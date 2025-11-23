Orosz-ukrán háború: az Atesh nevű ukránpárti partizáncsoport azt közölte, hogy Rosztov-na-Donu közelében felgyújtottak egy villamosmozdonyt, amelyet állításuk szerint katonai szállítmányok továbbítására használtak. A közzétett videókon az látható, hogy éghető folyadékot öntenek a mozdonyra, majd a belseje lángra kap. A csoport szerint a szabotázs megzavarta a front irányába lőszert, felszerelést és tartalékokat szállító vonatok menetrendjét – számolt be az Origo.
Újabb kegyetlen éjszaka az orosz-ukrán háborúban + videó
Az ukránpárti Atesh partizáncsoport szerint újabb szabotázsakciót hajtottak végre, ezúttal egy katonai szállítmányokat továbbító mozdonyt gyújtottak fel Rosztov-na-Donu közelében. Ugyanezen az éjszakán Oroszország dróntámadást indított Dnyipro ellen, ahol lakóépületek gyulladtak ki, és az előzetes hírek szerint áldozatok is lehettek.
A Kyiv Independent nem tudta megerősíteni az állításokat, és a károk pontos mértéke sem ismert.
A lap szerint az Atesh rendszeresen hajt végre hasonló akciókat orosz területen, illetve az oroszok által megszállt ukrán régiókban.
Orosz dróntámadás érte Dnyiprot
Oroszország november 23-án dróntámadást indított Dnyipro és környéke ellen.
A légicsapások következtében tűz keletkezett egy dnyiproi toronyházban és egy magánházban, és az előzetes jelentések szerint vannak áldozatok
– közölte Vladiszlav Gajvanenko, a Dnyipropetrovszki terület katonai közigazgatásának megbízott vezetője.
További Külföld híreink
Dnyiprót rendszeresen érik orosz támadások: november 18-án éjjel leégett a Szuszpilnij épülete, november 19-én pedig orosz drónok csapást mértek az ENSZ Világélelmezési Programjának egyik élelmiszerraktárára is – írja a Liga.
Amerikai professzor: súlyos következmények várhatók az EU-ra nézve
John Mearsheimer chicagói professzor legújabb elemzésében arra mutat rá, hogy a háború végkimenetele nem morális érveléseken, hanem a katonai és logisztikai realitásokon múlik.
Pokrovszk elfoglalása és az orosz hadigépezet folyamatos alkalmazkodása egyértelmű üzenet az EU számára: ha nem veszik figyelembe az alapvető katonai tényezőket, a kontinens komoly gazdasági és politikai következményekkel szembesülhet a következő években.
Az orosz hadsereg továbbra is igazodik a helyzethez és ismét lendületben van. Moszkva célja a 2024-es nyári offenzíva óta az volt, hogy lezárja a bekerítést, alkalmazza az úgynevezett üsttaktikát, és elfoglalja a stratégiai jelentőségű donyecki logisztikai csomópontot.
Mearsheimer szerint Pokrovszk gyakorlatilag már elesett.
A legfrissebb orosz közlések alapján a város 70 százaléka felett rendelkeznek. A Chicagói Egyetem professzora nemcsak előre jelezte ezeket a fejleményeket, hanem új elemzésében komoly figyelmeztetést fogalmaz meg az EU felé – fogalmaz a Brussels Signal.
Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
