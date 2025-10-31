Orbán Viktor: Magyar napok Amerikában! + videó

Nem csak arról van szó, hogy én találkozom az Amerikai Egyesült Államok elnökével. Ha a magyar kormány feje találkozik az amerikai elnökkel, annak önmagában is van jelentősége a mi szempontunkból. De szinte egy magyar napot csinálunk Washingtonban. Tehát gazdasági vezetők, több miniszter, fontos állami szervek vezetői, nemzetbiztonsági főtanácsadó és így tovább: egy nagy delegációval megyünk