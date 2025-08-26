Kulcsfontosságú partnerség a földgázbeszerzésben

– Szerbia 2025-ös várható földgázfogyasztása a szerb energiaügynökség szerint mintegy 2,7 milliárd köbméter lesz, melynek több mint kilencven százalékát importálja. Ennek java pedig Oroszországból jön a Török Áramlat (a legújabb európai uniós elnevezés szerint Balkán Áramlat) vezetéken. A Gazprom és a szerb partnere, a Srbijagas közötti kereskedelmi egyezmény azonban idén szeptember 20-án lejár, ezért a két fél folyamatosan tárgyal a további lehetőségekről – mondta el lapunk megkeresésére Toldi Ottó, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója annak a hírnek a kapcsán, miszerint új gázvezeték létesítéséről lehet szó. Hangsúlyozta, erről nincs szó, arról viszont igen, hogy déli szomszédunk további tíz évre szeretne szerződést hosszabbítani. A hivatalos előkészületekhez a Gazprom négy hónappal meghosszabbította a szállításokat. A szerbek egy tízéves, hosszú távú szerződés részeként évi 2,5 milliárd köbméter orosz gázt szeretnének vásárolni, ami nem sokat enyhítene déli szomszédunk orosz gázfüggőségén.

Földgáz – nem véletlen ragaszkodik hazánk is a Török Áramlat vezetékhez

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

–

Az Európai Bizottság ki is fejtette rosszallását a tervek miatt, hiszen Szerbia EU-tagjelölt ország,

az orosz gáz vásárlása 2027-től tiltott lenne, a hosszú távú szerződéseket pedig vis maior alapon fel kellene mondani. Magyarország is pontosan ebben a helyzetben van, nekünk 2036-ig van hosszú távú szerződésünk a Gazprommal évi 5,5 milliárd köbméter földgáz importjára – mutatott rá Toldi Ottó.

A szakértő jogos felvetésnek nevezte, miért ragaszkodik hazánk is a Török Áramlat vezetékhez, ha az unió betiltja az orosz gáz importját. Ugyanakkor a kutató megjegyezte, ha véget ér az orosz–ukrán háború, annak része lesz nemcsak egy orosz–ukrán kiegyezés, hanem egy orosz–amerikai is. Ebben pedig benne lesz az EU/G7 szankciók feloldása vagy lényegi enyhítése, hiszen a büntetőintézkedések célja Oroszország (háborúra fordítható) bevételeinek radikális csökkentése. Ha a háború véget ér, a szankciók indokolhatatlanokká válnak, és egy működő Török Áramlat kiszámítható árú orosz gázzal hatalmas komparatív előny lenne mind Magyarország, mind Szerbia számára.