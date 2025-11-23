Dnyiprót rendszeresen érik orosz támadások: november 18-án éjjel leégett a Szuszpilnij épülete, november 19-én pedig orosz drónok csapást mértek az ENSZ Világélelmezési Programjának egyik élelmiszerraktárára is – írja a Liga.

Amerikai professzor: súlyos következmények várhatók az EU-ra nézve

John Mearsheimer chicagói professzor legújabb elemzésében arra mutat rá, hogy a háború végkimenetele nem morális érveléseken, hanem a katonai és logisztikai realitásokon múlik.

Pokrovszk elfoglalása és az orosz hadigépezet folyamatos alkalmazkodása egyértelmű üzenet az EU számára: ha nem veszik figyelembe az alapvető katonai tényezőket, a kontinens komoly gazdasági és politikai következményekkel szembesülhet a következő években.

Az orosz hadsereg továbbra is igazodik a helyzethez és ismét lendületben van. Moszkva célja a 2024-es nyári offenzíva óta az volt, hogy lezárja a bekerítést, alkalmazza az úgynevezett üsttaktikát, és elfoglalja a stratégiai jelentőségű donyecki logisztikai csomópontot.

Mearsheimer szerint Pokrovszk gyakorlatilag már elesett.

A legfrissebb orosz közlések alapján a város 70 százaléka felett rendelkeznek. A Chicagói Egyetem professzora nemcsak előre jelezte ezeket a fejleményeket, hanem új elemzésében komoly figyelmeztetést fogalmaz meg az EU felé – fogalmaz a Brussels Signal.

