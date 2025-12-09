Szijjártó Péter üzent a médiának

A bejegyzés azokra a cikkekre reagál, amelyek a baloldali sajtóban Donald Trump Politicónak adott interjúja alapján születtek. Szijjártó Péter értékelte a Moszkváig tartó lelkesedést, azonban jelezte, hogy nem egészen úgy történtek a dolgok, ahogy azt a baloldali sajtó tálalni igyekszik.

Megbeszélték, hogy egyeztetéseket kezdünk egy újfajta pénzügyi együttműködésről, annak lehetséges formáiról, egy olyan mechanizmusról, ami pénzügyi védelmet jelenthet

– írta Szijjártó.