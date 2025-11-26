Az Európai Unió még több pénzt küldene a velejéig romlott ukrán vezetésnek

– Soha nem volt még olyan jelentős a patrióta békepárti civilek találkozója, mint most – fogalmazott ifj. Lomnici Zoltán annak kapcsán, hogy november 28-án tartják a Patrióta Európai Civil Együttműködésért Tanácskozás (PEuCET) hatodik rendezvényét Budapesten. A Civil Összefogás Fórum–Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány szóvivője elmondta: a legutóbbi európai tanácsi ülés után egyértelművé vált, hogy az Európai Unió kimondta a halálos ítéletet a kontinens felett.

Brüsszel folytatná a háborút. Fotó: AFP

Brüsszel folytatni kívánja a háborút, de lenne lehetőség arra, hogy a feleket tárgyalóasztalhoz ültessék

– tette hozzá.

Elbukott az Európai Unió

A CÖF–CÖKA álláspontja szerint Brüsszel embertelen politikát folytat, miközben egy államnak vagy bármely közösségszervező erőnek az a feladata, hogy megóvja az emberek életét és vagyonát.

Sem a létbiztonság, sem a vagyonbiztonság garantálása nem valósul meg az Európai Unió vezetése részéről

– húzta alá ifj. Lomnici. Megjegyezte, hogy amikor egy atomhatalommal állnak szemben, és a konfliktus eszkalálódásáról beszélnek, egyáltalán nem túlzók azok a megnyilatkozások, amelyek ettől féltik az európai embereket.

A Tisza Párt kormányra kerülésével a sorkatonaság bevezetése várható

– rögzítette a szóvivő, utalva arra, hogy a kérdésről többször is beszélt Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter honvédelmi politikusa.

A Tisza Párt magyar katonákat küldene a frontra. Fotó: Havran Zoltán

Ifj. Lomnici kiemelte a sorkötelezettségre vonatkozó német jogszabályt, amely szerint német katonákat akár külső hadszínterekre is kivezényelhetnek. Szerinte egy ilyen jogszabály megszületése Magyarországon azt jelentené, hogy magyar katonákat küldenének a frontra.

Velejéig romlott az ukrán vezetés

A szóvivő kitért arra is, hogy amennyiben megvalósulnak az Európai Unió jelenlegi pénzügyi törekvései Ukrajnával kapcsolatban, akkor 135 milliárd eurót vennének ki a tagállamok zsebéből. Ezt pedig egy olyan országba küldenék, amit egy jelentős korrupciós botrány rázott meg. Felidézte, hogy a korrupciós botrány Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is elérte.

Velejéig romlott a vezetés, és egy ilyen vezetés kezébe szeretnének tagállami pénzen újabb százmilliárdokat adni

– fogalmazott.