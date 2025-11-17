Aranyvécék után újabb milliárdok?

„Vicces hölgy ez az Ursula von der Leyen! Nagyon vicces. Az ukrán háborús maffia egy csomó pénzt eltüntet az európai támogatásokból, sőt aranyklotyókat vásárolnak rajta (talán azt hiszik aranybudin nincs aranyér). Erre ma Ursula elnök asszony arra kéri a tagállamokat, hogy adjanak át újabb pénzeket Ukrajnának. Kac-kac-kac” – kezdte bejegyzésében Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.
Akár a saját költségvetésükből! Hát, aranyból van a szíve ennek a nőnek, az tuti! Arany szippantós autót esetleg ne vegyünk nekik?
– tette hozzá.