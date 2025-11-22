orosz-ukrán háborúZelenszkijTrump

Meglepő döntést hozott Zelenszkij a béketárgyalásokról

Trump békét teremtene, az amerikai elnök egy 28 pontos tervet készített az orosz–ukrán háború lezárására. Az események felgyorsultak, s Ukrajna is lépett. Zelenszkij kinevezte a tárgyalódelegációt.

Kozma Zoltán
2025. 11. 22. 13:36
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton aláírta azt a rendeletet, amely egy delegációt hoz létre, amelynek feladata a tárgyalási folyamatban való részvétel az Egyesült Államokkal, Ukrajna más nemzetközi partnereivel, valamint Oroszország képviselőivel. A lépés Donald Trump amerikai elnök béketervéhez kapcsolódik, amely a háború gyors befejezését célozza.

Zelenszkij döntést hozott (Fotó: AFP)
A rendelet értelmében a delegációt Andrij Jermak, Zelenszkij jobbkeze és az elnöki hivatal vezetője irányítja. A csapatban helyet kap Rusztem Umerov, az ukrán nemzetbiztonsági tanács elnöke, a biztonsági és hírszerző szolgálatok vezetői, valamint a vezérkari főnök is. 

Ez alapján a küldöttség lényegében katonai jellegű összetételű, ami tükrözi a tárgyalások érzékeny, biztonsági aspektusait.

Az ukrán fél hamarosan konzultációkat kezd Svájcban az Egyesült Államokkal, hogy megvitassák Donald Trump azon tervét, amely az orosz–ukrán háború befejezését szolgálná – jelentette be szombaton egy magas rangú ukrán tisztviselő. 

A következő napokban elindítjuk Svájcban a magas rangú ukrán és amerikai tisztviselők közötti konzultációkat a jövőbeli békemegállapodás lehetséges paramétereiről

– írta Facebook-oldalán Rusztem Umerov, az ukrán nemzetbiztonsági tanács vezetője.

Borítókép: Donald Trump és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Kondor Katalin
idezojelekUkrajna

Repülő dollárok

Kondor Katalin avatarja

Abban is biztosak lehetünk, hogy a von der Leyen által újabban megigért, Ukrajnának szánt pénz, a 135 milliárd euró meg fog érkezni a háborúba ájult országba.

