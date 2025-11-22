Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: Mi készen állunk!

– A válaszom Ursula von der Leyennek elkészült! Postázom. A magyarok pénze nem mehet a háborúba, sem az ukrán háborús maffiához. Újabb milliárdok helyett vizsgálatra van szükség. Azonnal. Hol a pénz? – tette fel a kérdést Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban. A miniszterelnök kiemelte:

Brüsszelben a háborúpártiak vannak többségben, ők folytatni akarják a háborút. Ha nem akadályoznák Trumpot, Ukrajnában már régen béke lenne.

– A magyar érdek a béke. Az egész világ érdeke ez. Trump a békéért dolgozik. Utálja a háborút. Le akarja zárni. Kezdettől mondjuk, ennek a háborúnak nincs megoldása a csatatéren, ott csak halottak vannak. Tárgyalni kell. Fegyverek helyett diplomácia. Trump ezt csinálja.

Mi a magunk eszközeivel támogatjuk. Budapesti békecsúcs lesz. Mi készen állunk

– jelentette ki Orbán Viktor. A kormányfő hozzátette: Budapest az egyetlen európai helyszín, amely a békecsúcsnak otthont adhat.

– A kommunikációs csatornákat mindig nyitva tartottuk, és mindig készek voltunk a tárgyalásra. Várjuk a jelzést – zárta a szombati összefoglalóját a miniszterelnök.