Moszkva szerint a donyecki régióbeli Pokrovszk felmentésével az ukrán hadsereg öt esetben próbálkozott, és ebben a körzetben mintegy 290 katonát, valamint egyebek mellett három páncélozott harcjárművet veszített el. A tárca által kiadott tájékoztatás szerint az ukrán fél két sikertelen kísérletet tett a Harkiv megyei Kupjanszk felmentésére is, és ennek a városnak a térségében mintegy félszáz katonát és egyebek között két páncélozott harci járművet veszített el.

Kupjanszk térségében, egy Ukrajna meg nem nevezett helyszínén működő drónirányító központban az orosz invázió közepette Fotó: ED JONES / AFP

Pokrovszkot és Kupjanszkot az orosz vezérkari főnök október 26-án bekerítettnek nyilvánította. A hétfői hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak törni, a „különleges hadművelet” övezetében csaknem 1400 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel ukrán hadiipari üzemanyag-tároló, energiaipari és vasúti infrastrukturális létesítményeket, nagy hatótávolságú, pilóta nélküli repülőgépeket tároló, valamint lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, egy harckocsit és 14 egyéb páncélozott harcjárművet, továbbá 104 drónt.