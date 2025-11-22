Az ukrán erők újabb kritikus visszavonulásra kényszerültek: az orosz hadsereg az elmúlt napok egyik legnagyobb előretörésével elfoglalta Zvanivkát Donyeck térségében és a stratégiai jelentőségű Nove Zaporizzsja települést, utóbbi körül egy 14 négyzetkilométeres ukrán védelmi csomópont is orosz kézre került. Moszkva jelentése szerint a front több szakaszán is sikerült előrenyomulni, miközben Ukrajna több mint 1300 katonát veszített egyetlen nap alatt. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Kijevet belpolitikai botrány rázza meg: az ukrán belügyminisztérium körözést adott ki a Zelenszkijhez kötődő Kvartal 95 stúdió egyik társtulajdonosa, Timur Mindics ellen a nagyszabású korrupciós ügyben. Eközben Donald Trump csütörtökig adott határidőt Ukrajnának az amerikai béketerv elfogadására, az EU pedig rendkívüli csúcson készül megtárgyalni Washington javaslatát, amely több szövetséges szerint komoly korlátokat szabna az ukrán hadsereg jövőbeli mozgásterének. Mutatjuk a nap legfontosabb történéseit.

Orosz előrenyomulás és nyugati sürgetés – Zelenszkij nehéz döntések előtt áll Fotó: AFP

Két települést foglalt el ma az orosz hadsereg

Elfoglalta a donyecki régióbeli Zvanivka és a Zaporizzsja megyei Nove Zaporizzsja települést az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán – közölte szombaton a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca tájékoztatása szerint Nove Zaporizzsja bevételével egy mintegy 14 négyzetkilométer területű, jelentős ukrán védelmi csomópontot vontak ellenőrzésük alá az orosz erők.

Moszkva szerint a donyecki Pokrovszk (orosz nevén: Krasznoarmejszk) város megsegítése érdekében az ukrán hadsereg öt támadással próbálkozott Hrisine felől, és ebben a körzetben mintegy 250 katonát, valamint egyebek mellett két páncélozott harcjárművet elveszített.

A szombati hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, és több mint 1300 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel az ukrán hadsereget ellátó energetikai és közlekedési létesítményeket, egy drónösszeszerelő műhelyt, valamint drón-, lőszer- és műszaki raktárakat, két harckocsit és 16 egyéb páncélozott harcjárművet, továbbá 155 repülőgép típusú drónt. Igor Kimakovszkij, a „Donyecki Népköztársaság” vezetőjének tanácsadója a Szolovjov LIVE médiacsatornán úgy nyilatkozott, hogy

a befejezéséhez közeledik Sziverszk operatív bekerítése, és hogy az orosz hadsereg gyakorlatilag elérte a Zaporizzsja megyei Huljajpole város külső területeit.

Szergej Lebegyev, a „mikolajivi földalatti mozgalom koordinátora” azt mondta a RIA Novosztyi hírügynökségnek, hogy az orosz hadsereg csapást mért a Szumi megyei Lebedinben lévő katonai repülőtérre, amelyet drónok indító és irányító állomásaként használtak, miután a repülőgépeket már kivonták onnan. Lebegyev szerint az objektum közelében laktanyák és kiképző egységek találhatók.

A „Donyecki Népköztársaság” védelmi parancsnoksága szombaton a Telegram-csatornáján arról számolt be, hogy Pokrovszk közelében felfedezték az ukrán hadsereg egy rejtekhelyét, amelyben házi készítésű, harci mérgező anyagokat tartalmazó lőszerek voltak, amelyek tartalma robbanáskor foszgénné alakul át.

A közlemény szerint a vizsgálat megállapította, hogy a vegyi fegyverek gyártására és harci alkalmazására a parancsot Szerhij Filimonov százados, az ukrán 59. önálló gépesített lövész dandár 108. önálló rohamzászlóaljának parancsnoka adta ki. Filimonov ellen büntetőeljárás indult. A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek szombaton ukrán tüzérségi és dróntámadást.