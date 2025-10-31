Orbán Viktor: Magyar napok Amerikában! + videó

Orbán Viktor a közösségi oldalán osztott meg egy videót péntek reggeli interjújából.
A miniszterelnök ebben elmondta: egy magyar napot csinálnak Washingtonban.
Nem csak arról van szó, hogy én találkozom az Amerikai Egyesült Államok elnökével. Ha a magyar kormány feje találkozik az amerikai elnökkel, annak önmagában is van jelentősége a mi szempontunkból. De szinte egy magyar napot csinálunk Washingtonban. Tehát gazdasági vezetők, több miniszter, fontos állami szervek vezetői, nemzetbiztonsági főtanácsadó és így tovább: egy nagy delegációval megyünk
– mondta el a miniszterelnök.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a legmagasabb szintű tárgyalás egyik fontos eleme a béke, de nekünk, magyaroknak más fontos eleme is van, mert gazdasági ügyekről tárgyalnak már hosszú hónapok óta.
És úgy érzem, hogyha ott nem rontjuk el, és miért rontanánk, akkor egy amerikai–magyar gazdasági együttműködési csomagot is tető alá tudunk hozni
– tette hozzá.
