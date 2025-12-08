békehaderőMagyarország

A magyar–török védelmi partnerség sokkal több, mint egyszerű együttműködés

Törökország a NATO második legnagyobb hadereje, ezért Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerint rendkívül fontos a két ország együttműködése ezen a téren is.

2025. 12. 08.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf Orbán Viktor miniszterelnökkel együtt Törökországban tartózkodik, ahol Bohár Dániel riporter kérdésére válaszolva elmondta, Törökországé a NATO második legnagyobb hadereje, rendkívül jól szervezett, tehát mindenképpen érdekes és fontos a velük való kapcsolattartás. 

A magyar és a török hadvezetés együttműködésének az egyik legfontosabb eleme az eszközbeszállítás, a magyar hadsereg ugyanis több török platformot is használ, mint amilyen például a Gidrán. Ezeket a járműveket a török harci tapasztalatok miatt választotta annak idején a Magyar Honvédség. A törökországi beszállító járműveit Magyarországon integrálják Gidránná, itt szerelik fel például radarral, fegyverrel őket, és ez aztán kiképzés és egyéb területen egy csomó olyan alkalmat és lehetőséget biztosít a két haderőnek az együttműködésre, ami a mindennapokba is behozza ezt – közölte a honvédelmi miniszter.

A megállapodásokkal kapcsolatban Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte, a két minisztérium között már korábban megszületett a kétoldalú megállapodás, most pedig egy olyan munkacsoporton dolgoznak, amely az innováció területén hozzák közelebb a két ország haderejét. A török hadiipar és a török védelmi innováció nagyon erős, érdemes velük együtt dolgozni, és a magyar innovációt is összerakni velük – tette hozzá. 

Magyarország és Törökország a kezdetektől a békére törekszik. A honvédelmi miniszter úgy látja, ezekben a percekben, órákban dől el a világ sorsa, mert olyan időket élünk, hogy minden szónak jelentősége van, és a békeszerető és a békeakaró népek és erők összefogása most nagyon nagy jelentőségű.

Hangsúlyozta: 

biztos vagyok benne, hogy a mai nap folyamán is ez akár az én tárgyalásaimon is, de elnök úr Erdogannal való tárgyalásai során szintén, és aztán majd lesz egy nagy plenáris formátum, ahol nem hiszem, hogy el fogjuk kerülni ezt a rendkívül fontos témát, mert a magyar emberek is és a törökök is békét akarnak. 

Korábban megírtuk , Szijjártó Péter bejelentette, hogy megtartotta első ülését a Török–Magyar Közös Konzultációs Mechanizmus, a külügyminiszterek, a védelmi miniszterek, a nemzetbiztonsági főtanácsadók és védelmi ipari vállalatok vezetőinek részvételével. 

A magyar külügyminiszter szerint abszolút időszerű ennek a biztonságra fókuszáló formátumnak a létrehozása, hiszen mind a fizikai, a gazdasági és az energiabiztonságunk folyamatos veszélynek van kitéve, mindez pedig megnöveli a török–magyar együttműködés jelentőségét.

Úgy fogalmazott, hogy együtt állnak ki az ukrajnai háború tárgyalásos befejezése mellett, és közösen ítélik el az energiaszállítási útvonalak elleni támadásokat – legyenek azok olajvezetékek Oroszországban vagy tankhajók a Fekete-tengeren.

Törökországban tárgyal Orbán Viktor miniszterelnök is Recep Tayyip Erdogan török elnökkel. A kormányfő szerint súlyos témák vannak az asztalon a magyar–török csúcstalálkozó keretében, többek között a béke, energiabiztonság, bevándorlás, gazdasági együttműködés kérdése is. 

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

