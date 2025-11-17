Kocsis MátéadatokMagyar Péter

„Kár a cirkuszért, a tiszás jelöltek nevei már rég kiszivárogtak”

Kocsis Máté szerint „ott vannak abban a 200 ezerben, akinek az adatait nem voltak képesek megvédeni” Magyar Péterék.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 16:32
Kocsis Máté, V. Naszály Márta
Fotó: Kocsis Máté Facebook-oldala
Kár ez a cirkusz, már rég nyilvános a tiszás jelöltek neve, ott vannak abban a 200 ezerben, akinek az adatait nem voltak képesek megvédeni – írta közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. – Csak ki kell válogatni – tette hozzá egy kommentben.

Mint ahogyan a Magyar Nemzet beszámolt, a Tisza Párt szeptemberben mutatta be a Tisza Világ alkalmazást. A párt azt állította, hogy az alkalmazást magyar fejlesztők készítették, majd azt, hogy uniós cégek tesztelték. Később bebizonyosodott, hogy a fejlesztő egy ukrán cég volt, a rendszerbe már az indulás előtt feltöltöttek rengeteg személyes adatot, és az applikáció működtetésébe is bevonták az ukrán informatikusokat. Októberben előbb 18 ezer, majd közel kétszázezer felhasználó adatbázisa került nyilvánosságra. A párt a botrány után egymásnak ellentmondó magyarázatokat adott: előbb tagadta az adatszivárgást, később titkosszolgálati akcióról beszélt.

A teljes előválasztás végül a Tisza Világ app helyett a Nemzethangja.hu oldalon zajlik majd. A sorozatos adatszivárgások eredményeként ugyanis a Tisza Világ applikációt már a Tisza-szigetek tagjai sem voltak hajlandók használni. 

Magyar Péter eredetileg még szeptemberre ígérte, hogy bejelenti a jelöltjeit, többszöri halasztás után erre várhatóan ma este kerül sor. 

 

Borítókép: Kocsis Máté (Forrás: Facebook) 


