Az Európai Unió még több pénzt küldene a velejéig romlott ukrán vezetésnek

Pénteken rendezik a Patrióta Európai Civil Együttműködésért Tanácskozás tanácskozását Budapesten. A több mint kétszáz résztvevővel zajló rendezvény díszvendége Václav Klaus korábbi cseh köztársasági elnök lesz. Ifj. Lomnici Zoltán, a CÖF–CÖKA szóvivője elmondta, hogy a találkozó soha nem volt még olyan fontos, mint most.

Máté Patrik
2025. 11. 26. 13:10
Brüsszelnek és Zelenszkijnek nem tetszik Trump béketerve Fotó: AFP
– Soha nem volt még olyan jelentős a patrióta békepárti civilek találkozója, mint most – fogalmazott ifj. Lomnici Zoltán annak kapcsán, hogy november 28-án tartják a Patrióta Európai Civil Együttműködésért Tanácskozás (PEuCET) hatodik rendezvényét Budapesten. A Civil Összefogás Fórum–Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány szóvivője elmondta: a legutóbbi európai tanácsi ülés után egyértelművé vált, hogy az Európai Unió kimondta a halálos ítéletet a kontinens felett. 

Ukrajnában egyre súlyosabb korrupciós botrányok látnak napvilágot
Brüsszel folytatná a háborút. Fotó: AFP

Brüsszel folytatni kívánja a háborút, de lenne lehetőség arra, hogy a feleket tárgyalóasztalhoz ültessék

– tette hozzá.

 

Elbukott az Európai Unió

A CÖF–CÖKA álláspontja szerint Brüsszel embertelen politikát folytat, miközben egy államnak vagy bármely közösségszervező erőnek az a feladata, hogy megóvja az emberek életét és vagyonát. 

Sem a létbiztonság, sem a vagyonbiztonság garantálása nem valósul meg az Európai Unió vezetése részéről

– húzta alá ifj. Lomnici. Megjegyezte, hogy amikor egy atomhatalommal állnak szemben, és a konfliktus eszkalálódásáról beszélnek, egyáltalán nem túlzók azok a megnyilatkozások, amelyek ettől féltik az európai embereket. 

A Tisza Párt kormányra kerülésével a sorkatonaság bevezetése várható

– rögzítette a szóvivő, utalva arra, hogy a kérdésről többször is beszélt Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter honvédelmi politikusa.

20250524 Nagyvárad Lezárult Magyar Péter a Tisza Párt elnökének 10 napos zarándokútja, amely május 14-én indult a budapesti Szent István Bazilika elől, és május 24-én ért véget a romániai Nagyváradon. fotó: Havran Zoltán (HZ) MW képen: Ruszin-Szendi Romulusz volt honvéd vezérkari főnök és a Tisza mostani szakpolitikusa
A Tisza Párt magyar katonákat küldene a frontra. Fotó: Havran Zoltán

Ifj. Lomnici kiemelte a sorkötelezettségre vonatkozó német jogszabályt, amely szerint német katonákat akár külső hadszínterekre is kivezényelhetnek. Szerinte egy ilyen jogszabály megszületése Magyarországon azt jelentené, hogy magyar katonákat küldenének a frontra. 

 

Velejéig romlott az ukrán vezetés

A szóvivő kitért arra is, hogy amennyiben megvalósulnak az Európai Unió jelenlegi pénzügyi törekvései Ukrajnával kapcsolatban, akkor 135 milliárd eurót vennének ki a tagállamok zsebéből. Ezt pedig egy olyan országba küldenék, amit egy jelentős korrupciós botrány rázott meg. Felidézte, hogy a korrupciós botrány Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is elérte.

Velejéig romlott a vezetés, és egy ilyen vezetés kezébe szeretnének tagállami pénzen újabb százmilliárdokat adni

– fogalmazott.

Ifj. Lomnici jelezte, hogy egy olyan Európához ragaszkodnak, amely tíz-húsz évvel ezelőtt természetes volt, az alapszerződések szerint működött, minden intézmény a helyén volt, és a zsidó–keresztény kultúrkör értékrendjét betartva emberközpontú, emberséges politikát folytatott.

 

Neves szellemi honvédők a békéért

Csizmadia László, a CÖF–CÖKA elnöke a sajtótájékoztatón a PEuCET konferenciájáról elmondta, hogy több mint kétszáz neves szellemi honvédő patrióta részvételével tartják meg a kongresszusukat. A rendezvény díszvendége Václav Klaus, a Cseh köztársaság második elnöke, korábbi cseh miniszterelnök lesz. A kongresszus végén zárónyilatkozatban fogják figyelmeztetni az Európai Unió illetékeseit a több éve tartó hibás döntéseik várható következményeire és a háború azonnali befejezésének szükségességére. A CÖF–CÖKA elnökének meggyőződése, hogy vizsgálni kell a háborúpárti EU-s vezetők tetteinek következményeit. Úgy látják, hogy az orosz–ukrán háború eseményei az emberiség elleni bűncselekmény fogalmát is kimerítik. Emellett szerinte az EU, Németország, Franciaország és Nagy-Britannia vezetői a fegyvergyártó nagyüzemek kiszolgálójává váltak. 

Csizmadia jelezte, hogy a PEuCET alulról szervezett egyesületek, alapítványok, szakszervezetek nemzetközi közössége,

amely szorosan együttműködik a Patrióták európai parlamenti frakciójával.

Emellett most létrejött a Patrióta Európai Civil Együttműködésért Alapítvány is.

 

Egyedülálló civil fórum

Tordai Máté, a PEuCET alapítvány elnöke kiemelte: a rendezvény célja, hogy az alapértékeitől eltávolodott Európai Unió figyelmét felhívja arra, hogy térjen vissza az alapító atyák által lefektetett értékekhez. Jelezte, hogy a konferenciára több mint húsz európai országból érkeznek patrióta szakszervezeti és civil szervezeti vezetők, ifjúsági képviselők, professzorok, szakpolitikai elemzők és politikai döntéshozók.

Mind a résztvevők száma, mind a résztvevők sokfélesége egyértelműen bizonyítja, hogy a PEuCET-konferencia egyedülálló nemzetközi civil szakmai fórummá nőtte ki magát, amely immáron már egész Európát képes megszólítani

– tette hozzá.

Az alapítvány elnöke szerint a kiemelkedő érdeklődés leginkább két okra vezethető vissza. Egyrészt arra, hogy az Európai Unió regnáló vezetésének morális és intellektuális válsága következtében a kontinensnek biztonsági kockázatokkal, társadalmi megosztottsággal és gazdasági hanyatlással kell szembenéznie. Mindeközben pedig az Európai Unió fokozatosan veszíti el a világpolitikában betöltött pozícióját és hitelességét.

Tordai Máté ismertette, hogy a konferencia középpontjában a béke mielőbbi megteremtéséhez hozzájáruló civil stratégiák és eszközök megvitatása lesz. De kiemelt szerepet kapnak azok a kérdések is, amelyek befolyásolják az Európai Unió mindennapi működését, így szó lesz a nemzeti szuverenitás elleni támadásokról, az uniós intézményrendszer demokratikus deficitjéről, a gazdasági visszaesés okairól, a genderideológia agresszív erőltetéséről is.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

 

