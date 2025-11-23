Meglepő dolgot állítanak a béketervről

Rubio később cáfolta a szenátorok beszámolóit, és kijelentette, hogy a béketerv amerikai szerkesztésű, amerikai kezdeményezésként került elő, és mind orosz, mind ukrán visszajelzések szerepelnek benne. A Fehér Ház szóvivője szerint Rubio és Witkoff közösen dolgozott a terven, bár egy meg nem nevezett forrás azt állítja: Rubio valójában nem vett részt a dokumentum összeállításában, a terv mögött inkább az amerikai alelnök, J.D. Vance áll, és több magas rangú tisztviselőt kizártak a folyamatból.

A 28 pontos béketerv valójában orosz javaslat lehet? (Fotó: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)