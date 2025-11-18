Itt a fordulat az orosz-ukrán háborúban: Moszkva bejelentést tett

Rendkívüli

Az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban az utóbbi napban elfoglalta a Harkiv megyei Dvoricsenszke, a Dnyipropetrovszk megyei Haj és a donyecki régióban lévő Platonivka települést – közölte a moszkvai védelmi minisztérium.

Négy gyereket és két nőt evakuálnak a frontvonalhoz közeli, nagyrészt romokban álló Kupjanszk melletti Guszin­ka faluból Fotó: AFP
Moszkva szerint a donyecki régióbeli Pokrovszk felmentésével az ukrán hadsereg öt esetben próbálkozott, és ebben a körzetben mintegy 290 katonát, valamint egyebek mellett három páncélozott harcjárművet veszített el. A tárca által kiadott tájékoztatás szerint az ukrán fél két sikertelen kísérletet tett a Harkiv megyei Kupjanszk felmentésére is, és ennek a városnak a térségében mintegy félszáz katonát és egyebek között két páncélozott harci járművet veszített el.

Kupjanszk térségében, egy Ukrajna meg nem nevezett helyszínén működő drónirányító központban az orosz invázió közepette
Kupjanszk térségében, egy Ukrajna meg nem nevezett helyszínén működő drónirányító központban az orosz invázió közepette Fotó: ED JONES / AFP

Pokrovszkot és Kupjanszkot az orosz vezérkari főnök október 26-án bekerítettnek nyilvánította. A hétfői hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak törni, a „különleges hadművelet” övezetében csaknem 1400 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. 

A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel ukrán hadiipari üzemanyag-tároló, energiaipari és vasúti infrastrukturális létesítményeket, nagy hatótávolságú, pilóta nélküli repülőgépeket tároló, valamint lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, egy harckocsit és 14 egyéb páncélozott harcjárművet, továbbá 104 drónt. 

Gyenyisz Pusilin, a „Donyecki Népköztársaság” vezetője a Rosszija 24 hírtelevízióban azt mondta, hogy Pokrovszk környékén, egyebek között Hrisine felé terjeszkedik az orosz ellenőrzés alatti zóna, és az orosz erőknek Sziverszk városban utcai harcokban sikerült előre törniük több irányban. Pusilin egy moszkvai fórumon azzal vádolta meg az ukrán felet, hogy tüzérséggel és drónokkal akadályozza a civil lakosság kimenekítését Pokrovszkból és Mirhorodból. 

Mint mondta, ezekben a városokban még sok – korábbi orosz becslés szerint több ezer – lakos tartózkodik. Közölte, hogy e városokban súlyos volt a pusztítás, mert az ukrán katonák többemeletes épületekben építettek ki hadállásokat, és visszavonuláskor igyekeznek a lehető legnagyobb károkat okozni. 

Igor Kimakovszkij, a „Donyecki Népköztársaság” vezetőjének tanácsadója a TASZSZ orosz hírügynökségnek azt mondta, hogy ukrán alakulatok minden oldalról tűz alá kerültek a Zaporizzsja megyei Huljajpolje városban, amelyet az orosz erők helyenként másfél kilométerre megközelítettek. 

Kimakovszkij szerint az ukrán 114. dandár katonái kis csoportokban szökni próbálnak Huljajpoljéból. A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást. 

Az éjszaka folyamán a „Donyecki Népköztársaság” félmillió fogyasztójának áramellátása szakadt meg, ezt tegnap délutánra 360 ezer ember esetében helyreállították. Erlan Akkenzsenov kazah energiaügyi miniszter az Interfax hírügynökség szerint hétfőn bejelentette, hogy újraindultak az olajszállítások Oroszország novorosszijszki kikötőjéből, miután péntekre virradóra ukrán dróntámadás megrongálta a létesítmény infrastruktúráját. A tárcavezető közölte, hogy a Seskarisz olajátrakó komplexum „minden funkciója” helyreállt. 

A szivattyúzást csak néhány órára kellett leállítani

 – mondta Akkenzsenov. 

Novoroszijszk Oroszország legnagyobb fekete-tengeri nyersolaj-exportközpontja, amely az ország olajkivitelének mintegy 20 százalékát bonyolítja le. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn azt hangoztatta, hogy Moszkvának megvannak az erőforrásai ahhoz, hogy gyorsan helyre tudja állítani az ukrán támadások okozta károkat, és újraindítani az exportot. 

A TASZSZ a védelmi minisztérium adatait összesítve azt írta, hogy november 10. és 16. között az orosz légvédelem 848 ukrán repülőgép típusú drónt tudott lelőni az ország légterében. A támadások a Központi, a Déli, az Észak-Kaukázusi és a Volga-menti szövetségi körzetet érintették. 

Vlagyimir Putyin orosz elnök aláírta hétfőn azt a törvényt, amely megszigorítja a gyerekek terror- vagy szabotázsakcióra való felbujtásáért kiszabható büntetést, és ennek lehetséges maximális mértékét életfogytig tartó szabadságvesztésre növeli. Az új jogszabály emellett eltörli az elévülést minden szabotázs jellegű bűncselekmény esetében, korlátozza a feltételes és korai szabadlábra helyezés iránti kérelem jogát, és megtiltja a felfüggesztett ítéletet szabotőrközösségben való részvétel esetén.

Borítókép: Négy gyereket és két nőt evakuálnak a frontvonalhoz közeli, nagyrészt romokban álló Kupjanszk melletti Guszin­ka faluból (Fotó: AFP)

