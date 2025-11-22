Ukrajnaukrajnai háborúkorrupciós botránybéketervorosz-ukrán háborúfront

Orosz előrenyomulás és nyugati sürgetés – Zelenszkij nehéz döntések előtt áll

Újabb ukrán települések kerültek orosz ellenőrzés alá, miközben Kijev egyre súlyosabb katonai veszteségeket szenved a front több szakaszán. Az orosz hadsereg egyszerre ért el áttörést Donyeckben és Zaporizzsjában, közben dróncsapások bénították meg az Odessza megyei Orlivka határátkelőt, ami Romániát is készültségbe helyezte. Ukrajnát mindemellett belső válságok is gyengítik: a korrupciós botrány miatt körözést adtak ki Zelenszkij volt üzlettársa, Timur Mindics ellen, miközben Washington és Brüsszel is egyre erősebben sürgeti Kijevet, hogy fogadja el az amerikai béketervet.

Magyar Nemzet
2025. 11. 22. 23:59
Két települést foglalt el ma az orosz hadsereg
Az ukrán erők újabb kritikus visszavonulásra kényszerültek: az orosz hadsereg az elmúlt napok egyik legnagyobb előretörésével elfoglalta Zvanivkát Donyeck térségében és a stratégiai jelentőségű Nove Zaporizzsja települést, utóbbi körül egy 14 négyzetkilométeres ukrán védelmi csomópont is orosz kézre került. Moszkva jelentése szerint a front több szakaszán is sikerült előrenyomulni, miközben Ukrajna több mint 1300 katonát veszített egyetlen nap alatt. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Kijevet belpolitikai botrány rázza meg: az ukrán belügyminisztérium körözést adott ki a Zelenszkijhez kötődő Kvartal 95 stúdió egyik társtulajdonosa, Timur Mindics ellen a nagyszabású korrupciós ügyben. Eközben Donald Trump csütörtökig adott határidőt Ukrajnának az amerikai béketerv elfogadására, az EU pedig rendkívüli csúcson készül megtárgyalni Washington javaslatát, amely több szövetséges szerint komoly korlátokat szabna az ukrán hadsereg jövőbeli mozgásterének. Mutatjuk a nap legfontosabb történéseit.






Elfoglalta a donyecki régióbeli Zvanivka és a Zaporizzsja megyei Nove Zaporizzsja települést az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán – közölte szombaton a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca tájékoztatása szerint Nove Zaporizzsja bevételével egy mintegy 14 négyzetkilométer területű, jelentős ukrán védelmi csomópontot vontak ellenőrzésük alá az orosz erők.

Moszkva szerint a donyecki Pokrovszk (orosz nevén: Krasznoarmejszk) város megsegítése érdekében az ukrán hadsereg öt támadással próbálkozott Hrisine felől, és ebben a körzetben mintegy 250 katonát, valamint egyebek mellett két páncélozott harcjárművet elveszített.

A szombati hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, és több mint 1300 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. 

A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel az ukrán hadsereget ellátó energetikai és közlekedési létesítményeket, egy drónösszeszerelő műhelyt, valamint drón-, lőszer- és műszaki raktárakat, két harckocsit és 16 egyéb páncélozott harcjárművet, továbbá 155 repülőgép típusú drónt. Igor Kimakovszkij, a „Donyecki Népköztársaság” vezetőjének tanácsadója a Szolovjov LIVE médiacsatornán úgy nyilatkozott, hogy 

a befejezéséhez közeledik Sziverszk operatív bekerítése, és hogy az orosz hadsereg gyakorlatilag elérte a Zaporizzsja megyei Huljajpole város külső területeit.

Szergej Lebegyev, a „mikolajivi földalatti mozgalom koordinátora” azt mondta a RIA Novosztyi hírügynökségnek, hogy az orosz hadsereg csapást mért a Szumi megyei Lebedinben lévő katonai repülőtérre, amelyet drónok indító és irányító állomásaként használtak, miután a repülőgépeket már kivonták onnan. Lebegyev szerint az objektum közelében laktanyák és kiképző egységek találhatók.

