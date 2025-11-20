Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

orosz-ukrán háborúUkrajnakényszersorozás

Kényszersorozás: csak megáll egy sötétített kisbusz és már visznek is a frontra + videó

Ukrajnában az elmúlt hónapokban egyre több jelentés és videó lát napvilágot a katonai sorozásról, amely számos polgárt érint. A kényszersorozás célja az ország védelmi képességeinek fenntartása a folyamatosan fennálló konfliktus közepette, az erőszakos esetek ugyanakkor komoly társadalmi és jogi vitákat váltottak ki.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 20:00
Harkivban is folyik a toborzás
Harkivban is folyik a toborzás Fotó: NARCISO CONTRERAS Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán hatóságok a folyamatos kényszersorozást azzal indokolják, hogy az ukrán hadseregnek utánpótlásra van szükség a keleti régiókban zajló harcok miatt. Írtunk róla, hogy a háború kezdete óta 290 ezer büntetőeljárás indult azok ellen az ukrán katonák ellen, akik elhagyták állomáshelyüket.

Kényszersorozás: a TCK munkatársai bárkitől elkérhetik az iratokat ellenőrzésre 
Kényszersorozás: a TCK munkatársai bárkitől elkérhetik az iratokat ellenőrzésre 
Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A lenti videón is jól látható, hogyan viszik el azokat a férfiakat a frontra, akik nem önként jelentkeznek a katonai szolgálatra. Ennek fényében érthető a magas dezertálási arány.

Ahogy arról többször beszámoltunk, Ukrajnában továbbra is folyamatosak a kényszersorozások, és az érintett férfiaknak nem marad menekülési lehetőségük. A TCK tisztjei nem válogatnak az eszközök között: az utcáról hurcolnak el férfiakat, gyakran nyílt erőszak vagy fenyegetés árán, majd közvetlenül a kiképzőközpontokba, illetve a frontra küldik őket.

A civil lakosság mindennapi életét egyre nagyobb félelem és bizonytalanság jellemzi. 

Az esetekből kirajzolódik, hogy a kényszersorozások nem csupán a katonai utánpótlást szolgálják, hanem eszközként is használják a lakosság megfélemlítésére és kontroll alatt tartására. Bár a hivatalos szervek a mozgósításokat a nemzet védelmének elengedhetetlen részének nevezik, a hadköteles férfiak inkább elrejtőznek vagy külföldre menekülnek az erőszakos toborzás elől. Cserkasziban például egy férfi a gyermekklinika ablakán keresztül próbált elmenekülni a katonai sorozóbizottság emberei elől. Októberben egy újabb erőszakos videó látott napvilágot, amelyen a katonai toborzóközpont emberei Dnyipróban egy férfit arra kényszerítenek, hogy beszálljon a kisbuszukba, miután az utcán megpróbált elmenekülni előlük. 

A közelmúltban egy másik tragikus eset is megrázta a közvéleményt: a toborzótisztek súlyos bántalmazása miatt elhunyt Sebestyén József, egy kárpátaljai magyar férfi.

A kényszersorozás gyakorlata már nemcsak az ukrán lakosság egy részében, hanem a nemzetközi közvéleményben is komoly aggodalmat kelt. 

Borítókép: Harkivban is folyik a toborzás (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Ezt hozza Trump béketerve, pontokban a lényeg

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu