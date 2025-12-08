Orbán ViktorTörökországIsztambul

Orbán Viktor Isztambulból jelentkezett

A miniszterelnök a Harcosok Klubjának is üzent Isztambulból. Orbán Viktor szerint súlyos témák vannak az asztalon a magyar–török csúcstalálkozó keretében, a további hírekkel pedig hamarosan jelentkezik majd.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 15:13
Fotó: SAUL LOEB Forrás: AFP
A miniszterelnök Isztambulba utazott, ahol tárgyalásokat folytat majd Recep Tayyip Erdogan török elnökkel. Orbán Viktor még a találkozó előtt üzent a Harcosok Klubjának is. 

Orbán Viktor több kérdésről is tárgyal majd Recep Tayyip Erdogan török elnökkel
(Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

A miniszterelnök szerint súlyos témák vannak az asztalon a magyar–török csúcstalálkozó keretében, többek között a béke, energiabiztonság, bevándorlás, gazdasági együttműködés kérdése is. 

„Törökország regionális nagyhatalom és stratégiai partnerünk. A baklava jó, a kávé erős. A friss hírekkel hamarosan jelentkezem” – írta a miniszterelnök. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: AFP)

