Szijjártó Péter üzent a médiának

A külgazdasági és külügyminiszter Moszkvából üzent a hazai sajtónak a közösségi oldalán . Szijjártó Péter szerint érdemes lenne a lelkesedést lehűteni, miután ott ült Orbán Viktor miniszterelnökkel és Donald Trump amerikai elnökkel, amikor a megbeszélések zajlottak.
Ott ültem Donald Trump és Orbán Viktor megbeszélésén, ahol valóban nem született megállapodás semmilyen húszmilliárd dollárról, mint ahogy ezt nem is állította senki – írta a bejegyzésében a miniszter.
