Lebuktak: az amerikai baloldal állta a telexes újságírók fizetését

Lebuktak: az amerikai baloldal állta a telexes újságírók fizetését

Hiába tagadja a Telex, hogy küldöldről finanszírozzák, a Szuverenitásvédelmi Hivatal a héten olyan információkat tárt fel, amelyek ennek az ellenkezőjéről tanúskodnak – adta hírül a hivatal. A közlemény alapján a balliberális hírportál kapott pénzügyi támogatást többek között a Biden-kormányzat USAID-programján keresztül, a Soros-féle Open Society Foundationstől, valamint Brüsszeltől is.

2025. 11. 21. 11:02
A Telex tagadja a valóságot a külföldi finanszírozásáról, ezért a Szuverenitásvédelmi Hivatal a magyar nyilvánosság tisztasága és a média átláthatósága érdekében a héten olyan információkat tárt fel, amelyek bizonyítják a külföldi finanszírozást – adta hírül pénteken a hivatal. A közlemény alapján a Telex részesült a korábbi demokrata amerikai kormányzat által politikai fegyverként használt USAID, valamint a Soros-féle Open Society Foundations forrásaiból is az Ökotárs Alapítványon keresztül.

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A portál Joe Biden elnöksége idején az amerikai külügyminisztériumtól további 245 millió forintot zsebelt be a Telex Akadémiára, az összeg nyolcvan százalékát azonban képzések helyett a vezetők és újságírók bérére költötte – emelték ki. A közlemény szerint az Európai Bizottság három pályázaton összesen 3,4 milliárd forintot juttatott egy nemzetközi médiakonzorciumnak, amelynek a Telex is tagja.

 

Brüsszel pályázatokkal avatkozik be a tagállamok szuverenitásába 

Brüsszelből további 93 millió forint landolt a Telex Akadémiához köthető Idea Alapítványnál – írták. Mint ahogy azt a Szuverenitásvédelmi Hivatal több jelentésében bemutatta, 

az Európai Bizottság számos pénzalapot és pályázatot működtet, amelyek valójában a tagállami szuverenitásba való beavatkozás közvetlen eszközei.  

Ezek olyan, titkos szerződésekben rögzített együttműködések, amelyekbe az európai adófizetők nem láthatnak bele, nem tudhatják meg, hogy az Európai Bizottság mit kér a finanszírozásért cserébe, s ezt a magukat átláthatónak beállító sajtótermékek sem hozzák nyilvánosságra – magyarázták.

 

Lehajolnak az apróért is

A hivatal megfogalmazása szerint a Telex nem vádolható azzal, hogy ne hajolna le az apróért, ha külföldi pénzekről van szó: az eddigieken túl ugyanis az amerikai pénzekből politikai manipulációs céllal médiát vásárló Internewstól több mint hárommillió forintban részesültek.

Az Európai Bizottságtól és nyugat-európai kormányok által finanszírozott más progresszív médiaszervezetektől pedig több tízmillió forintot fogadtak el – fűzték hozzá.

„Látható, hogy a propagandalap szerint csak a magyar közpénz okoz függőséget, a külföldi nem. Azonban a fenti információkból világossá válik, hogy a magát függetlennek beállító Telex valójában egy ízig-vérig külföldről finanszírozott, politikai nyomásgyakorló szervezet” – fogalmaz a közleményében a Szuverenitásvédelmi Hivatal.

 

Borítókép: A Telex logója (Forrás: Képernyőkép)

 


 

