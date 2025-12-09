Szijjártó PéterMagyarországMoszkvaegyüttműködésvállalat

Szijjártó Péter: Összesen 240 magyar–orosz vállalatközi tárgyalásra kerül sor Moszkvában

A magyar–orosz üzleti fórumon összesen 240 vállalatközi tárgyalásra kerül sor kedden Moszkvában, és ez sokat segíthet abban, hogy hazánk a lehető legjobb startpozíciót vehesse fel az ukrajnai háború utáni időkre, és igazi nyertese lehessen az új világgazdasági korszaknak – jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Moszkvában.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 13:00
Szijjártó Péter figyelmeztet: a nyugat-európai politikusok háborúra készülnek Forrás: MTI
Szijjártó Péter a magyar–orosz üzleti fórum megnyitásán elmondott beszédében először is köszönetet mondott a résztvevőknek, hogy a nemzetközi szankciós környezet ellenére is nagy számban jelentek meg.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
 Szijjártó Péter (Fotó: NurPhoto via AFP)

Abban a reményben gyűlhetünk ma itt össze, hogy hamarosan a béke-erőfeszítéseket siker koronázza, hogy a béke visszaköltözik Közép-Európába, s ezáltal a szankcióknak is vége lesz. Hiszen ha béke lesz, akkor a szankciók fenntartása minden józan ésszel szembemenne

 – emelte ki.

– Mi, magyarok a lehető legjobban fel akarunk készülni a béke által elhozandó új világgazdasági korszakra, és a lehető legjobb startpozíciót akarjuk megfogni magunknak, a lehető legtöbbet akarjuk kihozni belőle. A helyzet ugyanis az, hogy a háború és a szankciók utáni új korszak hatalmas lehetőségeket fog elhozni, óriási fellélegzés lesz a világgazdaságnak, a világkereskedelem pedig egy új lendületet fog kapni – folytatta.

És ezt nekünk, magyaroknak a lehető legjobban ki kell majd használni. Ezért vagyunk ma itt ennyien. Ugye mi az együttműködést a rossz időkben sem adtuk fel, és nem is adjuk fel. Erre is bizonyíték a 34 magyar vállalat vezetőjének jelenléte, és bizonyíték erre az is, hogy a magyar vállalatok oroszországi beruházásai mára a nehéz körülmények dacára is meghaladták az egymilliárd eurót

– tette hozzá.

Szijjártó Péter kölcsönösen előnyösnek nevezte az oroszországi magyar gazdasági jelenlétet, és kiemelte, hogy a legnagyobb hazai vállalatok rendre bizalmat szavaztak a kinti beruházási környezetnek.

Fontos eredményként említette, hogy az OTP mára bekerült a húsz legnagyobb oroszországi bank közé, miután kilenc éve még csak a szektor 51. legnagyobb szereplője volt, jelenleg azonban a 19. helyen áll.

Aláhúzta, hogy a Mol török partnerével rendkívül komoly kutatási és kitermelési tevékenységet folytat a BaiTex olajmezőn, és a magyar kormány támogatja a vállalat oroszországi szerepvállalásának további növekedését.

Arra is kitért, hogy a Richter immár három százalék feletti piaci részesedéssel bír a helyi gyógyszeriparban, és ezúttal arról is megállapodás született, hogy a magyar gyógyszerészeti hatóság szakemberei bekapcsolódnak majd az oroszországi gyógyszergyárak európai működési engedélyeinek meghosszabbítási folyamatába.

Ezután érintette a mezőgazdasági és élelmiszeripari együttműködést is, és arra emlékeztetett egyebek mellett, hogy az Agrofeed már a második takarmánygyártó üzemét hozza létre a Tulai területen.

Végül rámutatott, hogy útjára az említett ágazatok képviselőin kívül kozmetikai, vegyipari, fémipari, logisztikai, egészségturisztikai és vízgazdálkodási vállalatok vezetői is elkísérték. 

De hogy mennyire széles a tárháza a magyar–orosz együttműködésnek, azt mutatja a tény, hogy az országos tiszti főorvos és a Fővárosi Nagycirkusz igazgatója is a delegáció tagja

– fogalmazott.

A miniszter leszögezte, hogy az elmúlt évek során a magyar kormány ellenállt annak az elemi erejű nyomásnak, amelynek célja az együttműködés felszámolása volt Oroszországgal.

Mi azonban ezt az együttműködést fenntartottuk és folyamatosan fejlesztjük is. Megakadályoztuk az összes olyan szankciót, amely szembement a magyar nemzeti érdekkel és a gazdasági együttműködésünk érdekeivel. És ha még lesznek ilyen javaslatok, (…) természetesen azokat is meg fogjuk akadályozni. Ennek a közös munkának az eredménye, hogy a nehéz körülmények dacára, hosszú évek visszaesése után idén a legfrissebb adatok szerint újra nőni kezdett a két ország közötti kereskedelmi forgalom

– hangsúlyozta.

– Magyarország kormánya minden feltételt biztosítani fog ahhoz, hogy a vállalatok közötti kölcsönös és előnyös együttműködés folytatódhasson. A mai napon a magyar vállalatok képviselői, összesen 240 üzleti találkozót, tárgyalást bonyolítanak az üzleti fórumon részt vevő orosz cégek vezetőivel. Ez mind segít nekünk abban, hogy Magyarország a háború utáni korszakban a lehető legjobb startpozíciót vegye fel, és igazi nyertese legyen az új világgazdasági korszaknak – összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

