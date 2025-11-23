Kemény üzenetet küldött Trump Zelenszkijnek + videó

„Zelenszkij elnök ma azt mondta, hogy az országa vagy egy partner feladásának, vagy a méltósága feladásának kockázatával néz szembe. Vannak kritikák, hogy ez az ajánlat…” – kezdte egy riporter Trumpnak a Fehér Házban.
„Úgy érti, hogy nem tetszik neki?” – kérdezett vissza az amerikai elnök, amire az újságíró azt felelte, „nem egyértelmű”.
Valahogy… hát, tetszenie kell majd. És ha nem tetszik neki, akkor azt hiszem, harcoljanak tovább, igen
– reagált Trump.
