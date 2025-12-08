Szijjártó PéterTörökországOrbán ViktorBudapest-AnkaraWizz Air

Szijjártó Péter jó hírrel jelentkezett Isztambulból

Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külügyminiszter is Törökországba utazott, hogy erősítsék a két ország stratégiai partnerségét. A látogatás során a kereskedelmi kapcsolatok bővítése és az energiaellátás biztosítása is napirenden volt. Szijjártó Péter bejelentette, hogy az idei év végére a két ország kereskedelmi forgalma ötmilliárd dollár fölé nőhet. Emellett légiforgalmi megállapodást is aláírnak, amely heti 105 járatot biztosít Budapest és a legnagyobb török városok között.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 12:16
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külügyminiszter is Törökországba utazott, ahol magas szintű gazdasági és politikai tárgyalások folynak. A látogatás célja a stratégiai partnerség további erősítése, valamint Magyarország energiaellátásának és exportlehetőségeinek bővítése.

Szijjártó Péter Isztambulban tárgyalt a török delegációval
Szijjártó Péter Isztambulban tárgyalt a török delegációval
Fotó: Facebook

A magyar külügyminiszter a közösségi oldalán számolt be róla, hogy évekkel ezelőtt elhatározták, hogy a török–magyar kereskedelmi forgalmat ötmilliárd dollár fölé növelik, „ez idén sikerül, ugyanis az év végére nagy kereskedelmi rekordot döntünk”.

Kapcsolataink még intenzívebbé válását segíti, hogy ma aláírjuk a légiforgalmi megállapodásunkat is, melynek nyomán hetente 105 légi járat fogja összekötni Budapestet a legnagyobb török városokkal, köztük a Wizz Air nyáron induló Budapest–Ankara járata, mely az első légi kapcsolat lesz fővárosaink között.

– részletezte a tárcavezető. Majd hozzátette, hogy ezekről egyeztettek ma Mehmet Fatih Kacır ipari és technológiai miniszterrel és Ömer Bolat kereskedelmi miniszterrel.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Majd őket kell kitüntetni

Bayer Zsolt avatarja

Szívmelengető nézni, ahogy ezek a srácok megmentik társukat a gyáva, gazember emberrablóktól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu