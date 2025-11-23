TCKkényszersorozásfrontvonalorosz-ukrán háborúerőszak

A lábánál fogva rángattak be egy férfit az autóba az ukrán toborzók + videó

Újabb sokkoló videó került elő Ukrajnából: a toborzók a lábánál fogva rángattak be egy férfit egy autóba, ütötték-verték az áldozatot – egy rendőr pedig tétlenül nézte az egészet.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 6:29
A Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai besorozható emberek után vadásznak Fotó: Narciso Contreras Forrás: Anadolu/AFP
Újabb brutális videó terjed a közösségi médiában, amelyen az látható, ahogy a toborzóközpont (TCK) munkatársai a lábánál fogva rángatnak be egy férfit egy autóba. A felvételen jól kivehető, hogy a megtámadott férfi kétségbeesetten próbál ellenállni, miközben a toborzók ütéseket mérnek rá, hogy betuszkolják a járműbe.

Az ukrán Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai egy civil dokumentációját ellenőrzik
Az ukrán Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai egy civil dokumentációját ellenőrzik Fotó: Narciso Contreras / Anadolu/AFP

A videó másik megdöbbentő eleme, hogy a közelben áll egy rendőr is, aki tétlenül figyeli az eseményeket, és egyetlen mozdulatot sem tesz a brutális jelenet megállítására. A kommentelők szerint ez már nem egyszerű toborzás, hanem „utcai elhurcolás”, amely teljesen szembemegy minden jogi és emberi normával.

A felvétel alatt százával érkeztek a felháborodott hozzászólások.

Szégyellje magát uralkodónk és elnökünk. Ezek nem emberek

 – írta egy kommentelő.
Mások a rendőrség szerepét kifogásolták: 

Miért kell nekünk egy ilyen rendőr, aki áll és nézi, ahogy verik és elrabolnak embereket?

A hivatalos ukrán kommunikáció nincs köszönőviszonyban sem a valósággal. Volodimir Zelenszkij nemrég úgy fogalmazott: „senkit nem vonszolnak erőszakkal a frontvonalra” – ehhez képest a közösségi médiában napi szinten jelennek meg olyan videók, amelyek ennek épp az ellenkezőjét mutatják.

Ahogy arról többször beszámoltunk, Ukrajnában továbbra is mindennapossá váltak a kényszersorozások, és a hadköteles korú férfiaknak gyakorlatilag nincs menekülési lehetőségük. A TCK emberei nem válogatnak az eszközökben: az utcáról hurcolnak el civileket, sokszor nyílt erőszakkal vagy fenyegetéssel, majd azonnal a kiképzőközpontokba – nem ritkán pedig egyenesen a frontra – viszik őket.

A civilek mindennapjait egyre inkább a félelem és a bizonytalanság határozza meg. Az elmúlt hónapok felvételeiből jól látszik, hogy a kényszersorozás nemcsak a hadsereg utánpótlását szolgálja, hanem a lakosság megfélemlítésének eszközévé is vált. Bár a hivatalos szervek szerint a mozgósítás a nemzet védelmének elengedhetetlen része, a valóságban egyre több férfi kényszerül bujkálásra vagy külföldre menekülésre, hogy elkerülje az erőszakos toborzást.

A gyakorlat időről időre egészen abszurd vagy drámai jelenetekhez vezet. Cserkasziban egy férfi a gyermekklinika ablakán ugrott ki, hogy elrejtőzhessen a sorozóbizottság emberei elől. Októberben pedig újabb brutális videó látott napvilágot: a dnyiprói utcán toborzók kényszerítenek egy férfit arra, hogy beszálljon a kisbuszukba, miután az kétségbeesetten próbált elmenekülni előlük.

A közelmúlt tragédiája még inkább aláhúzza a helyzet súlyosságát: a toborzótisztek bántalmazása következtében életét vesztette Sebestyén József, egy kárpátaljai magyar férfi.

Borítókép: A Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai besorozható emberek után vadásznak (Fotó: AFP) 

