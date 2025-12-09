Mint ismert, a magyar külgazdasági és külügyminiszter egy üzleti delegációval utazott Oroszországba . Szijjártó Péter most jó hírekkel szolgált Paks 2 kapcsán.

Szijjártó Péter jó hírekkel jelentkezett Moszkvából. Forrás: Facebook/Szijjártó Péter

Szijjártó Péter kifejtette, hogy a projekt ütemezése felgyorsult: az első beton előkészítése a tervezettnél gyorsabban halad. Ennek köszönhetően a vasbeton szerelést nem januárban, hanem már a jövő héten megkezdik.