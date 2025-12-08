Szijjártó Péter már tovább is indult Moszkvába

Végeztünk Isztambulban, indulunk Moszkvába, s a legfontosabb hírekről ezúttal elsőként a chatcsatornán fogok beszámolni – írta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy „a szankciók nem lesznek mindig velünk, így készen kell állni, hogy jó startpozíciót szerezzünk”.

Szijjártó Péter már tovább is indult az orosz fővárosba

(Fotó: BASTIEN OHIER / Hans Lucas)

Trump elnök elképesztő erőfeszítéseket tesz az ukrajnai háború lezárása érdekében, mi pedig teljes erőnkkel támogatjuk ebben. Amint a háború véget ér, a világgazdaság visszatérhet a normális kerékvágásba, és új, hatalmas lehetőségek nyílnak ki a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokban

– írta a miniszter.

A külügyminiszter egyúttal elárulta, hogy ezúttal épp a startpozíció megszerzése érdekében „egy nagy üzleti-vállalati delegációval” megy Moszkvába.