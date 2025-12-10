Szijjártó Péter: Az EU a globális biztonságot veszélyezteti

Kifejtette, hogy ennek nyomán rendkívül káros és veszélyes döntések születtek világszerte, ellehetetlenítettek egyes energiaforrásokat és tranzitútvonalakat, beavatkoztak a szuverén nemzeti energiapolitikába, hátrányos megkülönböztetésben részesítenek bizonyos energiatermelési módokat.

Ennek kapcsán a türk országok józan észre alapuló megközelítését méltatta, hogy fizikai kérdésként tekintenek az energiaellátásra, szemben az Európai Unióval, amely épp a másik, igen ártalmas szemléletet képviseli.

Sérelmezte, hogy Brüsszelben még ezen a héten szavazni fognak az orosz energiaimportot betiltó RePowerEU-rendeletről, amelyet Magyarország meg fog támadni az Európai Bíróságon, még ha ott nem is várható korrekt eljárás.

Úgy vélekedett, hogy az intézkedést jogi csalással fogadják el, ráadásul a mögötte álló érvelés is badarság, mert ez a diktátum nem szolgálná a diverzifikációt, óriási áremelkedéshez vezetne és monopolhelyzetet teremtene.

Harcolni fogunk ezen döntés ellen, amely nagyon rossz hatással lenne az energiaellátás biztonságára. Nagyon nehéz elképzelni, hogyan érvelhetnék amellett otthon, hogy egy olcsó és megbízható energiaforrást drágábbra és kevésbé megbízhatóra cseréljünk

– fogalmazott.

Megjegyezte, hogy a magyarországi energiaexport mindössze az orosz bruttó hazai termék 0,2 százalékát teszi ki, így aligha van szó arról, hogy hazánk finanszírozza Oroszország hadigépezetét Ukrajnában.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy a mostani törékeny helyzet jól mutatja a külső partnerekkel folytatott energetikai együttműködés felértékelődését, így különösen nagy jelentőségük van a türk államokkal ápolt kapcsolatoknak.