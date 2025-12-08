Szijjártó Péter a Facebook-oldalán osztotta meg a hírt, a bejegyzéshez ezt írta: „Vezetőink megállapodtak, mi elkezdtük a végrehajtást: megtartotta első ülését a Török–Magyar Közös Konzultációs Mechanizmus, a külügyminiszterek, a védelmi miniszterek, a nemzetbiztonsági főtanácsadók és védelmi ipari vállalatok vezetőinek részvételével.”
Szijjártó Péter az ukrajnai háború tárgyalásos befejezése mellett állt ki
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentése szerint megtartotta első ülését a Török–Magyar Közös Konzultációs Mechanizmus, amely új szintre emeli a két ország biztonságpolitikai és energetikai együttműködését, különös tekintettel az energiabiztonság erősítésére.
Szijjártó Péter szerint abszolút időszerű ennek a biztonságra fókuszáló formátumnak a létrehozása, hiszen mind a fizikai, a gazdasági és az energiabiztonságunk folyamatos veszélynek van kitéve, mindez pedig megnöveli a török–magyar együttműködés jelentőségét.
Úgy fogalmazott, hogy együtt állnak ki az ukrajnai háború tárgyalásos befejezése mellett, és közösen ítélik el az energiaszállítási útvonalak elleni támadásokat – legyenek azok olajvezetékek Oroszországban vagy tankhajók a Fekete-tengeren.
Hangsúlyozta, hogy Törökország megbízható, korrekt tranzitpartner, és idén mintegy nyolcmilliárd köbméter földgáz érkezik Magyarországra a Török Áramlat vezetéken keresztül, továbbá közösen lépnek fel az ellen is, hogy az energiaellátás ügyét politikai vagy ideológiai kérdésnek állítsák be.
További Külföld híreink
Borítókép: Szijjártó Péter és török kollégája (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter )
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Brüsszel arra kényszerítené Magyarországot, hogy fizessen még többet vagy fogadjon be migránsokat
A migrációs és menekültügyi paktum 2026. június 12-én lép hatályba.
Londonban demonstrálnak a háborúpárti európai vezetők Ukrajna mellett
A cél: Kijev védelmének megerősítése.
Lantos Csaba: A Török Áramlat kulcsfontosságú Magyarország gázellátásában + videó
A magyar delegáció ma Törökországban tárgyal.
Tusk nem teljesítette a kampányban tett ígéreteit
Adóemelés, megszorítások, be nem teljesített ígéretek.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Brüsszel arra kényszerítené Magyarországot, hogy fizessen még többet vagy fogadjon be migránsokat
A migrációs és menekültügyi paktum 2026. június 12-én lép hatályba.
Londonban demonstrálnak a háborúpárti európai vezetők Ukrajna mellett
A cél: Kijev védelmének megerősítése.
Lantos Csaba: A Török Áramlat kulcsfontosságú Magyarország gázellátásában + videó
A magyar delegáció ma Törökországban tárgyal.
Tusk nem teljesítette a kampányban tett ígéreteit
Adóemelés, megszorítások, be nem teljesített ígéretek.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!