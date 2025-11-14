A kényszersorozás borzalmai mindennapossá váltak Ukrajnában

Ahogy arról többször beszámoltunk, Ukrajnában továbbra is folyamatosak a kényszersorozások, és az érintett férfiaknak nem marad menekülési lehetőségük. A TCK tisztjei nem válogatnak az eszközök között: az utcáról hurcolnak el férfiakat, gyakran nyílt erőszak vagy fenyegetés árán, majd közvetlenül a kiképzőközpontokba, illetve a frontra küldik őket.

A civil lakosság mindennapi életét egyre nagyobb félelem és bizonytalanság jellemzi.

Az esetekből kirajzolódik, hogy a kényszersorozások nem csupán a katonai utánpótlást szolgálják, hanem eszközként is használják a lakosság megfélemlítésére és kontroll alatt tartására. Bár a hivatalos szervek a mozgósításokat a nemzet védelmének elengedhetetlen részének nevezik, a hadköteles férfiak inkább elrejtőznek vagy külföldre menekülnek az erőszakos toborzás elől. Cserkasziban például egy férfi a gyermekklinika ablakán keresztül próbált elmenekülni a katonai sorozóbizottság emberei elől. Októberben egy újabb erőszakos videó látott napvilágot, amelyen a katonai toborzóközpont emberei Dnyipróban egy férfit arra kényszerítenek, hogy beszálljon a kisbuszukba, miután az utcán megpróbált elmenekülni előlük.

A közelmúltban egy másik tragikus eset is megrázta a közvéleményt: elhunyt Sebestyén József, egy kárpátaljai magyar férfi.

A kényszersorozás gyakorlata már nemcsak az ukrán lakosság egy részében, hanem a nemzetközi közvéleményben is komoly aggodalmat kelt.