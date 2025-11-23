Rubio később cáfolta a szenátorok beszámolóit, és kijelentette, hogy a béketerv amerikai szerkesztésű, amerikai kezdeményezésként került elő, és mind orosz, mind ukrán visszajelzések szerepelnek benne. A Fehér Ház szóvivője szerint Rubio és Witkoff közösen dolgozott a terven, bár egy meg nem nevezett forrás azt állítja: Rubio valójában nem vett részt a dokumentum összeállításában, a terv mögött inkább az amerikai alelnök, J.D. Vance áll, és több magas rangú tisztviselőt kizártak a folyamatból.
Meglepő dolgot állítanak a béketervről
A Halifax biztonsági fórumon tartózkodó amerikai szenátorok szerint Marco Rubio külügyminisztertől kaptak telefonhívást, amelyben Rubio közölte: a Steve Witkoff és az orosz Kirill Dmitrijev által kidolgozott 28 pontos béketerv valójában orosz javaslat, amelyet az Egyesült Államok csak továbbít Ukrajnának. Mike Rounds szenátor szerint Rubio hangsúlyozta, hogy ez nem amerikai béketerv, csupán egy átadott dokumentum.
Donald Trump szerint Zelenszkijnek jóvá kell hagynia a béketervet, és arról beszélt, hogy Ukrajnának gyorsabban kellett volna cselekednie, különösen az energiainfrastruktúrát érő orosz támadások fényében.
Zelenszkij súlyos figyelmeztetést adott ki, mondván: Ukrajna története egyik legnehezebb pillanatához érkezett, és hamarosan rendkívül nehéz döntést kell hoznia – méltóságának feladását vagy egy kulcsfontosságú partner elvesztését kockáztatva – írja a The Kyiv Independent.
A 28 pontos javaslatot sokan úgy látják, hogy az nagyrészt az orosz követelésekre épül.
Az Egyesült Államok és Ukrajna magas rangú tisztviselői Svájcban találkoznak, hogy megvitassák az új, közös amerikai–orosz béketervet. Az amerikai delegációt Rubio, az ukránt Andrij Jermak vezeti.
Brítókép: Donald Trump amerikai elnök találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a Fehér Ház kabinettermében (Fotó: AFP)
Jön a budapesti békecsúcs, Zelenszkij hálátlan
Jól haladnak a svájci béketárgyalások.
Zelenszkij magyarázkodik
Ukrajna hálás az Egyesült Államok és Donald Trump erőfeszítéseiért – hangsúlyozta az ukrán elnök.
Megegyezés esetén Witkoff viszi Oroszországba a megállapodás tervezetét
Vannak még nyitott kérdések az amerikai javaslattal kapcsolatban.
Európa kimaradt, most próbálnak szót kapni
Javaslatot nyújtott be az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország a nemrégiben közzétett amerikai béketervéhez kapcsolódóan.
