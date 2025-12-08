Szijjártó PéterTörök – Magyar Közös Konzultációs MechanizmusTörök Áramlatföldgáz

Szijjártó Péter az ukrajnai háború tárgyalásos befejezése mellett állt ki

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentése szerint megtartotta első ülését a Török–Magyar Közös Konzultációs Mechanizmus, amely új szintre emeli a két ország biztonságpolitikai és energetikai együttműködését, különös tekintettel az energiabiztonság erősítésére.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 12:30
Szijjártó Péter: Vezetőink megállapodtak, mi elkezdtük a végrehajtást Forrás: Facebook/Szijjártó Péter
Szijjártó Péter a Facebook-oldalán osztotta meg a hírt, a bejegyzéshez ezt írta: „Vezetőink megállapodtak, mi elkezdtük a végrehajtást: megtartotta első ülését a Török–Magyar Közös Konzultációs Mechanizmus, a külügyminiszterek, a védelmi miniszterek, a nemzetbiztonsági főtanácsadók és védelmi ipari vállalatok vezetőinek részvételével.”

Szijjártó Péter szerint abszolút időszerű ennek a biztonságra fókuszáló formátumnak a létrehozása, hiszen mind a fizikai, a gazdasági és az energiabiztonságunk folyamatos veszélynek van kitéve, mindez pedig megnöveli a török–magyar együttműködés jelentőségét. 

Úgy fogalmazott, hogy együtt állnak ki az ukrajnai háború tárgyalásos befejezése mellett, és közösen ítélik el az energiaszállítási útvonalak elleni támadásokat – legyenek azok olajvezetékek Oroszországban vagy tankhajók a Fekete-tengeren.

Hangsúlyozta, hogy Törökország megbízható, korrekt tranzitpartner, és idén mintegy nyolcmilliárd köbméter földgáz érkezik Magyarországra a Török Áramlat vezetéken keresztül, továbbá közösen lépnek fel az ellen is, hogy az energiaellátás ügyét politikai vagy ideológiai kérdésnek állítsák be.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

