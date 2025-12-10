Magyarország megtámadja a brüsszeli energiarendeletet

A RePowerEU javaslat 2026 márciusától engedélyhez kötné, 2027 szeptember végétől pedig megtiltaná a kőolaj és gáz beszerzését Oroszországtól – emelte ki Gulyás Gergely a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint ez a döntés élesen magyarellenes, és tovább rontaná az EU versenyképességét.

Kormányinfó. Fotó: Ladóczki Balázs

– Amennyiben elfogadják a javaslatot, Magyarország meg fogja azt támadni az EU bíróságán – közölte a Gulyás Gergely. A miniszter emlékeztetett, hogy

minden tagállam maga határozhatja meg energiamixét, Magyarország számára pedig létfontosságúak az orosz energiaforrások.

Hozzátette: a javaslat megkerüli az egyhangúságot, szembemegy az uniós alapelvekkel, és nyílt támadás a rezsicsökkentés ellen, mivel az alternatív beszerzés jóval drágább lenne – „ha egyáltalán tudunk máshonnan kőolajat és földgázt venni”.

A magyar energiaexport alig 0,2 százaléka az orosz GDP-nek, így nem igaz, hogy hazánk ezzel táplálná Oroszország hadigépezetét Ukrajnában

– hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter szerdán. A külgazdasági és külügyminiszter szintén sérelmezte a javaslat elfogadását, amely szerinte jogi csalással történne, áremelkedéshez vezetne és monopolhelyzetet teremtene.

Harcolni fogunk ez ellen a döntés ellen, amely nagyon rossz hatással lenne az energiaellátás biztonságára

– fogalmazott Szijjártó Péter, kiemelve, hogy a jelenlegi olcsó és megbízható energiaforrások drágábbra és kevésbé megbízhatóra cserélése nem lenne indokolt.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)