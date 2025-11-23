Magyar Péter ki fog borulni, már a balliberális Politico szerint is vezet a Fidesz

„Hoppá! A Fidesz már a magyar kormánnyal szemben jellemzően kritikus Politico szerint is vezet a Tisza Párt előtt. Ez a trend a forint erősödésével összekötve egyértelművé teszi, hogy a magyar fizetőeszköz eddig is a kormánypárt döntéseinek pozitív visszhangja miatt erősödött” – írja közösségi oldalán Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.

Korábban megmutattuk, mit adott a magyaroknak Orbán Viktor kormányzása:

– Azt kérdezed, hogy mit adott az Orbán-rendszer? Például a Nők 40-et. A 2, 3, 4 vagy több gyermeket szülő édesanyák életük végéig szóló adómentességét – mondta Kocsis Máté egy fórumon. A Fidesz frakcióvezetője

kiemelte a 25 év alattiak szja-mentességét is.

Beszédében visszanyúlt a ő generációjának az iskolai éveire.

Kocsis Máté (Fotó: Vasvári Tamás/MTI)

– Főleg aki iparit végzett és el akart kezdeni dolgozni 17–18 éves korában, ha azt mondták volna neki, hogy a következő 7–8 évben, 25 éves korodig nem kell adóznod, nem hitt volna a fülének – húzta alá a politikus.

A Magyar Nemzet csokorba szedte, hogy az Orbán-kormányok milyen család- és idősbarát intézkedéseket vezettek be.

Az édesanyák jelentős kedvezményeket kapnak

Az Orbán-kormány első intézkedései között szerepelt a gyes visszaállítása, amellyel újra lehetőséget adott arra, hogy az édesanya három évig maradhasson otthon születendő gyermekével. Emellett bevezették a csedet, amely ma már a teljes bruttó fizetést jelenti. Tehát aki csedre megy, gyermeke születése után több pénzt kap, mint amennyi előtte a fizetése volt.

Létrehozták a gyed extrát, ami lehetőséget adott, hogy a dolgozó édesanya a munkabére mellett a gyedet is megkaphassa. A legutóbbi kormányzati intézkedés pedig a csed melletti munkavégzést is lehetővé teszi, és idéntől a gyed is adómentes lett. A kormány bevezette a gyermekek számától függő adókedvezményeket, továbbá adómentessé tették a 4, majd a 3 gyermeket nevelő édesanyák szja-mentességét. Januártól pedig a kétgyermekes édesanyáknak sem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Autóvásárlásra a nagycsaládosok igénybe vehettek két és fél millió forint támogatást. A kormány megkezdte a bölcsődei férőhelyek bővítését is.