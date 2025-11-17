FideszUkrajnaEurópai Bizottságaranyklotyókorrupciós botrányUrsula von der Leyen

Aranyvécék után újabb milliárdok?

Ursula von der Leyen újabb pénzügyi támogatást kérne Ukrajna számára, ami miatt Kocsis Máté egy bejegyzésben bírálta az Európai Bizottság elnökét. A Fidesz frakcióvezetője azt írta: miközben „az ukrán háborús maffia egy csomó pénzt eltüntet az európai támogatásokból, sőt aranyklotyókat vásárolnak rajta”, Brüsszel további összegeket adna át Kijevnek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 18:22
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP
„Vicces hölgy ez az Ursula von der Leyen! Nagyon vicces. Az ukrán háborús maffia egy csomó pénzt eltüntet az európai támogatásokból, sőt aranyklotyókat vásárolnak rajta (talán azt hiszik aranybudin nincs aranyér). Erre ma Ursula elnök asszony arra kéri a tagállamokat, hogy adjanak át újabb pénzeket Ukrajnának. Kac-kac-kac” – kezdte bejegyzésében Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

Akár a saját költségvetésükből! Hát, aranyból van a szíve ennek a nőnek, az tuti! Arany szippantós autót esetleg ne vegyünk nekik?

 – tette hozzá.

Mint azt megírtuk, Von der Leyen világossá tette: Ukrajna további, jelentős pénzügyi támogatásra szorul, és az ehhez szükséges terheket az európai országoknak együtt kell vállalniuk. A bizottság elnöke szerint olyan költségvetésre van szükség, amelyből a pénz azonnal rendelkezésre áll – vagyis a tagállamoknak még mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk. Az Európai Bizottság elnökét Zelenszkij legújabb korrupciós botránya sem érdekli, számolatlanul tolná az európai emberek pénzét a velejéig korrupt Ukrajnába.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

 

