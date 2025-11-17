Mint azt megírtuk, Von der Leyen világossá tette: Ukrajna további, jelentős pénzügyi támogatásra szorul, és az ehhez szükséges terheket az európai országoknak együtt kell vállalniuk. A bizottság elnöke szerint olyan költségvetésre van szükség, amelyből a pénz azonnal rendelkezésre áll – vagyis a tagállamoknak még mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk. Az Európai Bizottság elnökét Zelenszkij legújabb korrupciós botránya sem érdekli, számolatlanul tolná az európai emberek pénzét a velejéig korrupt Ukrajnába.