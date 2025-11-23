Donald Trumpüzenetorosz-ukrán háborúVolodimir Zelenszkij

Kemény üzenetet küldött Trump Zelenszkijnek + videó

Donald Trump újra élesen bírálta Volodimir Zelenszkijt, amiért szerinte az ukrán elnök még mindig nem hajlandó elfogadni a béketervet. A Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón Trump felidézte: az Ovális Irodában egyszer már figyelmeztette Zelenszkijt, hogy „nincsenek lapjai”. Hozzátette, ha Kijev továbbra sem fogadja el az egyezséget, Washington akár vissza is vonhatja Ukrajna támogatását.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 8:00
Volodimir Zelenszkij és Donald Trump Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Zelenszkij elnök ma azt mondta, hogy az országa vagy egy partner feladásának, vagy a méltósága feladásának kockázatával néz szembe. Vannak kritikák, hogy ez az ajánlat…” – kezdte egy riporter Trumpnak a Fehér Házban.

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP) 

„Úgy érti, hogy nem tetszik neki?” – kérdezett vissza az amerikai elnök, amire az újságíró azt felelte, „nem egyértelmű”.

Valahogy… hát, tetszenie kell majd. És ha nem tetszik neki, akkor azt hiszem, harcoljanak tovább, igen

 – reagált Trump.

„A legérdekesebb módosítás mégis az volt, hogy ha nem fogadja el, akkor az Egyesült Államok visszavonná az Ukrajnának nyújtott támogatást” – folytatta a riporter.

Nos, egy ponton valamit el kell fogadnia. Eddig semmit sem fogadott el. Emlékszik, nem olyan régen, az Ovális Irodában azt mondtam neki: »Nincsenek lapjaid«.” Ne feledje, én örököltem ezt a háborút! Ez a háború soha nem történt volna meg. Én örököltem. Szerintem egy évvel ezelőtt, két évvel ezelőtt meg kellett volna kötnie az alkut. A végső alku pedig az lett volna, ha ez az egész el sem kezdődik. Az lett volna a jó megoldás. És az is megvalósítható lett volna, ha megfelelő elnök van a helyén – de nem megfelelő elnök volt

 – magyarázta Trump.

@onet

— Zełenski musi polubić plan pokojowy, a jeśli nie, powinien walczyć dalej — powiedział Donald Trump, komentując reakcję prezydenta Ukrainy na 28-punktową, amerykańską propozycję pokojową

♬ dźwięk oryginalny - onet

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)

 

add-square Orosz–ukrán háború

Szijjártó Péter: Nem engedjük, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldjék egy korrupt rezsim finanszírozására

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksajtó

Ezért jó független, objektív sajtót olvasni

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu