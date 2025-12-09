Szijjártó PéterOrbán ViktorDonald Trump

Szijjártó Péter üzent a médiának

A külgazdasági és külügyminiszter Moszkvából üzent a hazai sajtónak, ahol éppen Donald Trump friss kijelentéseit elemzik. Szijjártó Péter szerint mindenki megnyugodhat, ott ült, amikor az amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök egyeztettek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 15:27
Fotó: AHMET SERDAR ESER Forrás: ANADOLU
A külgazdasági és külügyminiszter Moszkvából üzent a hazai sajtónak a közösségi oldalán . Szijjártó Péter szerint érdemes lenne a lelkesedést lehűteni, miután ott ült Orbán Viktor miniszterelnökkel és Donald Trump amerikai elnökkel, amikor a megbeszélések zajlottak. 

Szijjártó Péter lehűtötte a kedélyeket
Szijjártó Péter lehűtötte a kedélyeket. Fotó: APA

Ott ültem Donald Trump és Orbán Viktor megbeszélésén, ahol valóban nem született megállapodás semmilyen húszmilliárd dollárról, mint ahogy ezt nem is állította senki – írta a bejegyzésében a miniszter. 

A bejegyzés azokra a cikkekre reagál, amelyek a baloldali sajtóban Donald Trump Politicónak adott interjúja alapján születtek. Szijjártó Péter értékelte a Moszkváig tartó lelkesedést, azonban jelezte, hogy nem egészen úgy történtek a dolgok, ahogy azt a baloldali sajtó tálalni igyekszik. 

Megbeszélték, hogy egyeztetéseket kezdünk egy újfajta pénzügyi együttműködésről, annak lehetséges formáiról, egy olyan mechanizmusról, ami pénzügyi védelmet jelenthet

– írta Szijjártó. 

A miniszter egyúttal megköszönte Donald Trump ismételt, a miniszterelnököt méltató kijelentéseit, és a reményét fejezte ki, hogy a baloldali média ezeket és az európai vezetőkre vonatkozó kijelentéseket is szemlézi majd, legalább ekkora elánnal. 

 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

