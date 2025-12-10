Magyarország kitart, nem hajtja végre a migrációs paktumot

Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot, egyetlen migránst sem fogad be – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten a Kormányinfón.
Gulyás Gergely közölte, a jövő héten lesz európai uniós csúcstalálkozó Brüsszelben, de a bel- és igazságügyi tanács már elfogadott egy végrehajtási határozatot a migrációs paktumról, azaz a migránsok elosztásáról, amelyben megállapították a Magyarországra eső létszámot és kapacitást.
Magyarország azonban nem hajtja végre a migrációs paktumot, egyetlen migránst sem fogad be
– jelentette ki Gulyás Gergely.
A miniszter emlékeztetett:
hazánkban népszavazáson elsöprő többség utasította el a migránsbetelepítést, mondván, erről a kérdésről csak a magyarok dönthetnek.
Az unió döntéseit az ellenzéki pártok támogatták, ami nem változtat azon, hogy az uniós döntések ellenére Magyarország egyetlen migránst sem fogad be, emelte ki a tárcavezető.
Borítókép: Magyar Péter, Ursula von der Leyen és Manfred Weber (Forrás: Facebook)
