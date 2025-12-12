Brüsszel veszélyes ballépése ellenére Magyarország kitart az ellátásbiztonság mellett

Ezzel párhuzamosan Magyarország háromoldalú diplomáciával igyekszik stabilizálni energiaellátását. Orbán Viktor Washingtonban, Moszkvában és Isztambulban is tárgyalt, és olyan megállapodásokat ért el, amelyek biztosítják a gáz-, kőolaj- és nukleáris fűtőelem-szállítások zavartalan fenntartását. A kormány szerint ezek nélkül drasztikusan emelkednének a rezsiköltségek. A tárgyalások célja a kiszámítható energiaellátás megőrzése vol, miközben Magyarország továbbra is ellenzi az uniós energiapolitikai intézkedéseket, amelyek véleménye szerint veszélyeztetik Európa versenyképességét és a magyar háztartások védelmét.

Brüsszel energia-politikai zsákutcába vezeti Európát

Hortay Olivér, a Századvég kutatóintézetének igazgatója rámutatott: Európa továbbra is egy „energiacsapdában” van a 2022-es árrobbanás után. Bár a piaci árak mérséklődtek, még mindig jóval magasabbak, mint a válság előtt, miközben egy európai iparvállalatnak a gázért négyszer-ötször, az áramért pedig két-háromszor annyit kell fizetnie, mint egy amerikai versenytársának. A háztartások terhei még súlyosabbak: az áram átlagosan 60, a gáz 125 százalékkal drágább, mint az Egyesült Államokban.

Hortay szerint ez a helyzet két tényező következménye: a háborús feláré, amelyet az orosz–ukrán konfliktus miatt bevezetett szankciók okoznak, valamint a karbonfeláré, amely Európában sokszoros terhet ró a termelőkre.

A háborús felár mesterségesen szűkíti a kínálatot, a karbonfelár pedig az európai ipart hozza versenyhátrányba

– fogalmazott.