A „Donyecki Népköztársaság” védelmi parancsnoksága szombaton a Telegram-csatornáján arról számolt be, hogy Pokrovszk közelében felfedezték az ukrán hadsereg egy rejtekhelyét, amelyben házi készítésű, harci mérgező anyagokat tartalmazó lőszerek voltak, amelyek tartalma robbanáskor foszgénné alakul át.

 A közlemény szerint a vizsgálat megállapította, hogy a vegyi fegyverek gyártására és harci alkalmazására a parancsot Szerhij Filimonov százados, az ukrán 59. önálló gépesített lövész dandár 108. önálló rohamzászlóaljának parancsnoka adta ki. Filimonov ellen büntetőeljárás indult. A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek szombaton ukrán tüzérségi és dróntámadást. 

A határ menti kurszki régióban lévő Rilszk városban mintegy háromezer fogyasztó áramellátása szakadt meg.

A member of the Ukrainian White Angels Special Police Team walks amongst the debris of a multi-storey residential building, destroyed following an air strike in the frontline town of Avdiivka, Donetsk region on April 10, 2023, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Genya SAVILOV / AFP)


Orosz dróncsapás a román határnál

Az orosz hadsereg dróntámadást hajtott végre szombatra virradóan Odessza megye déli része ellen, csapás érte a romániai határnál lévő orlivkai határátkelőt is – közölte az odesszai vámőrség. A megyei ügyészség közölte, hogy egy vendéglátóhely is megsemmisült. A támadásban két civil – egy 62 és egy 56 éves férfi – sérült meg, akiket kórházba szállítottak.

A vámőrség közleménye szerint az orosz drónok lövedékei megrongálták a kompátkelő infrastruktúráját, a nemzetközi határátkelő emiatt ideiglenesen felfüggesztette működését.

Oleh Kiper, a régió kormányzója arról tájékoztatott, hogy a légvédelem aktív működése ellenére több polgári létesítményben is károk keletkeztek: közigazgatási épületek homlokzatai, tetőszerkezetei és ablakozása, egy autóparkolóban pedig 11 tehergépkocsi rongálódott meg. Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 104 drónnal és egy Iszkander–M ballisztikus rakétával támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 89 drónt semmisített meg. Rögzítették viszont a ballisztikus rakéta és 13 csapásmérő drón becsapódását. Az ukrán vezérkar reggeli harctéri helyzetjelentésében azt írta, hogy az elmúlt nap során 250 összecsapás volt a fronton, a Donyeck megyei Pokrovszk irányában 66 támadást állítottak meg az ukrán csapatok.

Az ukrán hadsereg szombati összesítése szerint Oroszország ukrajnai embervesztesége a háború eddig eltelt időszakában hozzávetőleg meghaladta az 1 millió 164 ezret. 

Az ukrán erők pénteken egyéb haditechnikai eszközök mellett megsemmisítettek négy orosz harckocsit, kilenc tüzérségi és egy légvédelmi rendszert, valamint 222 drónt.



Szünetel a kompközlekedés a román–ukrán határ Tulcea megyei szakaszán, a román Isaccea és az ukrán Orlivka határátkelő között a szombatra virradóra ukrán oldalon történt dróntámadások miatt – jelentette szombaton a román parti őrség. A határ menti szakasz ellenőrzésére 

két román F-16 Fighting Falcon vadászbombázó szállt fel a közeli légitámaszpontról, és 01.33 órakor a lakosságot is riasztották a Ro-Alert rendszeren keresztül. 

Miután nem észleltek légtérsértést, az F-16-osok 03.42 órakor visszatértek a bázisra

KHARKIV REGION, UKRAINE - NOVEMBER 16: Anti-drone training of servicemen of the 13th Operational Brigade of the National Guard of Ukraine 'Khartiia' in Kharkiv region, Ukraine on November 16, 2025. Sofiia Bobok / Anadolu (Photo by Sofiia Bobok / Anadolu via AFP)


Körözés alatt Zelenszkij barátai

Az ukrán belügyminisztérium körözést adott ki Timur Mindics ukrán üzletember, a Kvartal 95 stúdió társtulajdonosa és Olekszandr Cukerman, a cég vezető pénzügyi szakértője ellen, akiket azzal gyanúsítanak, hogy részesei voltak a hónap elején az ország energetikai szektorában feltárt kiterjedt korrupciós hálózatnak – derült ki a tárca honlapján nyilvánosságra hozott információkból. A minisztérium honlapján közölte, hogy mindkét férfi hivatalosan november 20-án tűnt el a hatóságok látóköréből. 

