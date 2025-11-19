Így független a Telex: busás pénzeket kapnak Brüsszeltől és idegen kormányoktól

A Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) szerint 3,4 milliárd forintot kapott a Telex külföldi partnereivel közösen az Európai Bizottságtól – áll a hivatal szerdai közleményében.

Folyik a munka a Telexnél (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Az SZH azt írta: „a Telex azt állítja magáról, hogy nem függ a külföldi finanszírozástól, a tények viszont azt mutatják, hogy évről évre busásan kap pénzt idegen kormányoktól és Brüsszeltől”.

Közölték: a hivatal korábban már feltárta, hogy „a Telex is részesült a demokrata kormányzat által politikai fegyverként használt USAID korrupt gépezetének forrásaiból”, ezenkívül a Biden-féle amerikai külügyminisztérium a Telex Akadémiát is finanszírozta. A hivatal nemrég azt is feltárta, hogy

az elvileg oktatási tevékenységre kapott támogatás 80 százalékát, mintegy 195 millió forintot a Telex-szerkesztőség vezetőinek és újságíróinak béreként számolták el.

Hozzátették: ez azonban még mindig csak egy része a lap külföldi finanszírozásának.

Illusztráció. Fotó: MW

A közlés szerint az Európai Bizottság 2021-ben meghirdetett Európai médiaplatformok pályázatán 2,5 millió euró támogatást kapott az ARTE, egy német–francia vegyes tulajdonban álló nemzetközi konzorcium, amelynek a Telex is tagja. Egy évvel később, 2022-ben ugyanennek a brüsszeli programnak egy újabb pályázatán további 2,1 millió eurót kaptak. Ha ez nem lenne elég, az Európai Bizottság EMOVE elnevezésű pályázatán is nagyot szakított a nemzetközi konzorcium, 2024-ben további 3,85 millió eurót kaptak.

Összesen tehát 8,45 millió euróban, azaz mintegy 3,4 milliárd forintban részesült nemzetközi partnereivel közösen a Telex.

Mint azt a Szuverenitásvédelmi Hivatal több jelentésében bemutatta, az Európai Bizottság számos pénzalapot és pályázatot működtet, amelyek valójában a tagállami szuverenitásba való beavatkozás közvetlen eszközei. Ezek olyan titkos szerződésekben rögzített együttműködések, amelyekbe az európai adófizetők nem láthatnak bele, nem tudhatják meg, hogy az Európai Bizottság mit kér a finanszírozásért cserébe, amit a magukat „átláthatónak” mondó sajtótermékek sem hoznak nyilvánosságra – írták.

A brüsszeli programok célja, volumene és kedvezményezettjeinek ideológiai egyoldalúsága ugyanakkor nem hagy kétséget afelől, hogy ez egy súlyos politikai beavatkozás a nemzeti szuverenitásba. A fedezet pedig az uniós polgárok pénze – tehát közpénz –, amelyet a Bizottság arra használ, hogy saját politikai céljait valósítsa meg az egyes tagállamokban. A brüsszeli beavatkozás egyik legjobban kitömött eszköze Magyarországon a magát »függetlennek« beállító Telex

– olvasható az SZH közleményében.