Deák Dániel az elemzésében kifejtette: az amerikai béketervben egyébként kifejezetten sok olyan pont jelenik meg, amit korábban Orbán Viktor is szorgalmazott, ami nem meglepő annak fényében, hogy Donald Trump rendszeresen kikéri a magyar kormányfő álláspontját különböző geopolitikai kérdésekben, és hallgat is rá.
Folytatódik a békemisszió: Orbán Viktor a sajtóhírek szerint pénteken Moszkvába utazik
Sajtóhírek szerint Orbán Viktor pénteken Moszkvába utazik, és tárgyal Vlagyimir Putyinnal. Deák Dániel egy új Facebook-bejegyzésében gyorselemzést közölt a készülő moszkvai találkozóról, amelynek időzítése kifejezetten izgalmas, hiszen az amerikaiak intenzív tárgyalásokat folytatnak az ukránokkal és az oroszokkal a háború lezárása érdekében.
Magyarország az egyetlen uniós ország, amely a háború kitörése óta minden nagyhatalommal, így Oroszországgal is fenntartotta a jó kapcsolatát, és nem követte a brüsszeli bezárkózó politikát, amit Magyar Péter kívánatosnak tartana. Ennek köszönhetően várhatóan Budapesten lesz a békecsúcs Trump és Putyin között, míg a brüsszeli vezetőket nem hívják meg rá.
További Külföld híreink
A mostani moszkvai látogatás egyik fő témája a háború lezárása, hiszen Orbán Viktor lehet a házigazdája a békecsúcsnak. Deák Dániel rámutatott:
Ursula von der Leyen mindeközben olyannyira elszigetelődött, hogy a külügyi főképviselőjét, Kaja Kallast még Washingtonban sem fogadták; az amerikai külügyminiszter egyszerűen visszautasította, hogy találkozzon vele.
Borítókép: Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Trump veje is Moszkvába repül
Új lendületet kap az ukrajnai háború lezárását célzó diplomáciai folyamat.
Ferenc Viktória: Ukrajnában az emberek békéért kiáltanak
Önök pénzt adnak, fegyvereket adnak a folytatáshoz, a helyieknek csak az emberanyagot kell biztosítaniuk. Cinikus és embertelen hozzáállás ez – fogalmazott Ferenc Viktória.
Dömötör Csaba: Mindenki felelős, aki ezt a brüsszeli háborús őrületet támogatja
A háború után Európa sokkal gyengébb lesz, és erről Ursula von der Leyen tehet, továbbá mindazok, akik a brüsszeli háborús őrületet támogatják – jelentette ki Dömötör Csaba.
Deutsch Tamás: Aranyvécén húzzák le Európa pénzét, és Brüsszel még a béke szót is kitörli
A fideszes képviselők erősen bírálták a mai EP-ülésen a brüsszeli háborús őrületet.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Trump veje is Moszkvába repül
Új lendületet kap az ukrajnai háború lezárását célzó diplomáciai folyamat.
Ferenc Viktória: Ukrajnában az emberek békéért kiáltanak
Önök pénzt adnak, fegyvereket adnak a folytatáshoz, a helyieknek csak az emberanyagot kell biztosítaniuk. Cinikus és embertelen hozzáállás ez – fogalmazott Ferenc Viktória.
Dömötör Csaba: Mindenki felelős, aki ezt a brüsszeli háborús őrületet támogatja
A háború után Európa sokkal gyengébb lesz, és erről Ursula von der Leyen tehet, továbbá mindazok, akik a brüsszeli háborús őrületet támogatják – jelentette ki Dömötör Csaba.
Deutsch Tamás: Aranyvécén húzzák le Európa pénzét, és Brüsszel még a béke szót is kitörli
A fideszes képviselők erősen bírálták a mai EP-ülésen a brüsszeli háborús őrületet.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!