A lábánál fogva rángattak be egy férfit az autóba az ukrán toborzók + videó

Újabb brutális videó terjed a közösségi médiában, amelyen az látható, ahogy a toborzóközpont (TCK) munkatársai a lábánál fogva rángatnak be egy férfit egy autóba. A felvételen jól kivehető, hogy a megtámadott férfi kétségbeesetten próbál ellenállni, miközben a toborzók ütéseket mérnek rá, hogy betuszkolják a járműbe.

Az ukrán Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai egy civil dokumentációját ellenőrzik Fotó: Narciso Contreras / Anadolu/AFP

A videó másik megdöbbentő eleme, hogy a közelben áll egy rendőr is, aki tétlenül figyeli az eseményeket, és egyetlen mozdulatot sem tesz a brutális jelenet megállítására. A kommentelők szerint ez már nem egyszerű toborzás, hanem „utcai elhurcolás”, amely teljesen szembemegy minden jogi és emberi normával.

A felvétel alatt százával érkeztek a felháborodott hozzászólások.

Szégyellje magát uralkodónk és elnökünk. Ezek nem emberek

– írta egy kommentelő.

Mások a rendőrség szerepét kifogásolták:

Miért kell nekünk egy ilyen rendőr, aki áll és nézi, ahogy verik és elrabolnak embereket?

A hivatalos ukrán kommunikáció nincs köszönőviszonyban sem a valósággal. Volodimir Zelenszkij nemrég úgy fogalmazott: „senkit nem vonszolnak erőszakkal a frontvonalra” – ehhez képest a közösségi médiában napi szinten jelennek meg olyan videók, amelyek ennek épp az ellenkezőjét mutatják.

Ahogy arról többször beszámoltunk, Ukrajnában továbbra is mindennapossá váltak a kényszersorozások, és a hadköteles korú férfiaknak gyakorlatilag nincs menekülési lehetőségük. A TCK emberei nem válogatnak az eszközökben: az utcáról hurcolnak el civileket, sokszor nyílt erőszakkal vagy fenyegetéssel, majd azonnal a kiképzőközpontokba – nem ritkán pedig egyenesen a frontra – viszik őket.