Szijjártó Péter az ukrajnai háború tárgyalásos befejezése mellett állt ki

Szijjártó Péter szerint abszolút időszerű ennek a biztonságra fókuszáló formátumnak a létrehozása, hiszen mind a fizikai, a gazdasági és az energiabiztonságunk folyamatos veszélynek van kitéve, mindez pedig megnöveli a török–magyar együttműködés jelentőségét.

Úgy fogalmazott, hogy együtt állnak ki az ukrajnai háború tárgyalásos befejezése mellett, és közösen ítélik el az energiaszállítási útvonalak elleni támadásokat – legyenek azok olajvezetékek Oroszországban vagy tankhajók a Fekete-tengeren.

Hangsúlyozta, hogy Törökország megbízható, korrekt tranzitpartner, és idén mintegy nyolcmilliárd köbméter földgáz érkezik Magyarországra a Török Áramlat vezetéken keresztül, továbbá közösen lépnek fel az ellen is, hogy az energiaellátás ügyét politikai vagy ideológiai kérdésnek állítsák be.