Korábbi jelentések szerint Izraelbe távoztak, még mielőtt kihallgathatták volna őket.

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) Timur Mindicset bűnszervezet létrehozásával, bűnös úton szerzett legkevesebb 100 millió dollár tisztára mosásával, valamint a korábbi védelmi miniszter, Rusztem Umerov illegális befolyásolásával gyanúsítja. 

A 61 éves Cukermant a hatóságok azzal gyanúsítják, hogy Mindiccsel együtt társszervezője volt a korrupciós hálózatnak.

November 10-én az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) bejelentette, hogy nagyszabású műveletet indítottak „Midasz” néven, amelynek célja egy nagy korrupciós hálózat feltárása az energetikai szektorban. Az UNIAN ukrán hírügynökség emlékeztetett arra, hogy korábban Mindics és Cukerman bekerült az „Ukrajna ellenségeit” listázó Mirotvorec honlap adatbázisába.

Donald Trump csütörtökig adott határidőt Kijevnek

Donald Trump amerikai elnök szerint csütörtök megfelelő határidő arra, hogy Ukrajna elfogadja az Egyesült Államok által támogatott békejavaslatot az Oroszországgal folytatott háború befejezésére. Erről Trump a Fox rádió The Brian Kilmeade Show című műsorában beszélt, amelyből az UNIAN hírügynökség idézett.

Sok határidőt szabtam már, de ha a dolgok jól haladnak, általában meghosszabbítjuk őket. De úgy gondoljuk, hogy a csütörtök megfelelő időpont

– mondta Trump. Az Egyesült Államokban ezen a napon ünneplik a hálaadás napját.

Trump egyelőre visszafogott álláspontja tükrözi az Egyesült Államok óvatosságát a háború további eszkalálódásával kapcsolatban


Rendkívüli EU-csúcson vitatják meg az amerikai béketervet

Az Európai Unió tagállamainak vezetői hétfőn az Afrikai Unióval Angolában tartandó csúcstalálkozójuk alkalmával rendkívüli értekezleten fogják megvitatni az Egyesült Államok 28 pontos ukrajnai béketervét – jelentette be szombaton az Európai Tanács (ET) elnöke. Az amerikai terv olyan fontos elemeket tartalmaz, amelyek elengedhetetlenek egy igazságos és tartós béke megteremtéséhez – írta António Costa az X-en. Jelezte: az EU készen áll arra, hogy szerepet vállaljon annak érdekében, hogy egy jövőbeli békemegállapodás fenntartható legyen.

Meghívtam az EU 27 tagállami vezetőjét egy rendkívüli tanácskozásra Ukrajnáról az EU–AU-csúcstalálkozó idején hétfőn Luandában 

– közölte az ET elnöke.

Szombaton tizenegy európai vezető, valamint Kanada és Japán miniszterelnöke a G20-csoport dél-afrikai csúcstalálkozóján kiadott közös nyilatkozatában üdvözölte az Egyesült Államok Ukrajna békéjének megteremtése érdekében kifejtett erőfeszítéseit. 

Egyúttal hangsúlyozták, hogy a béketerv Európai Unióval és NATO-val kapcsolatos elemeinek végrehajtásához az EU, illetve a NATO tagállamainak beleegyezése szükséges. 

Aggodalmukat fejezték ki az ukrán fegyveres erőkre javasolt korlátozások miatt, és hangoztatták, hogy a határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni.

Csehország is tanulmányozza az amerikai javaslatot

Csehország figyelmesen tanulmányozza az ukrajnai háború befejezésére irányuló amerikai javaslatot, és megvitatja azt szövetségeseivel az úgynevezett „tettre készek” koalíciójában – írta Jan Lipavsky ügyvezető cseh külügyminiszter az X-en szombaton megjelent bejegyzésében. Jan Lipavsky szerint az amerikai javaslat olyan elemeket tartalmaz, amelyek az ukrán szuverenitás és területi integritás mellett az európai védelmi képességeket is befolyásolják. Prága további diplomáciai lépései arra irányulnak, hogy a terv ne befolyásolja Csehország biztonságát – közölte a cseh miniszter.

