Szijjártó Péter jó hírekkel jelentkezett Moszkvából

Mint ismert, a magyar külgazdasági és külügyminiszter egy üzleti delegációval utazott Oroszországba . Szijjártó Péter most jó hírekkel szolgált Paks 2 kapcsán.
Szijjártó Péter kifejtette, hogy a projekt ütemezése felgyorsult: az első beton előkészítése a tervezettnél gyorsabban halad. Ennek köszönhetően a vasbeton szerelést nem januárban, hanem már a jövő héten megkezdik.
