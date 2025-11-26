Folytatódik a békemisszió: Orbán Viktor a sajtóhírek szerint pénteken Moszkvába utazik

Magyarország az egyetlen uniós ország, amely a háború kitörése óta minden nagyhatalommal, így Oroszországgal is fenntartotta a jó kapcsolatát, és nem követte a brüsszeli bezárkózó politikát, amit Magyar Péter kívánatosnak tartana. Ennek köszönhetően várhatóan Budapesten lesz a békecsúcs Trump és Putyin között, míg a brüsszeli vezetőket nem hívják meg rá.