Szijjártó Péter beszámolója szerint az istentiszteletet egy Romániából származó atya celebrálta, aki magyarul is köszöntötte a jelenlévőket.
Szijjártó Péter: Ilyen egy világegyház
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán számolt be legutóbbi isztambuli látogatásáról. A miniszter a bejegyzésében kiemelte: a helyi egyház életében számos nemzet jelen van, köztük magyarok is.
Isztambul, olasz közösség, kicsit magyarul tudó román atya: ilyen egy világegyház
– fogalmazott Szijjártó Péter.
A miniszter bárhol jár a világban, fontos számára találkozni a helyi közösségekkel, és erősíteni a kapcsolatot a magyar diaszpórával.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)
