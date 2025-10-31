Orbán ViktorDonald Trumpgazdaság

Orbán Viktor: Magyar napok Amerikában! + videó

– Jövő héten találkozom Trump elnökkel. Tárgyalunk a békéről és a magyaroknak fontos gazdasági kérdésekről is – mondta el a miniszterelnök. Orbán Viktor a közösségi oldalán is megosztott egy videót.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 18:52
Orbán Viktor
Orbán Viktor a közösségi oldalán osztott meg egy videót péntek reggeli interjújából

Orbán Viktor a Kossuth rádióban (Forrás: Facebook)
Orbán Viktor a Kossuth rádióban 
(Forrás: Facebook)

A miniszterelnök ebben elmondta: egy magyar napot csinálnak Washingtonban. 

Nem csak arról van szó, hogy én találkozom az Amerikai Egyesült Államok elnökével. Ha a magyar kormány feje találkozik az amerikai elnökkel, annak önmagában is van jelentősége a mi szempontunkból. De szinte egy magyar napot csinálunk Washingtonban. Tehát gazdasági vezetők, több miniszter, fontos állami szervek vezetői, nemzetbiztonsági főtanácsadó és így tovább: egy nagy delegációval megyünk

– mondta el a miniszterelnök. 

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a legmagasabb szintű tárgyalás egyik fontos eleme a béke, de nekünk, magyaroknak más fontos eleme is van, mert gazdasági ügyekről tárgyalnak már hosszú hónapok óta.

És úgy érzem, hogyha ott nem rontjuk el, és miért rontanánk, akkor egy amerikai–magyar gazdasági együttműködési csomagot is tető alá tudunk hozni

– tette hozzá.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

