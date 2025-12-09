Szijjártó PéterOroszországvasbetonPaks2delegáció

Szijjártó Péter jó hírekkel jelentkezett Moszkvából

Szijjártó Péter új bejegyzést osztott meg a Facebook-oldalán, ezt írta: „Jó hírekkel jelentkezünk Moszkvából a Paks 2 kapcsán!” A külgazdasági és külügyminiszter egy üzleti delegációval utazott Oroszországba.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 9:39
Szijjártó Péter jó hírekkel jelentkezett Moszkvából Forrás: AFP
Mint ismert, a magyar külgazdasági és külügyminiszter egy üzleti delegációval utazott Oroszországba . Szijjártó Péter most jó hírekkel szolgált Paks 2 kapcsán.

Szijjártó Péter jó hírekkel jelentkezett Moszkvából. Forrás: Facebook/Szijjártó Péter

Szijjártó Péter kifejtette, hogy a projekt ütemezése felgyorsult: az első beton előkészítése a tervezettnél gyorsabban halad. Ennek köszönhetően a vasbeton szerelést nem januárban, hanem már a jövő héten megkezdik.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: AFP)

