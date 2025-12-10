Rendkívüli

Szijjártó Péter: Ilyen egy világegyház

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán számolt be legutóbbi isztambuli látogatásáról. A miniszter a bejegyzésében kiemelte: a helyi egyház életében számos nemzet jelen van, köztük magyarok is.

2025. 12. 10.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter beszámolója szerint az istentiszteletet egy Romániából származó atya celebrálta, aki magyarul is köszöntötte a jelenlévőket.

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Forrás: Facebook/Szijjártó Péter

Isztambul, olasz közösség, kicsit magyarul tudó román atya: ilyen egy világegyház

 – fogalmazott Szijjártó Péter.

A miniszter bárhol jár a világban, fontos számára találkozni a helyi közösségekkel, és erősíteni a kapcsolatot a magyar diaszpórával.

 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)

