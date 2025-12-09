Brüsszel fenyegetőzik: mindenkinek végre kell hajtania a migrációs paktumot

Magnus Brunner, az Európai Bizottság migrációs ügyekért felelős biztosa a Népszavának úgy nyilatkozott: a „migrációs szolidaritás” keretrendszerét valamennyi tagállamra kötelezőnek tartják, ezalól egyetlen kormány sem vonhatja ki magát. A biztos ezt azt követően hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor ismételten világossá tette: Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot, nem vállal pénzügyi hozzájárulást, és nem fogad be migránsokat. Brüsszel nyíltan fenyegetőzik.

Magnus Brunner, az Európai Bizottság migrációs ügyekért felelős biztosa. Fotó: AFP

Brüsszel: Mindenkinek végre kell hajtania a migrációs paktumot

Hétfőn az uniós tagállamok elfogadták azt a szolidaritási mechanizmust, amelynek lényege, hogy a migráció terheit szétosszák az országok között. A rendszer elsősorban a leginkább érintett déli államokon – Spanyolországon, Görögországon, Cipruson és Olaszországon – próbálna segíteni. A segítség többféle lehet: egyes országok menedékkérőket vennének át, mások pénzügyi támogatást vagy egyéb erőforrásokat biztosítanának.