A tervet mi és európai kollégáink is kiindulópontnak tekintjük a további béketárgyalásokhoz Ukrajna és Oroszország között

– írta. Hozzátette, hogy a helyzet rendezése évtizedekre meg fogja határozni Európa biztonságát is.

„A lehető legnagyobb felelősséggel kell hozzáállnunk, mert valóban érint minket. Érvényes az, hogy Európa biztonsága egyenlő Csehország biztonságával” – jelezte Jan Lipavsky. Csehország támogatja azokat az európai államokat, amelyek már tárgyalásokat kezdtek az Egyesült Államokkal a béketerv újabb változatának kialakítására.

Czech Minister of Foreign Affairs Jan Lipavsky speaks during an interview with AFP on the sidelines of the CELAC-EU Summit in Santa Marta, Colombia on November 9, 2025. (Photo by LUIS ACOSTA / AFP)
Jan Lipavsky szerint az amerikai javaslat olyan elemeket tartalmaz, amelyek az európai védelmi képességeket is befolyásolják

Csehország továbbra is támogatja Ukrajnát, amelynek hatékony gátnak kell lennie az oroszok hatalmi igényei előtt. Fontosnak tartjuk az újabb források keresését Ukrajna támogatására és az Oroszország elleni szankciók folytatására

– írta a cseh külügyek irányítója.

Aláhúzta, hogy Ukrajnáról nem lehet az ukránok, Európáról az európaiak és Csehországról a csehek nélkül tárgyalni. „Az agresszor előtti meghátrálással 1938-ban Európa egy évre nyert békét. Utána kitört a világháború. Vonjuk le a tanulságokat, és ne kövessünk el hasonló hibákat 2025-ben is!” – zárta bejegyzését a cseh külügyminiszter.

Ursula von der Leyen: a béketerv további munkálatokat igényel

Üdvözöljük az Egyesült Államok Ukrajna békéjének megteremtése érdekében kifejtett erőfeszítéseit, a 28 pontos béketerv vázlata fontos, az igazságos és tartós békéhez elengedhetetlen elemeket tartalmaz, de további munkálatokat igényel – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke, aki közreadta az amerikai béketervvel kapcsolatban elfogadott, tizenegy európai vezető, valamint Kanada és Japán miniszterelnöke által aláírt nyilatkozatot szombaton.

A közös nyilatkozatot Ursula von der Leyen mellett António Costa, az Európai Tanács elnöke, Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Pedro Sánchez spanyol kormányfő, Alexander Stubb finn elnök, valamint Dick Schoof holland, Micheál Martin ír, Jonas Gahr Store norvég, Mark Carney kanadai és Takaicsi Szanae japán miniszterelnök írta alá.

A "Midász" ügy: korrupció a háború árnyékában


A nyilatkozattevők hangsúlyozták: a béketervnek az Európai Unióval és a NATO-val kapcsolatos elemei végrehajtásához az EU, illetve a NATO tagállamainak beleegyezése szükséges, ami – szavaik szerint – hangsúlyozza Ukrajna iránti nem szűnő támogatásukat. Közölték: készen állnak, hogy szerepet vállaljanak annak érdekében, hogy a béke Ukrajnában fenntartható legyen.

Aggódunk az ukrán fegyveres erőkre vonatkozó javasolt korlátozások miatt, amelyek sebezhetővé tennék Ukrajnát a jövőbeni támadásokkal szemben

– fogalmaztak, majd hozzátették: a határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni. Végezetül közölték: az elkövetkező napokban is szorosan együttműködnek Ukrajnával és az Egyesült Államokkal.



A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Kondor Katalin
Ukrajna

Repülő dollárok



Abban is biztosak lehetünk, hogy a von der Leyen által újabban megigért, Ukrajnának szánt pénz, a 135 milliárd euró meg fog érkezni a háborúba ájult országba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

