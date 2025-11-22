korrupciós botrányukrajnai korrupcióLarry JohnsonZelenszkijvizsgálat

Korrupciós botrány: amerikai vizsgálat söpörheti el Zelenszkijt

Ki gondolná, kinek a neve bukkan fel újra az amerikai nyomozók radarján? Washingtonban – sajtóértesülések szerint – már dossziékba rendezik azokat a bizonyítékokat, amelyek egy gigászira duzzadt, mintegy 48 milliárd dolláros korrupciós botrányhoz köthetők. A hírek szerint Zelenszkij személyesen is belekeveredhetett, és a botrány hullámai immár európai fővárosokig érnek, kellemetlen magyarázkodásra kényszerítve több uniós vezetőt is.

Magyar Nemzet
2025. 11. 22. 15:05
A pénzek egy része Zelenszkij környezetéhez, sőt magához az ukrán elnökhöz is eljuthatott Forrás: AFP
Washington – legalábbis egyes amerikai kommentátorok szerint – készen áll végleg kihúzni a talajt Zelenszkij lába alól. Larry Johnson, a CIA egykori tisztje állítólagos belső iratokra hivatkozva azt mondta Andrew Napolitano YouTube-műsorában, hogy az ukrán elnök személyesen is érintett lehet egy eddig példátlannak mondott, mintegy 48 milliárd dolláros korrupciós ügyben. Johnson szerint ez akár az utolsó szög is lehet Zelenszkij politikai pályafutásának koporsójában – írja az Origo.

A botrány körül máris forr a levegő: Larry Johnson volt CIA-tiszt véleménye szerint a nyilvánosságra került adatok csak a jéghegy csúcsát jelentik. 

A most emlegetett százmillió dollár aprópénz ahhoz képest, amennyiről a háttérben beszélnek

– fogalmazott Johnson egy YouTube-interjúban.

Állítása szerint a Pentagon olyan vizsgálatot folytat, amely dokumentumokra, tranzakciókra és számlaadatokra épül, és amelyben most egy eltűnt, mintegy 48 milliárd dolláros összeg útját próbálják feltérképezni. 

Johnson úgy véli, hogy a pénzek egy része Zelenszkij környezetéhez, sőt szerinte akár magához az ukrán elnökhöz is eljuthatott.

a pénzmozgásokból „egyes uniós vezetők”, köztük Kaja Kallas is profitálhattak
A volt hírszerző továbbment: értékelése szerint a kijevi vezetés körül kialakult korrupciós hálózatot az európai politikai elit bizonyos tagjainak támogatása tette lehetővé. Johnson még azt is felvetette, hogy a pénzmozgásokból egyes uniós vezetők, köztük Kaja Kallas is profitálhattak.

Tudni akarják, miért akarja Kallas mindenáron, hogy folytatódjon a konfliktus? A pénzek többsége észtországi bankokban landolt. Ezért nevetséges a 100 milliós történet – ennél sokkal nagyobb játszma zajlik. Zelenszkij pedig pontosan tudja, hogy ha nem működik együtt az amerikaiakkal, akkor politikailag meghal

– tette hozzá Johnson.

Mindezt egyelőre nem támasztják alá bizonyítékok, ám az tény, hogy az amerikai és európai politikai színtéren látványosan nő a feszültség az ukrán vezetés körül. Ha a Johnson által emlegetett adatok akár részben is pontosak, az alapjaiban rengethetné meg Kijev eddig biztosnak hitt hátországát, és komoly magyarázkodásra kényszeríthetne több uniós döntéshozót is. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Kondor Katalin
idezojelekUkrajna

Repülő dollárok

Kondor Katalin avatarja

Abban is biztosak lehetünk, hogy a von der Leyen által újabban megigért, Ukrajnának szánt pénz, a 135 milliárd euró meg fog érkezni a háborúba ájult országba.

