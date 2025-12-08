Szijjártó Péter jó hírrel jelentkezett Isztambulból

Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külügyminiszter is Törökországba utazott, ahol magas szintű gazdasági és politikai tárgyalások folynak. A látogatás célja a stratégiai partnerség további erősítése, valamint Magyarország energiaellátásának és exportlehetőségeinek bővítése.

Szijjártó Péter Isztambulban tárgyalt a török delegációval

Fotó: Facebook

A magyar külügyminiszter a közösségi oldalán számolt be róla, hogy évekkel ezelőtt elhatározták, hogy a török–magyar kereskedelmi forgalmat ötmilliárd dollár fölé növelik, „ez idén sikerül, ugyanis az év végére nagy kereskedelmi rekordot döntünk”.