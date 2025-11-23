Digitális Polgári KörTisza PártOrbán ViktorDonald TrumpbéketervUrsula von der Leyen

Orbán Viktor: Trump nem adja fel, közeledik a budapesti békecsúcs

Orbán Viktor üzenetet küldött a digitális polgári körök tagjainak, amelyben kommentálta a hét legjelentősebb közéleti eseményeit. A miniszterelnök kitért többek között az amerikai béketervre, a budapesti békecsúcsra, Ursula von der Leyen levelére, de elárulta a véleményét a Tisza Párt jelöltállításáról is.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 12:23
Orbán Viktor és Donald Trump Orbán Viktor/Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Trump elnök úr nem adja fel. Nem abból a fából faragták” – üzente a digitális polgári körök tagjainak Orbán Viktor. A miniszterelnök felhívta a figyelmet: hivatalosan is megerősítették, hogy az amerikaiak 28 pontos béketervvel álltak elő, amelyet eljuttattak az orosz és az ukrán vezetésnek. A fronton is beigazolódni látszik, amit a magyar kormány már másfél éve hangoztat: az idő nem az ukránoknak dolgozik – fűzte hozzá.

Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonban (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI)
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Ezzel összefüggésben hangsúlyozta, közeledik a budapesti békecsúcs.

„Az európai vezetőket pedig határozottan felszólítottuk: ne ássák alá az amerikai elnök erőfeszítéseit. Sajnos Nyugat-Európa még mindig háborúba akar menni:

a francia vezérkari főnök már európai fiatalok halálát vizionálja az ukrajnai fronton.

Mikor akarnak észhez térni?” – írta a kormányfő.

 

Válasz Von der Leyennek 

Ezután emlékeztetett: válaszolt írásban Ursula von der Leyen levelére, amelyben pénzt kér a tagállamoktól, hogy aztán az eurómilliárdokat megint Ukrajnába küldhesse.

„Nemcsak a visszautasítást fogalmaztam meg, hanem annak indokait is részletesen kifejtem, és javaslatokat is teszek” – tette hozzá. Felhívta a figyelmet arra is, péntektől hatályosak az orosz energiaszektorra kivetett amerikai szankciók, de ezzel párhuzamosan

Magyarország mentessége is életbe lépett,

amiről megállapodott Washingtonban Donald Trump elnökkel.

Még hogy nem számít a barátság meg a kézfogás!

– jegyezte meg a miniszterelnök.

 

Magyar Péter jelöltjei

Orbán Viktor kifejtette véleményét Magyar Péter és a Tisza Párt jelöltállításáról is. Mint írta, bár a legtöbb ember számára eddig sem volt kérdés a Tisza Párt baloldali elkötelezettsége, Magyar Péter jelöltjelöltjeinek bejelentése után ez már mindenkinek egyértelmű.

Minden tiszteletünk a közéleti munkára jelentkező polgároknak, de őszintén ki kell mondanunk: ezek ugyanazok!

„Baloldaliak, Brüsszel-pártiak, és nyilvánvalóan nem a magyar érdekek szolgálatába szegődtek” – hangsúlyozta.

Orbán Viktor szerint nem érdemes támogatni Magyar Péter jelöltjeit (Fotó: Máté Krisztián)

Szerinte őket támogatni nem érdemes, nem kifizetődő és nem biztonságos. Mint fogalmaztott, a napnál is világosabb: Magyarországon valójában csak két párt van: a nemzeti és az idegen érdekeket képviselő.

A jobboldali és a baloldali. Az adócsökkentő és az adóemelő. A családtámogató és a multisimogató. Tessék választani!

– mutatott rá.

Szót ejtett arról is, hogy lebukott a Telex. Mint arról lapunk is beszámolt, kiderült, csaknem kétszázmillió forintot kaptak a korábbi amerikai kormánytól. Még a papíron a tanárok és mentorok továbbképzését szolgáló összegek is a portál vezetőinél és szerzőinél kötöttek ki – áll a Szuverenitásvédelmi Hivatal jelentésében.

„Fontos, hogy lássuk, ki fizeti a zenét és zenészt! És hogy ne hallgassunk a külföldről pénzelt propagandamédiára!” – hangsúlyozta Orbán Viktor.

 

Csökkent a magyar háztartások bizonytalansága

A miniszterelnök levele végén kitért a magyar háztartások helyzetére is. Felhívta a figyelmet, hogy 2015 és 2024 között az Európai Unión belül Magyarországon csökkent leginkább a háztartások pénzügyi helyzetének bizonytalansága. Tavaly az EU lakosságának harminc százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem tud megbirkózni a váratlan pénzügyi kiadásokkal.

Az elmúlt évtized legnagyobb csökkenése Magyarországon történt: 2015 és 2024 között 43,6 százalékponttal, 72,2 százalékról

28,6 százalékra csökkent azoknak az aránya, akik képtelenek voltak megbirkózni a váratlan kiadásokkal

– emelte ki, majd rámutatott: tehát jelenleg már az uniós átlagnál is jobban teljesít hazánk ebben a mutatóban.

Mint írta, emellett ugyanebben az időszakban Magyarországon csökkent a legnagyobb mértékben, öt százalékponttal (hat százalékról egy százalékra) a jelzálog- vagy bérleti díjfizetési késedelemben lévő lakosság aránya is. „Nem mellesleg hazánkban volt az unióban az egyik legalacsonyabb az érintett lakosság aránya 2024-ben. Ráadásul a jelzáloghitel-, bérleti díj-, közüzemi számlák- vagy részletfizetési hátralékokkal rendelkezők aránya hazánkban csökkent a negyedik legnagyobb mértékben 2015 óta, 12,4 százalékponttal: 21,7 százalékról 9,3 százalékra” – emlékeztetett Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksajtó

Ezért jó független, objektív sajtót olvasni

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu