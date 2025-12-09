Dömötör CsabaFideszBrüsszelpaktumMagyarországmigrációs helyzet

Dömötör Csaba: Döntöttek a migrációs paktumról, és Magyarországot is bele akarják rántani + videó

Dömötör Csaba videóüzenetben figyelmeztetett: a migrációs paktum újabb eleme kötelező szolidaritást ír elő azoknak az országoknak, ahol nincs migrációs nyomás – így Magyarországnak is. A fideszes EP-képviselő szerint ez valójában a korábban elutasított kvóta visszatérése, miközben a Tisza Párt brüsszeli szövetségesei a paktum mielőbbi végrehajtását sürgetik.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 3:00
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Fotó: MTI/Balázs Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A Tanácsban döntöttek a migrációs paktum újabb eleméről. Ennek az a lényege, hogy három részre osztják a tagországokat. Azokra az országokra, ahol súlyos a migrációs helyzet, azokra, ahol jelentős a migrációs helyzet és azokra, ahol nincs migrációs helyzet. Magyarország ide tartozik” – kezdte videójában Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője.

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

És itt jön a lényeg, ahol nincs migrációs helyzet, ezeknek az országoknak dönteniük kell, hogy hogyan vesznek részt a szolidaritásban. Vagy úgy, hogy egy halom pénzt fizetnek, vagy úgy, hogy befogadnak nem kevés bevándorlót. Ez az a kvóta, amiről beszéltünk 2016-ban a népszavazási kampányban, és amire nemet mondtunk

 – tette hozzá. 

„Ha valaki azt kérdezné, hogy mit mond erre a Tisza-féle Európai Néppárt, akkor mindenkinek javaslom, ajánlom figyelmébe az idei munkatervüket, aminek a 4-es pontjában ott szerepel, vastag betűvel, hogy a migrációs paktum gyors végrehajtása. És elfogadtak a valenciai kongresszusukon is egy állásfoglalást, amiben az van benne, hogy minden tagországnak nemzeti megvalósítási tervet kell készítenie, hogy ezeket végrehajtsák és aktiválni kell a szolidaritási eljárásokat. Ezt képviseli Magyar Péter brüsszeli pártja” – hangsúlyozta.

Ezt csak azért hozom fel, mert mint minden lényeges ügyben a Tisza Párt mindig letagadja azt, amit az itteni pártjuk, frakciójuk egyébként képvisel. Hiába teszik, minden nyilvános

– zárta.

Borítókép: Dömötör Csaba: Döntöttek a migrációs paktumról, és Magyarországot is bele akarják rántani + videó (Fotó: MTI)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Azt már tudjuk…

Bayer Zsolt avatarja

…hogy libsi körökben ma kifejezetten sikk, sőt, elvárás antiszemitának lenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu