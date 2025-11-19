Érted, ugye? Ha orosz gázt veszel, hogy legyen egyáltalán gáz és ne fagyj meg, vagy ne menjen rá a gatyád a rezsire, akkor „Putyin pincsije” vagy.
Ha kapsz és elteszel 3,4 milliárdocskát a brüsszeli önsorsrontó idióták és/vagy fekete öves gazemberek pénzéből, akkor te vagy a független.
Újbeszélül ez a független.
Független, mint a kisrakás Simor.
Ezeknek a függetlensége ott van a huzi-voni bőröndben, amiben a többi ugyanilyen huzi-vonizta a lét a reptéren.
Függetlenkék…
