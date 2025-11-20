Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

A tiszás Tarr Zoltán a Telex segítségére sietett, szerinte kellenek a külföldi pénzek

A külföldi pénzek feltárását „valós fenyegetésnek” nevezte Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke, miután kiderült: a Telex több mint 3,4 milliárd forintnyi támogatást kapott külföldi partnereivel az Európai Bizottságtól, sőt az USAID forrásaiból is részesült. Tarr egy lengyel televíziós interjúban nyíltan bírálta a kormány fellépését a külső befolyásszerzést célzó NGO-k és médiumok ellen, kijelentve: a támogatások átlátható vizsgálata és az árnyékhadseregek feltérképezése szerinte „levadászás”.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 10:50
Tarr Zoltán bírálja és fenyegetésnek tarja a USAID-pénzek elleni kormányzati fellépést – számolt be róla a Tűzfalcsoport.

A tiszás Tarr Zoltán a Telex segítségére sietett. Fotó: MTI/Purger Tamás

A portál felidézi: tegnap az eddigi egyik legnagyobb leleplezés érkezett a Szuverenitásvédelmi Hivataltól (SZH), amely rámutatott, hogy a magát függetlennek beállító Telex nem kevesebb, mint 3,4 milliárd forintnak megfelelő összeget kapott külföldi partnereivel közösen az Európai Bizottságtól. Az SZH korábban már azt is feltárta, hogy a lap a demokrata Biden-kormányzat által politikai fegyverként alkalmazott USAID korrupt gépezetének forrásaiból is részesült.

 

Tarr Zoltán és a Telex 

Ennek kapcsán előkerült egy baloldali propagandainterjú, amit Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke adott a lengyel hírcsatorna, a Telewizja Polska nevű állami közmédia részlegének számító TVP World csatornának.  A riport során a műsorvezető az alábbi kérdést intézte Tarrhoz: 

Orbán azt mondta, hogy itt az ideje felszámolni az NGO-k, újságírók, bírák, politikusok árnyékhadseregét, akiket az Egyesült Államok és Brüsszel fizetnek. Így utalt azokra a tervekre, amelyekkel az USA Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) által finanszírozott NGO-k és médiumok ellen kíván fellépni. Szóval, ez egy valós fenyegetés, ön is ennek érzi ezt?

 Tarr Zoltán gyors válasza: 

Határozottan! Ez egy valós fenyegetés, megint valami a demagógiájából, és valami, amit mindig is mondott. Szóval mi határozottan egy valós fenyegetésnek látjuk ezt. Már kinevezte azt a személyt, aki felelős azért, hogy kiderítse, mely szervezetek vagy hírügynökségek kapnak támogatást a USAID-től vagy más amerikai forrásokból. És megpróbálja összegyűjteni és levadászni ezeket, mi nem látjuk a tényleges jogi hátteret.

A Tisza alelnöke tehát a guruló dollárok elleni kormányzati fellépést, a külső pénzügyi támadások elleni határozott kiállást fenyegetésnek tartja, ráadásul egy számára idegen területen, jogi kifogásokat is megfogalmaz László András politikai korrupciós források feltárásáért felelős kormánybiztos státuszát illetően is. 

Korábban Magyar Péter is arról beszélt: hazánknak egy nagyon pici szuverenitásról le kellene mondani. Ez esetben természetesen megszűnne a külső pénzügyi befolyásszerzéssel szembeni kormányzati fellépés által teremtett „fenyegetés”.


