békecsúcsOrbán ViktorUrsula von der LeyenMoszkvaDeák Dániel

Folytatódik a békemisszió: Orbán Viktor a sajtóhírek szerint pénteken Moszkvába utazik

Sajtóhírek szerint Orbán Viktor pénteken Moszkvába utazik, és tárgyal Vlagyimir Putyinnal. Deák Dániel egy új Facebook-bejegyzésében gyorselemzést közölt a készülő moszkvai találkozóról, amelynek időzítése kifejezetten izgalmas, hiszen az amerikaiak intenzív tárgyalásokat folytatnak az ukránokkal és az oroszokkal a háború lezárása érdekében.

Sebők Barbara
2025. 11. 26. 12:08
Orbán Viktor pénteken Moszkvába utazik, és tárgyal Vlagyimir Putyinnal Forrás: AFP
Deák Dániel az elemzésében kifejtette: az amerikai béketervben egyébként kifejezetten sok olyan pont jelenik meg, amit korábban Orbán Viktor is szorgalmazott, ami nem meglepő annak fényében, hogy Donald Trump rendszeresen kikéri a magyar kormányfő álláspontját különböző geopolitikai kérdésekben, és hallgat is rá.

Folytatódik a békemisszió: Orbán Viktor pénteken Moszkvába utazik
Folytatódik a békemisszió: Orbán Viktor pénteken Moszkvába utazik. Fotó: AFP

Magyarország az egyetlen uniós ország, amely a háború kitörése óta minden nagyhatalommal, így Oroszországgal is fenntartotta a jó kapcsolatát, és nem követte a brüsszeli bezárkózó politikát, amit Magyar Péter kívánatosnak tartana. Ennek köszönhetően várhatóan Budapesten lesz a békecsúcs Trump és Putyin között, míg a brüsszeli vezetőket nem hívják meg rá.

A mostani moszkvai látogatás egyik fő témája a háború lezárása, hiszen Orbán Viktor lehet a házigazdája a békecsúcsnak. Deák Dániel rámutatott: 

Ursula von der Leyen mindeközben olyannyira elszigetelődött, hogy a külügyi főképviselőjét, Kaja Kallast még Washingtonban sem fogadták; az amerikai külügyminiszter egyszerűen visszautasította, hogy találkozzon vele.

 

Borítókép: Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

