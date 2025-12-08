Szijjártó Péter: Három város, három megállapodás + videó

A külgazdasági és külügyminiszter Isztambulból jelentkezett be , ahol egy újabb olyan megállapodás született, amely hazánk energiabiztonságát garantálja. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy három városban, három megállapodás szolgálja hazánk biztonságát.
Washingtonban megállapodtunk arról, hogy nincs jogi akadálya annak, hogy orosz kőolajat és földgázt vegyünk. Moszkvában megállapodtunk arról, hogy szállítják is ezeket, és most Isztambulban pedig megállapodtunk arról, hogy mindehhez a szállítási útvonal is garantált – emelte ki Szijjártó.
