Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: Mi készen állunk!

Budapesti békecsúcs lesz – hangsúlyozta Orbán Viktor. A miniszterelnök arról is írt szombati Harcosok Klubja-bejegyzésében, hogy Brüsszelben a háborúpártiak vannak többségben, ők folytatni akarják a háborút. Ha nem akadályoznák Trumpot, Ukrajnában már régen béke lenne.

Forrás: Facebook2025. 11. 22. 14:22
Donald Trump és Orbán Viktor (Fotó: AFP)
Donald Trump és Orbán Viktor (Fotó: AFP)
– A válaszom Ursula von der Leyennek elkészült! Postázom. A magyarok pénze nem mehet a háborúba, sem az ukrán háborús maffiához. Újabb milliárdok helyett vizsgálatra van szükség. Azonnal. Hol a pénz? – tette fel a kérdést Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban. A miniszterelnök kiemelte: 

Brüsszelben a háborúpártiak vannak többségben, ők folytatni akarják a háborút. Ha nem akadályoznák Trumpot, Ukrajnában már régen béke lenne.

– A magyar érdek a béke. Az egész világ érdeke ez. Trump a békéért dolgozik. Utálja a háborút. Le akarja zárni. Kezdettől mondjuk, ennek a háborúnak nincs megoldása a csatatéren, ott csak halottak vannak. Tárgyalni kell. Fegyverek helyett diplomácia. Trump ezt csinálja. 

Mi a magunk eszközeivel támogatjuk. Budapesti békecsúcs lesz. Mi készen állunk 

– jelentette ki Orbán Viktor. A kormányfő hozzátette: Budapest az egyetlen európai helyszín, amely a békecsúcsnak otthont adhat.

– A kommunikációs csatornákat mindig nyitva tartottuk, és mindig készek voltunk a tárgyalásra. Várjuk a jelzést – zárta a szombati összefoglalóját a miniszterelnök.


Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

