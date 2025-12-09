Dömötör Csaba: Döntöttek a migrációs paktumról, és Magyarországot is bele akarják rántani + videó

„A Tanácsban döntöttek a migrációs paktum újabb eleméről. Ennek az a lényege, hogy három részre osztják a tagországokat. Azokra az országokra, ahol súlyos a migrációs helyzet, azokra, ahol jelentős a migrációs helyzet és azokra, ahol nincs migrációs helyzet. Magyarország ide tartozik” – kezdte videójában Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője.
És itt jön a lényeg, ahol nincs migrációs helyzet, ezeknek az országoknak dönteniük kell, hogy hogyan vesznek részt a szolidaritásban. Vagy úgy, hogy egy halom pénzt fizetnek, vagy úgy, hogy befogadnak nem kevés bevándorlót. Ez az a kvóta, amiről beszéltünk 2016-ban a népszavazási kampányban, és amire nemet mondtunk
– tette hozzá.
