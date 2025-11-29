Új brüsszeli irány: a sorkötelezettséget is ránk erőltetnék, ahogy a migrációs kvótát

A sorkatonaság kérdése nem csupán katonai vagy politikai ügy, hanem alapvető alkotmányos és etikai dilemma is. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint az állampolgárok alaptörvény által garantált szabadságjogai és a személyes döntési szabadság ütközhet a társadalom kollektív védelmének igényével. A kötelező katonai szolgálat etikai indokoltsága és alkotmányossága elsősorban a rendkívüli jogrend, hadiállapot vagy veszélyhelyzet fennállásához kötődhet, normál körülmények között azonban komoly kérdéseket vet fel.

Sorkatonaság és szabadságjogok – meddig terjed az állam hatalma? Fotó: AFP

Ifj. Lomnici Zoltán rámutatott: az EU migrációs politikája során a menekültek fogalmát egyre inkább politikai eszközként kezelik, miközben a tagállamokra kötelező kvótákat kényszerítenek. Ugyanez a logika fenyegeti a kötelező sorkatonaság ügyét is, amelynek visszaállítását vagy kiterjesztését Brüsszel egyes vezetői párhuzamosan sürgetik.

– Milyen viszonyban van ez a státus az EU által folytatott migrációs politikával?

– A 2011/95/EU irányelv 2. cikk d) pontja a menekült fogalmát szűken, a genfi egyezménnyel összhangban határozza meg, vagyis eszerint menekült egy harmadik ország olyan állampolgára, aki faji, illetőleg vallási okok, nemzeti hovatartozása, politikai meggyőződése avagy meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása miatti üldöztetéstől való megalapozott félelme miatt az állampolgársága szerinti országon kívül tartózkodik, és nem tudja, vagy az üldöztetéstől való félelmében nem kívánja annak az országnak a védelmét igénybe venni; vagy olyan hontalan személy, aki korábbi szokásos tartózkodási helyén kívül tartózkodva a fenti okoknál fogva nem tud, vagy az üldöztetéstől való félelmében nem akar oda visszatérni, és akire az irányelv 12. cikke nem vonatkozik.