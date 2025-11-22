Háborús maffiaUkrajnakorrupciós botrány

Körözést adtak ki a korrupciós botrány érintettjei ellen

Mindkét férfi hivatalosan november 20-án tűnt el a hatóságok látóköréből.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 22. 16:01
Volodimir Zelenszkij Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
Az ukrán belügyminisztérium körözést adott ki Timur Mindics ukrán üzletember, a Kvartal 95 stúdió társtulajdonosa és Olekszandr Cukerman, a cég vezető pénzügyi szakértője ellen, akiket azzal gyanúsítanak, hogy részesei voltak a hónap elején az ország energetikai szektorában feltárt kiterjedt korrupciós hálózatnak – derült ki a tárca honlapján nyilvánosságra hozott információkból.

A minisztérium honlapján közölte, hogy mindkét férfi hivatalosan november 20-án tűnt el a hatóságok látóköréből. Korábbi jelentések szerint Izraelbe távoztak, még mielőtt kihallgathatták volna őket. 

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) Timur Mindicset bűnszervezet létrehozásával, bűnös úton szerzett legkevesebb 100 millió dollár tisztára mosásával, valamint a korábbi védelmi miniszter, Rusztem Umerov illegális befolyásolásával gyanúsítja. 

A 61 éves Cukermant a hatóságok azzal gyanúsítják, hogy Mindiccsel együtt társszervezője volt a korrupciós hálózatnak. 

November 10-én a NABU és a Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) bejelentette, hogy nagyszabású műveletet indítottak „Midasz” néven, amelynek célja egy nagy korrupciós hálózat feltárása az energetikai szektorban. Az UNIAN ukrán hírügynökség emlékeztetett arra, hogy korábban Mindics és Cukerman bekerült az „Ukrajna ellenségeit” listázó Mirotvorec honlap adatbázisába.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Kondor Katalin
idezojelekUkrajna

Repülő dollárok

Kondor Katalin avatarja

Abban is biztosak lehetünk, hogy a von der Leyen által újabban megigért, Ukrajnának szánt pénz, a 135 milliárd euró meg fog érkezni a háborúba ájult országba.

