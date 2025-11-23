támadásDnyiproRosztov-na-Donudrónorosz-ukrán háború

Újabb kegyetlen éjszaka az orosz-ukrán háborúban + videó

Az ukránpárti Atesh partizáncsoport szerint újabb szabotázsakciót hajtottak végre, ezúttal egy katonai szállítmányokat továbbító mozdonyt gyújtottak fel Rosztov-na-Donu közelében. Ugyanezen az éjszakán Oroszország dróntámadást indított Dnyipro ellen, ahol lakóépületek gyulladtak ki, és az előzetes hírek szerint áldozatok is lehettek.

2025. 11. 23. 7:06
Orosz–ukrán háború Fotó: AFP/JOSE COLON Forrás: ANADOLU
Orosz-ukrán háború: az Atesh nevű ukránpárti partizáncsoport azt közölte, hogy Rosztov-na-Donu közelében felgyújtottak egy villamosmozdonyt, amelyet állításuk szerint katonai szállítmányok továbbítására használtak. A közzétett videókon az látható, hogy éghető folyadékot öntenek a mozdonyra, majd a belseje lángra kap. A csoport szerint a szabotázs megzavarta a front irányába lőszert, felszerelést és tartalékokat szállító vonatok menetrendjét – számolt be az Origo.

Orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)
Orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)

A Kyiv Independent nem tudta megerősíteni az állításokat, és a károk pontos mértéke sem ismert. 

A lap szerint az Atesh rendszeresen hajt végre hasonló akciókat orosz területen, illetve az oroszok által megszállt ukrán régiókban.

Orosz dróntámadás érte Dnyiprot

Oroszország november 23-án dróntámadást indított Dnyipro és környéke ellen.

A légicsapások következtében tűz keletkezett egy dnyiproi toronyházban és egy magánházban, és az előzetes jelentések szerint vannak áldozatok

– közölte Vladiszlav Gajvanenko, a Dnyipropetrovszki terület katonai közigazgatásának megbízott vezetője.

Dnyiprót rendszeresen érik orosz támadások: november 18-án éjjel leégett a Szuszpilnij épülete, november 19-én pedig orosz drónok csapást mértek az ENSZ Világélelmezési Programjának egyik élelmiszerraktárára is – írja a Liga.

Amerikai professzor: súlyos következmények várhatók az EU-ra nézve

John Mearsheimer chicagói professzor legújabb elemzésében arra mutat rá, hogy a háború végkimenetele nem morális érveléseken, hanem a katonai és logisztikai realitásokon múlik. 

Pokrovszk elfoglalása és az orosz hadigépezet folyamatos alkalmazkodása egyértelmű üzenet az EU számára: ha nem veszik figyelembe az alapvető katonai tényezőket, a kontinens komoly gazdasági és politikai következményekkel szembesülhet a következő években.

Az orosz hadsereg továbbra is igazodik a helyzethez és ismét lendületben van. Moszkva célja a 2024-es nyári offenzíva óta az volt, hogy lezárja a bekerítést, alkalmazza az úgynevezett üsttaktikát, és elfoglalja a stratégiai jelentőségű donyecki logisztikai csomópontot. 

Mearsheimer szerint Pokrovszk gyakorlatilag már elesett. 

A legfrissebb orosz közlések alapján a város 70 százaléka felett rendelkeznek. A Chicagói Egyetem professzora nemcsak előre jelezte ezeket a fejleményeket, hanem új elemzésében komoly figyelmeztetést fogalmaz meg az EU felé – fogalmaz a Brussels Signal.

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

