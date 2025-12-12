MagyarországEurópai Unióenergiabiztonság

Brüsszel veszélyes ballépése ellenére Magyarország kitart az ellátásbiztonság mellett

Az Európai Unió az orosz energia teljes kitiltását készíti elő, ami szakértők szerint szétszakíthatja Európa energiabiztonságát és drasztikus terheket rakhat a lakosságra. Hortay Olivér, a Századvég kutatóintézet igazgatója úgy látja: Brüsszel ideológiai alapú tiltáspolitikát erőltet. Magyarország ezzel szemben azért dolgozik, hogy megőrizze a stabil ellátást és az alacsony rezsit – ennek érdekében tárgyalt Orbán Viktor az amerikai, az orosz és a török elnökkel is. A kormány szerint az uniós tervek veszélyeztetik Európa versenyképességét és a magyar családok biztonságát.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 4:55
Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin Fotó: ALEXANDER NEMENOV Forrás: POOL
Az EU az orosz gáz kitiltásával veszélybe sodorja Európa energiabiztonságát, ami különösen a közép- és délkelet-európai országok energiaellátását veszélyeztetheti. A terv a hosszú és rövid távú szerződések megszüntetését is magában foglalja, noha a régió több állama – köztük Magyarország – még jelentős mértékben az orosz gázra építi ellátását. Budapest szerint a kitiltás nem növeli, hanem rombolja az energiabiztonságot, és komoly terhet róna a családokra. Szakértők rövid távon 5–10 százalékos áremelkedést valószínűsítenek Európában.

Magyarország azért dolgozik, hogy megőrizze a stabil ellátást és az alacsony rezsit – ennek érdekében tárgyalt Orbán Viktor az amerikai, az orosz és a török elnökkel is (Fotó: OLIVER CONTRERAS / AFP)
Magyarország azért dolgozik, hogy megőrizze a stabil ellátást és az alacsony rezsit – ennek érdekében tárgyalt Orbán Viktor az amerikai, az orosz és a török elnökkel is (Fotó: OLIVER CONTRERAS / AFP)

Ezzel párhuzamosan Magyarország háromoldalú diplomáciával igyekszik stabilizálni energiaellátását. Orbán Viktor Washingtonban, Moszkvában és Isztambulban is tárgyalt, és olyan megállapodásokat ért el, amelyek biztosítják a gáz-, kőolaj- és nukleáris fűtőelem-szállítások zavartalan fenntartását. A kormány szerint ezek nélkül drasztikusan emelkednének a rezsiköltségek. A tárgyalások célja a kiszámítható energiaellátás megőrzése vol, miközben Magyarország továbbra is ellenzi az uniós energiapolitikai intézkedéseket, amelyek véleménye szerint veszélyeztetik Európa versenyképességét és a magyar háztartások védelmét.

Brüsszel energia-politikai zsákutcába vezeti Európát

Hortay Olivér, a Századvég kutatóintézetének igazgatója rámutatott: Európa továbbra is egy „energiacsapdában” van a 2022-es árrobbanás után. Bár a piaci árak mérséklődtek, még mindig jóval magasabbak, mint a válság előtt, miközben egy európai iparvállalatnak a gázért négyszer-ötször, az áramért pedig két-háromszor annyit kell fizetnie, mint egy amerikai versenytársának. A háztartások terhei még súlyosabbak: az áram átlagosan 60, a gáz 125 százalékkal drágább, mint az Egyesült Államokban.

Hortay szerint ez a helyzet két tényező következménye: a háborús feláré, amelyet az orosz–ukrán konfliktus miatt bevezetett szankciók okoznak, valamint a karbonfeláré, amely Európában sokszoros terhet ró a termelőkre. 

A háborús felár mesterségesen szűkíti a kínálatot, a karbonfelár pedig az európai ipart hozza versenyhátrányba

 – fogalmazott. 

Annak ellenére, hogy a tagállamok a versenyképesség javítását kérik Brüsszeltől, az Európai Bizottság épp ellenkezőleg cselekszik: a RepowerEU csomaggal „örökre kitiltaná az orosz energiahordozókat az európai piacról”. Hortay szerint ez „nem szakmai, hanem tisztán ideológiai célkitűzés”.

A régió kitettsége miatt Magyarországot különösen súlyosan érintené egy ilyen intézkedés. A Századvég számításai szerint ha Brüsszel elvágná az orosz energiahordozók útját, a benzin és a gázolaj ára literenként 1000 forint fölé nőne, a rezsiköltségek pedig egy átlagos háztartás számára 3,5-szeresére emelkednének – évente mintegy 510 ezer forint többletet okozva. 

Ezt nagyon sokan nem tudnák kigazdálkodni

– tette hozzá.

Magyarország ezért többirányú diplomáciával védi az energiabiztonságot. Orbán Viktor az elmúlt hetekben Washingtonban, Moszkvában és Isztambulban tárgyalt. 

Az amerikai úton elért szankciómentesség kivette az egyik legnagyobb kockázatot a magyar energiaellátásból, míg Oroszország és Törökország felé a szállítási útvonalak fenntartását erősítették meg.

Törökország kulcsszerepben van: a Török Áramlat az utolsó vezeték, amely nagy mennyiségben hoz orosz gázt Európába, ezért „megkerülhetetlen elem Magyarország gázellátásában”.

A fizikai infrastruktúra elleni támadások – az Északi Áramlat felrobbantása vagy a Barátság vezeték elleni ukrán támadások – tovább növelik a kockázatokat. Hortay szerint ezért is létfontosságú, hogy Magyarország fenntartsa a kiegyensúlyozott kapcsolatot Oroszországgal és Törökországgal: 

Időről időre szükség van arra, hogy a felek egyeztessenek és megerősítsék az együttműködést.

Hortay Olivér szerint tehát összességében kijelenthető, hogy a Bizottság most elfogadott energiapolitikai „diktátuma” katasztrofális gazdasági és társadalmi következményekkel járna, miközben észszerű haszna gyakorlatilag nem lenne.

Magyarország álláspontja egyértelmű: Brüsszel energiapolitikája mélyíti az európai energiaválságot, veszélyezteti a versenyképességet és a lakossági rezsivédelmet, míg a magyar diplomácia célja a stabil ellátás biztosítása és a családok terheinek megvédése – nemzetközi együttműködéssel, három irányban.

Borítókép: Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

