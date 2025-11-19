Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

TelexBrüsszelEurópai Bizottságszuverenitás

Így független a Telex: busás pénzeket kapnak Brüsszeltől és idegen kormányoktól

A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint „a Telex azt állítja magáról, hogy nem függ a külföldi finanszírozástól, a tények viszont azt mutatják, hogy évről évre busásan kap pénzt idegen kormányoktól és Brüsszeltől”.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 19. 21:06
A Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) szerint 3,4 milliárd forintot kapott a Telex külföldi partnereivel közösen az Európai Bizottságtól – áll a hivatal szerdai közleményében.

Editors and journalists work in the editorial hall of the non-government Hungarian online news portal 'telex' in Budapest, Hungary, on June 3, 2025. Hungary putting off voting on a widely protested bill that sanctions "foreign-funded" media and NGOs does not mean the danger is over, according to top editors. (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP) / TO GO WITH AFP STORY
Folyik a munka a Telexnél (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Az SZH azt írta: „a Telex azt állítja magáról, hogy nem függ a külföldi finanszírozástól, a tények viszont azt mutatják, hogy évről évre busásan kap pénzt idegen kormányoktól és Brüsszeltől”.

Közölték: a hivatal korábban már feltárta, hogy „a Telex is részesült a demokrata kormányzat által politikai fegyverként használt USAID korrupt gépezetének forrásaiból”, ezenkívül a Biden-féle amerikai külügyminisztérium a Telex Akadémiát is finanszírozta. A hivatal nemrég azt is feltárta, hogy 

az elvileg oktatási tevékenységre kapott támogatás 80 százalékát, mintegy 195 millió forintot a Telex-szerkesztőség vezetőinek és újságíróinak béreként számolták el.

Hozzátették: ez azonban még mindig csak egy része a lap külföldi finanszírozásának.

Illusztráció. Fotó: MW

A közlés szerint az Európai Bizottság 2021-ben meghirdetett Európai médiaplatformok pályázatán 2,5 millió euró támogatást kapott az ARTE, egy német–francia vegyes tulajdonban álló nemzetközi konzorcium, amelynek a Telex is tagja. Egy évvel később, 2022-ben ugyanennek a brüsszeli programnak egy újabb pályázatán további 2,1 millió eurót kaptak. Ha ez nem lenne elég, az Európai Bizottság EMOVE elnevezésű pályázatán is nagyot szakított a nemzetközi konzorcium, 2024-ben további 3,85 millió eurót kaptak. 

Összesen tehát 8,45 millió euróban, azaz mintegy 3,4 milliárd forintban részesült nemzetközi partnereivel közösen a Telex.

Mint azt a Szuverenitásvédelmi Hivatal több jelentésében bemutatta, az Európai Bizottság számos pénzalapot és pályázatot működtet, amelyek valójában a tagállami szuverenitásba való beavatkozás közvetlen eszközei. Ezek olyan titkos szerződésekben rögzített együttműködések, amelyekbe az európai adófizetők nem láthatnak bele, nem tudhatják meg, hogy az Európai Bizottság mit kér a finanszírozásért cserébe, amit a magukat „átláthatónak” mondó sajtótermékek sem hoznak nyilvánosságra – írták.

A brüsszeli programok célja, volumene és kedvezményezettjeinek ideológiai egyoldalúsága ugyanakkor nem hagy kétséget afelől, hogy ez egy súlyos politikai beavatkozás a nemzeti szuverenitásba. A fedezet pedig az uniós polgárok pénze – tehát közpénz –, amelyet a Bizottság arra használ, hogy saját politikai céljait valósítsa meg az egyes tagállamokban. A brüsszeli beavatkozás egyik legjobban kitömött eszköze Magyarországon a magát »függetlennek« beállító Telex

– olvasható az SZH közleményében.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Szuverenitásvédelmi Hivatal)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

