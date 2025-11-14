kényszersorozásUkrajnaTCKtoborzóközpontZelenszkijorosz-ukrán háborúemberrabló

Zaporizzsja: brutális kényszersorozás a buszon + videó

Ukrajnában egyre több videó és beszámoló kerül napvilágra, amelyek a TCK munkatársainak erőszakos és visszaélésszerű fellépését dokumentálják. A helyiek mind gyakrabban próbálnak ellenállni az önkényes elhurcolásoknak, amelyek sokszor nyílt utcai erőszakba torkollnak. Nemrégiben újabb, sokkoló felvétel került elő egy brutális kényszersorozásról, ami tovább erősíti a hatóságokkal szembeni bizalmatlanságot.

Ukrajnában továbbra sem szűnik a civilek elleni erőszak, és a kényszersorozások sem hagytak alább. Egy friss felvétel újabb példát mutat a brutalitásra: Zaporizzsja városában a TCC (toborzóközpont) emberei egy újabb férfit próbáltak elvinni a frontra közvetlenül egy buszról.

A videót készítő illető szerint a hatóságok még gázpalack bevetését is tervezték, miközben a férfi a tömegközlekedési járművön utazott.

Az eset jól illusztrálja, hogy a civil lakosság továbbra is ki van téve az erőszakos intézkedéseknek.

A kényszersorozás borzalmai mindennapossá váltak Ukrajnában

Ahogy arról többször beszámoltunk, Ukrajnában továbbra is folyamatosak a kényszersorozások, és az érintett férfiaknak nem marad menekülési lehetőségük. A TCK tisztjei nem válogatnak az eszközök között: az utcáról hurcolnak el férfiakat, gyakran nyílt erőszak vagy fenyegetés árán, majd közvetlenül a kiképzőközpontokba, illetve a frontra küldik őket.

A civil lakosság mindennapi életét egyre nagyobb félelem és bizonytalanság jellemzi. 

Az esetekből kirajzolódik, hogy a kényszersorozások nem csupán a katonai utánpótlást szolgálják, hanem eszközként is használják a lakosság megfélemlítésére és kontroll alatt tartására. Bár a hivatalos szervek a mozgósításokat a nemzet védelmének elengedhetetlen részének nevezik, a hadköteles férfiak inkább elrejtőznek vagy külföldre menekülnek az erőszakos toborzás elől. Cserkasziban például egy férfi a gyermekklinika ablakán keresztül próbált elmenekülni a katonai sorozóbizottság emberei elől. Októberben egy újabb erőszakos videó látott napvilágot, amelyen a katonai toborzóközpont emberei Dnyipróban egy férfit arra kényszerítenek, hogy beszálljon a kisbuszukba, miután az utcán megpróbált elmenekülni előlük. 

A közelmúltban egy másik tragikus eset is megrázta a közvéleményt: elhunyt Sebestyén József, egy kárpátaljai magyar férfi.

A kényszersorozás gyakorlata már nemcsak az ukrán lakosság egy részében, hanem a nemzetközi közvéleményben is komoly aggodalmat kelt. 

Borítókép: A TCK emberei ukrán férfiakat igazoltatnak (Fotó: AFP)

