Orbán Viktor Isztambulból jelentkezett

A miniszterelnök Isztambulba utazott, ahol tárgyalásokat folytat majd Recep Tayyip Erdogan török elnökkel. Orbán Viktor még a találkozó előtt üzent a Harcosok Klubjának is.
A miniszterelnök szerint súlyos témák vannak az asztalon a magyar–török csúcstalálkozó keretében, többek között a béke, energiabiztonság, bevándorlás, gazdasági együttműködés kérdése is.
