A tiszás Tarr Zoltán a Telex segítségére sietett, szerinte kellenek a külföldi pénzek

Tarr Zoltán bírálja és fenyegetésnek tarja a USAID-pénzek elleni kormányzati fellépést – számolt be róla a Tűzfalcsoport.

A tiszás Tarr Zoltán a Telex segítségére sietett. Fotó: MTI/Purger Tamás

A portál felidézi: tegnap az eddigi egyik legnagyobb leleplezés érkezett a Szuverenitásvédelmi Hivataltól (SZH), amely rámutatott, hogy a magát függetlennek beállító Telex nem kevesebb, mint 3,4 milliárd forintnak megfelelő összeget kapott külföldi partnereivel közösen az Európai Bizottságtól. Az SZH korábban már azt is feltárta, hogy a lap a demokrata Biden-kormányzat által politikai fegyverként alkalmazott USAID korrupt gépezetének forrásaiból is részesült.

Tarr Zoltán és a Telex

Ennek kapcsán előkerült egy baloldali propagandainterjú, amit Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke adott a lengyel hírcsatorna, a Telewizja Polska nevű állami közmédia részlegének számító TVP World csatornának. A riport során a műsorvezető az alábbi kérdést intézte Tarrhoz:

Orbán azt mondta, hogy itt az ideje felszámolni az NGO-k, újságírók, bírák, politikusok árnyékhadseregét, akiket az Egyesült Államok és Brüsszel fizetnek. Így utalt azokra a tervekre, amelyekkel az USA Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) által finanszírozott NGO-k és médiumok ellen kíván fellépni. Szóval, ez egy valós fenyegetés, ön is ennek érzi ezt?

Tarr Zoltán gyors válasza:

Határozottan! Ez egy valós fenyegetés, megint valami a demagógiájából, és valami, amit mindig is mondott. Szóval mi határozottan egy valós fenyegetésnek látjuk ezt. Már kinevezte azt a személyt, aki felelős azért, hogy kiderítse, mely szervezetek vagy hírügynökségek kapnak támogatást a USAID-től vagy más amerikai forrásokból. És megpróbálja összegyűjteni és levadászni ezeket, mi nem látjuk a tényleges jogi hátteret.

A Tisza alelnöke tehát a guruló dollárok elleni kormányzati fellépést, a külső pénzügyi támadások elleni határozott kiállást fenyegetésnek tartja, ráadásul egy számára idegen területen, jogi kifogásokat is megfogalmaz László András politikai korrupciós források feltárásáért felelős kormánybiztos státuszát illetően is.