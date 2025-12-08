Szijjártó Péter: Szövetségesként számíthatunk Törökországra a Brüsszellel és Kijevvel folytatott energiabiztonsági küzdelemben

Magyarország szövetségesként számíthat Törökországra a Brüsszellel és Kijevvel folytatott energiabiztonsági küzdelemben – közölte a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Isztambulban. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy mind hazánk, mind Törökország elítéli az Európába irányuló energiaszállítási útvonalak ellen elkövetett ukrán támadásokat.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Törökország fontos szövetséges

(Fotó: AHMET SERDAR ESER / ANADOLU)

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a magyar–török közös konzultációs mechanizmus első ülését követően, hogy nem véletlen, hogy ezen a külügyminiszterek mellett alapvetően a védelempolitikával foglalkozó kormányzati vezetők vettek részt, ugyanis az elhibázott európai politikai stratégia miatt mind a fizikai, mind a gazdasági, mind az energiabiztonság nagyon komoly kihívásokkal néz szembe.

Aláhúzta, hogy az együttműködés Törökországgal kifejezetten segíti ezen kihívások sikeres leküzdését, miután az ország fontos szövetséges hazánk fizikai, gazdasági és energiaellátási biztonságának fenntartásában.

Az elmúlt időszakban az energiaellátás biztonsága került a legsúlyosabb kihívások elé (…) Mi megállapodtunk Washingtonban és megállapodtunk Moszkvában is annak érdekében, hogy Magyarország energiaellátásának biztonságát garantálni tudjuk, azonban Brüsszellel és Kijevvel is újabb küzdelmek állnak előttünk

– tudatta.