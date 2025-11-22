Meglepő döntést hozott Zelenszkij a béketárgyalásokról

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton aláírta azt a rendeletet, amely egy delegációt hoz létre, amelynek feladata a tárgyalási folyamatban való részvétel az Egyesült Államokkal, Ukrajna más nemzetközi partnereivel, valamint Oroszország képviselőivel. A lépés Donald Trump amerikai elnök béketervéhez kapcsolódik, amely a háború gyors befejezését célozza.

Zelenszkij döntést hozott (Fotó: AFP)

A rendelet értelmében a delegációt Andrij Jermak, Zelenszkij jobbkeze és az elnöki hivatal vezetője irányítja. A csapatban helyet kap Rusztem Umerov, az ukrán nemzetbiztonsági tanács elnöke, a biztonsági és hírszerző szolgálatok vezetői, valamint a vezérkari főnök is.

Ez alapján a küldöttség lényegében katonai jellegű összetételű, ami tükrözi a tárgyalások érzékeny, biztonsági aspektusait.

Az ukrán fél hamarosan konzultációkat kezd Svájcban az Egyesült Államokkal, hogy megvitassák Donald Trump azon tervét, amely az orosz–ukrán háború befejezését szolgálná – jelentette be szombaton egy magas rangú ukrán tisztviselő.

A következő napokban elindítjuk Svájcban a magas rangú ukrán és amerikai tisztviselők közötti konzultációkat a jövőbeli békemegállapodás lehetséges paramétereiről

– írta Facebook-oldalán Rusztem Umerov, az ukrán nemzetbiztonsági tanács vezetője.

Borítókép: Donald Trump és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)