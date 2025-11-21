Lebuktak: az amerikai baloldal állta a telexes újságírók fizetését

A Telex tagadja a valóságot a külföldi finanszírozásáról, ezért a Szuverenitásvédelmi Hivatal a magyar nyilvánosság tisztasága és a média átláthatósága érdekében a héten olyan információkat tárt fel, amelyek bizonyítják a külföldi finanszírozást – adta hírül pénteken a hivatal. A közlemény alapján a Telex részesült a korábbi demokrata amerikai kormányzat által politikai fegyverként használt USAID, valamint a Soros-féle Open Society Foundations forrásaiból is az Ökotárs Alapítványon keresztül.

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A portál Joe Biden elnöksége idején az amerikai külügyminisztériumtól további 245 millió forintot zsebelt be a Telex Akadémiára, az összeg nyolcvan százalékát azonban képzések helyett a vezetők és újságírók bérére költötte – emelték ki. A közlemény szerint az Európai Bizottság három pályázaton összesen 3,4 milliárd forintot juttatott egy nemzetközi médiakonzorciumnak, amelynek a Telex is tagja.

Brüsszel pályázatokkal avatkozik be a tagállamok szuverenitásába

Brüsszelből további 93 millió forint landolt a Telex Akadémiához köthető Idea Alapítványnál – írták. Mint ahogy azt a Szuverenitásvédelmi Hivatal több jelentésében bemutatta,

az Európai Bizottság számos pénzalapot és pályázatot működtet, amelyek valójában a tagállami szuverenitásba való beavatkozás közvetlen eszközei.

Ezek olyan, titkos szerződésekben rögzített együttműködések, amelyekbe az európai adófizetők nem láthatnak bele, nem tudhatják meg, hogy az Európai Bizottság mit kér a finanszírozásért cserébe, s ezt a magukat átláthatónak beállító sajtótermékek sem hozzák nyilvánosságra – magyarázták.

Lehajolnak az apróért is

A hivatal megfogalmazása szerint a Telex nem vádolható azzal, hogy ne hajolna le az apróért, ha külföldi pénzekről van szó: az eddigieken túl ugyanis az amerikai pénzekből politikai manipulációs céllal médiát vásárló Internewstól több mint hárommillió forintban részesültek.

Az Európai Bizottságtól és nyugat-európai kormányok által finanszírozott más progresszív médiaszervezetektől pedig több tízmillió forintot fogadtak el – fűzték hozzá.