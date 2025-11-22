Korrupciós botrány: amerikai vizsgálat söpörheti el Zelenszkijt

Washington – legalábbis egyes amerikai kommentátorok szerint – készen áll végleg kihúzni a talajt Zelenszkij lába alól. Larry Johnson, a CIA egykori tisztje állítólagos belső iratokra hivatkozva azt mondta Andrew Napolitano YouTube-műsorában, hogy az ukrán elnök személyesen is érintett lehet egy eddig példátlannak mondott, mintegy 48 milliárd dolláros korrupciós ügyben. Johnson szerint ez akár az utolsó szög is lehet Zelenszkij politikai pályafutásának koporsójában – írja az Origo.

Korrupció: amerikai vizsgálat söpörheti el Zelenszkijt

A botrány körül máris forr a levegő: Larry Johnson volt CIA-tiszt véleménye szerint a nyilvánosságra került adatok csak a jéghegy csúcsát jelentik.

A most emlegetett százmillió dollár aprópénz ahhoz képest, amennyiről a háttérben beszélnek

– fogalmazott Johnson egy YouTube-interjúban.