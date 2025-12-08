Brüsszel újabb tagállamot szorongat Ukrajna miatt

A belga kormány szerint a lépésnek súlyos jogi és pénzügyi következményei lehetnek, amelyek különösen egy kisebb tagállamot terhelhetnek meg. Éppen ezért nemcsak a kormány, hanem az ellenzék is egyetért abban, hogy Brüsszel túl messzire megy.

Brüsszel nem tágít: Ursula von der Leyen személyesen győzködi a belgákat

Brüsszel azonban nem fogadja el a nemzeti álláspontot: Ursula von der Leyen és a német kancellár, Friedrich Merz közös vacsorán igyekeztek megtörni Bart De Wever belga miniszterelnök ellenállását.

Vagyis az Európai Bizottság nem technikai vitát, hanem politikai pressziót alkalmaz – ahogy ezt Magyarország is többször megtapasztalta, amikor ellenvéleményt fogalmazott meg Ukrajna finanszírozásával kapcsolatban

– mutat rá bejegyzésében a szakértő.

A brüsszeli sajtó közben azt sulykolja: Belgium „moralitása” kérdéses, mivel profitál a befagyasztott orosz vagyonon keresztül. A narratíva lényege: a belgák több bevételt szereznek Oroszországtól, mint amennyit Ukrajnának adnak.

Zemplényi Lili szerint ez klasszikus lejárató kampány egy olyan tagállam ellen, amely a saját nemzeti érdekeit védi.

A kérdés: kinek a terhére lesz az „európai szolidaritás”?

Ha a tagállamokban a józan ész politikája nem tart ki, akkor a bizottság tervei hatalmas anyagi terhet fognak róni az európai állampolgárokra, egy olyan ország támogatása érdekében, aki nem tagja az európai közösségnek

– összegezte a Nézőpont Intézet szakértője.