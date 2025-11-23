Orbán Viktor: Trump nem adja fel, közeledik a budapesti békecsúcs

„Trump elnök úr nem adja fel. Nem abból a fából faragták” – üzente a digitális polgári körök tagjainak Orbán Viktor. A miniszterelnök felhívta a figyelmet: hivatalosan is megerősítették, hogy az amerikaiak 28 pontos béketervvel álltak elő, amelyet eljuttattak az orosz és az ukrán vezetésnek. A fronton is beigazolódni látszik, amit a magyar kormány már másfél éve hangoztat: az idő nem az ukránoknak dolgozik – fűzte hozzá.

Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Ezzel összefüggésben hangsúlyozta, közeledik a budapesti békecsúcs.

„Az európai vezetőket pedig határozottan felszólítottuk: ne ássák alá az amerikai elnök erőfeszítéseit. Sajnos Nyugat-Európa még mindig háborúba akar menni:

a francia vezérkari főnök már európai fiatalok halálát vizionálja az ukrajnai fronton.

Mikor akarnak észhez térni?” – írta a kormányfő.

Válasz Von der Leyennek

Ezután emlékeztetett: válaszolt írásban Ursula von der Leyen levelére, amelyben pénzt kér a tagállamoktól, hogy aztán az eurómilliárdokat megint Ukrajnába küldhesse.

„Nemcsak a visszautasítást fogalmaztam meg, hanem annak indokait is részletesen kifejtem, és javaslatokat is teszek” – tette hozzá. Felhívta a figyelmet arra is, péntektől hatályosak az orosz energiaszektorra kivetett amerikai szankciók, de ezzel párhuzamosan

Magyarország mentessége is életbe lépett,

amiről megállapodott Washingtonban Donald Trump elnökkel.

Még hogy nem számít a barátság meg a kézfogás!

– jegyezte meg a miniszterelnök.

Magyar Péter jelöltjei

Orbán Viktor kifejtette véleményét Magyar Péter és a Tisza Párt jelöltállításáról is. Mint írta, bár a legtöbb ember számára eddig sem volt kérdés a Tisza Párt baloldali elkötelezettsége, Magyar Péter jelöltjelöltjeinek bejelentése után ez már mindenkinek egyértelmű.

Minden tiszteletünk a közéleti munkára jelentkező polgároknak, de őszintén ki kell mondanunk: ezek ugyanazok!

„Baloldaliak, Brüsszel-pártiak, és nyilvánvalóan nem a magyar érdekek szolgálatába szegődtek” – hangsúlyozta.

Orbán Viktor szerint nem érdemes támogatni Magyar Péter jelöltjeit (Fotó: Máté Krisztián)

Szerinte őket támogatni nem érdemes, nem kifizetődő és nem biztonságos. Mint fogalmaztott, a napnál is világosabb: Magyarországon valójában csak két párt van: a nemzeti és az idegen érdekeket képviselő.

A jobboldali és a baloldali. Az adócsökkentő és az adóemelő. A családtámogató és a multisimogató. Tessék választani!

– mutatott rá.