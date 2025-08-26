gázSzerbiaToldi OttóTörök Áramlat

Kulcsfontosságú partnerség a földgázbeszerzésben

Szerbia további tíz évre szeretné garantálni a földgázellátását a Török Áramlaton keresztül. A Balkán Áramlat néven is említett vezeték használata racionális döntés Magyarország szempontjából is, hiszen az orosz-–ukrán háború befejeztével az Oroszország elleni szankcióknak is érvényüket kell(ene) veszíteniük.

M. Orbán András
2025. 08. 26. 5:25
Magyarország kiemelkedő tárolókapacitással rendelkezik Fotó: Kurucz Árpád
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Szerbia 2025-ös várható földgázfogyasztása a szerb energiaügynökség szerint mintegy 2,7 milliárd köbméter lesz, melynek több mint kilencven százalékát importálja. Ennek java pedig Oroszországból jön a Török Áramlat (a legújabb európai uniós elnevezés szerint Balkán Áramlat) vezetéken. A Gazprom és a szerb partnere, a Srbijagas közötti kereskedelmi egyezmény azonban idén szeptember 20-án lejár, ezért a két fél folyamatosan tárgyal a további lehetőségekről – mondta el lapunk megkeresésére Toldi Ottó, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója annak a hírnek a kapcsán, miszerint új gázvezeték létesítéséről lehet szó. Hangsúlyozta, erről nincs szó, arról viszont igen, hogy déli szomszédunk további tíz évre szeretne szerződést hosszabbítani. A hivatalos előkészületekhez a Gazprom négy hónappal meghosszabbította a szállításokat. A szerbek egy tízéves, hosszú távú szerződés részeként évi 2,5 milliárd köbméter orosz gázt szeretnének vásárolni, ami nem sokat enyhítene déli szomszédunk orosz gázfüggőségén.

földgáz Hajdúszoboszló, 2020. január 8.A Magyar Földgáztároló Zrt. hajdúszoboszlói telephelye 2020. január 8-án. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) tájékoztatása szerint 98,5 százalék a belföldi gáztárolók töltöttsége, külföldről a kereskedelmi megállapodásoknak megfelelően érkezik a földgáz Magyarországra, így a földgázellátás biztosított a téli hónapokra, a lakosság és a közfeladatok ellátásához szükséges mennyiség egyaránt rendelkezésre áll.MTI/Czeglédi Zsolt
Földgáz – nem véletlen ragaszkodik hazánk is a Török Áramlat vezetékhez
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

 – 

Az Európai Bizottság ki is fejtette rosszallását a tervek miatt, hiszen Szerbia EU-tagjelölt ország,

az orosz gáz vásárlása 2027-től tiltott lenne, a hosszú távú szerződéseket pedig vis maior alapon fel kellene mondani. Magyarország is pontosan ebben a helyzetben van, nekünk 2036-ig van hosszú távú szerződésünk a Gazprommal évi 5,5 milliárd köbméter földgáz importjára – mutatott rá Toldi Ottó.

A szakértő jogos felvetésnek nevezte, miért ragaszkodik hazánk is a Török Áramlat vezetékhez, ha az unió betiltja az orosz gáz importját. Ugyanakkor a kutató megjegyezte, ha véget ér az orosz–ukrán háború, annak része lesz nemcsak egy orosz–ukrán kiegyezés, hanem egy orosz–amerikai is. Ebben pedig benne lesz az EU/G7 szankciók feloldása vagy lényegi enyhítése, hiszen a büntetőintézkedések célja Oroszország (háborúra fordítható) bevételeinek radikális csökkentése. Ha a háború véget ér, a szankciók indokolhatatlanokká válnak, és egy működő Török Áramlat kiszámítható árú orosz gázzal hatalmas komparatív előny lenne mind Magyarország, mind Szerbia számára.

– Ugyanakkor déli szomszédunk is a diverzifikáció mellett tette le a voksot – hívta fel a figyelmet Toldi Ottó. Szerbia is aktívan dolgozik földgázellátási útvonalainak megosztásán és az energiabiztonság fokozásán új csővezeték-összeköttetések révén. A kulcsfontosságú projektek közé tartozik a 2023 decemberében átadott szerb (Niš)–bolgár (Novi Iskar) összekötő gázvezeték (vagy interkonnektor) megépítése, amely nagyon komoly beszerzési diverzifikációt tesz lehetővé az úgynevezett vertikális földgázfolyosón keresztül, kapacitása 1,8 milliárd köbméter évente. A vertikális földgázfolyosó egy új stratégiai jelentőségű vezetékrendszer, észak–déli irányú infrastruktúra, amely a görög LNG-terminál(ok)tól (új úszó terminál: Alexandrúpoli LNG) indulva Görögországból Bulgárián, Románián és Moldován keresztül Ukrajnáig biztosít szállítási lehetőséget. Ehhez csatlakozott a szerb–bolgár összekötő vezetékkel Szerbia. 

– Magyarországra a csanádpalotai román–magyar interkonnektoron keresztül jut el ez a gáz, ezért az elmúlt években itt is jelentős kapacitásbővítések történtek. Ez a lehetősége most már Szerbinak is megvan, el is kezdődött a beszerzési diverzifikáció, még ha kismértékben is. Szerbia teljes gázimportjának már közel nyolc százaléka magyar, svájci és azerbajdzsáni energiavállalatok révén valósul meg 2024-től – ismertette Toldi Ottó. Hozzátette: 

Szerbiának két okból fontos a Magyarországgal való együttműködés.

Ha az általuk beszerzett többletgázt szeretnék az európai piacon értékesíteni, azt a magyar vezetékhálózaton keresztül tehetik meg a legegyszerűbben. Magyarországnak kiemelkedően magas a földgáztárolói kapacitása (6,5 milliárd köbméter), ami a kutatások szerint jelentősen tovább bővíthető. Szerbia pedig már kötött az FGSZ Földgázszállítóval bértárolási szerződést, ami a jövőben akár kereskedelmi célú együttműködéssé is alakulhat.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekUkrajna

Szánalmas „hősiesség” a Barátság kőolajvezeték elleni támadás

Bánó Attila avatarja

A két nagyhatalom békéhez fűződő érdekei véget vetnek az ukrán elnök pünkösdi királyságának.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.