Szijjártó Péter: Három város, három megállapodás + videó

A külgazdasági és külügyminiszter Isztambulból jelentkezett, ahol hangsúlyozta, hogy három városban három megállapodást kötöttek meg. Szijjártó Péter ennek kapcsán elmondta: a három megállapodás együtt garantálja hazánk energiabiztonságát.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 14:46
Fotó: AHMET SERDAR ESER Forrás: ANADOLU
A külgazdasági és külügyminiszter Isztambulból jelentkezett be , ahol egy újabb olyan megállapodás született, amely hazánk energiabiztonságát garantálja. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy három városban, három megállapodás szolgálja hazánk biztonságát. 

Washingtonban megállapodtunk arról, hogy nincs jogi akadálya annak, hogy orosz kőolajat és földgázt vegyünk. Moszkvában megállapodtunk arról, hogy szállítják is ezeket, és most Isztambulban pedig megállapodtunk arról, hogy mindehhez a szállítási útvonal is garantált – emelte ki Szijjártó. 

A külgazdasági és külügyminiszter szerint most már csak Brüsszellel és Kijevvel kell megharcolni, hogy hazánk energiaellátása valóban biztonságban legyen. 

