Szijjártó PéterbékeMoszkva

Szijjártó Péter: Magyarország az ukrajnai háború lezárását követő új világgazdasági korszakra készül

A külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában beszélt róla, hogy hazánk már a háború lezárása utáni új világgazdasági korszakra készül. Szijjártó Péter szerint egyértelmű, hogy a szankciók már eleget ártottak, különösen Európának.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 18:24
Fotó: HANDOUT Forrás: RUSSIAN FOREIGN MINISTRY
Még ha nehéz is lesz a béketeremtés, az ukrajnai rendezési terv komoly reménysugarat jelent, ezért a kormány máris azon dolgozik, hogy Magyarország legyen a legfelkészültebb a háború lezárását követő új világgazdasági korszakra – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter kedden Moszkvában. Szijjártó Péter szerint a szankciók már épp eleget ártottak, különösen Európának. 

Szijjártó Péter szerint hamarosan új korszak kezdődik
Szijjártó Péter szerint hamarosan új korszak kezdődik. Fotó: Anadolu

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az orosz kollégájával, Szergej Lavrovval folytatott egyeztetését követően arról számolt be: látogatásának az volt a legfőbb célja, hogy Magyarország legyen a legfelkészültebb az ukrajnai háború lezárását követő új világgazdasági és világkereskedelmi korszakra.

Az asztalon levő béketervet mi nagyon komoly reménysugárnak látjuk. Teljes szívvel támogatjuk az arról zajló amerikai–orosz párbeszédet. Abban bízunk, hogy ez a párbeszéd elvisz a békéhez. És ha ez megtörténik, akkor ennek a szankciók által meghatározott világgazdasági korszaknak is vége lesz

– húzta alá.

Majd rámutatott, hogy a szankciók már épp eleget ártottak, különösképpen Európának, ezért itt lenne az ideje megszabadulni tőlük. Az új világgazdasági-világkereskedelmi korszak hatalmas lehetőségeket tartogat mindannyiunk számára, s mi akarjuk magunknak a legjobb startpozíciót – szögezte le, hozzáfűzve, hogy ezért kísérte el az útjára 34 magyar vállalat vezetője.

Szijjártó Péter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a béketeremtés nem lesz könnyű ezután sem.

Pontosan tudjuk, hogy azok, akik eddig is gátolták a békefolyamatot, most is mindent megtesznek azért, hogy aláaknázzák. De mi majd igyekszünk ezt megakadályozni – erősítette meg.

Illetve arra is kitért, hogy megkezdték a Török Áramlat gázvezeték működtetéséért felelős vállalat Hollandiából Magyarországra költöztetését, hogy így biztosítsák annak jövőbeli zavartalan üzemelését.

Továbbá elismételte, hogy a paksi atomerőmű-bővítés munkálatai gyorsabban haladnak a vártnál, ezáltal már jövő héten megindulhat az a fázis, amelyet csak jövő évre terveztek.

A miniszter végezetül érintette a sportügyi együttműködést is, és arra emlékeztetett, hogy a közelmúltban az orosz női kosárlabda-válogatott két mérkőzést is játszott Magyarországon. Régen nem fordult elő, hogy Európában csapatsportban az oroszok pályára léptek – fogalmazott.

 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
Németországban

Jelentés a kommunizmus állásáról – Nyugaton

Bayer Zsolt avatarja

Pontosan ennyire kell ezeket komolyan venni.

