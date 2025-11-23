Újabb brutális videó terjed a közösségi médiában, amelyen az látható, ahogy a toborzóközpont (TCK) munkatársai a lábánál fogva rángatnak be egy férfit egy autóba. A felvételen jól kivehető, hogy a megtámadott férfi kétségbeesetten próbál ellenállni, miközben a toborzók ütéseket mérnek rá, hogy betuszkolják a járműbe.
A videó másik megdöbbentő eleme, hogy a közelben áll egy rendőr is, aki tétlenül figyeli az eseményeket, és egyetlen mozdulatot sem tesz a brutális jelenet megállítására. A kommentelők szerint ez már nem egyszerű toborzás, hanem „utcai elhurcolás”, amely teljesen szembemegy minden jogi és emberi normával.
A felvétel alatt százával érkeztek a felháborodott hozzászólások.
Szégyellje magát uralkodónk és elnökünk. Ezek nem emberek
– írta egy kommentelő.
Mások a rendőrség szerepét kifogásolták:
Miért kell nekünk egy ilyen rendőr, aki áll és nézi, ahogy verik és elrabolnak embereket?
A hivatalos ukrán kommunikáció nincs köszönőviszonyban sem a valósággal. Volodimir Zelenszkij nemrég úgy fogalmazott: „senkit nem vonszolnak erőszakkal a frontvonalra” – ehhez képest a közösségi médiában napi szinten jelennek meg olyan videók, amelyek ennek épp az ellenkezőjét mutatják.
Ahogy arról többször beszámoltunk, Ukrajnában továbbra is mindennapossá váltak a kényszersorozások, és a hadköteles korú férfiaknak gyakorlatilag nincs menekülési lehetőségük. A TCK emberei nem válogatnak az eszközökben: az utcáról hurcolnak el civileket, sokszor nyílt erőszakkal vagy fenyegetéssel, majd azonnal a kiképzőközpontokba – nem ritkán pedig egyenesen a frontra – viszik őket.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!