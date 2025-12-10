Magyarország kitart, nem hajtja végre a migrációs paktumot

Rendkívüli

– Egyetlen migránst sem fogadunk be – erősítette meg Gulyás Gergely, kiemelve Magyarország elutasító álláspontját az uniós migrációs paktummal szemben.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 10:37
Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot, egyetlen migránst sem fogad be – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten a Kormányinfón.

kormányinfo
Fotó: Ladóczki Balázs

Gulyás Gergely közölte, a jövő héten lesz európai uniós csúcstalálkozó Brüsszelben, de a bel- és igazságügyi tanács már elfogadott egy végrehajtási határozatot a migrációs paktumról, azaz a migránsok elosztásáról, amelyben megállapították a Magyarországra eső létszámot és kapacitást.

Magyarország azonban nem hajtja végre a migrációs paktumot, egyetlen migránst sem fogad be

– jelentette ki Gulyás Gergely.

A miniszter emlékeztetett: 

hazánkban népszavazáson elsöprő többség utasította el a migránsbetelepítést, mondván, erről a kérdésről csak a magyarok dönthetnek. 

Az unió döntéseit az ellenzéki pártok támogatták, ami nem változtat azon, hogy az uniós döntések ellenére Magyarország egyetlen migránst sem fogad be, emelte ki a tárcavezető. 

 

