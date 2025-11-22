Orbán Balázs Facebook-bejegyzésében írta: „Az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance pontosan megfogalmazta, mit jelent a józan békepolitika, amelyet az Egyesült Államok képvisel.”
Orbán Balázs: Ez a józan békepolitika
Orbán Balázs közösségi oldalán hívta fel a figyelmet J. D. Vance amerikai alelnök békepolitikai iránymutatására. Vance három feltételben foglalta össze, milyen elvek mentén lehet valódi megállapodást kötni Ukrajna és Oroszország között.
Orbán Balázs idézte J. D. Vance amerikai alelnök gondolatait, miszerint az Ukrajna és Oroszország közötti béketervnek a következő feltételeknek kell megfelelnie:
- Meg kell állítania a vérontást, miközben Ukrajna megőrzi a szuverenitását.
- Mind Oroszország, mind Ukrajna számára elfogadhatónak kell lennie.
- Maximalizálnia kell annak az esélyét, hogy a háború ne kezdődhessen újra.
Minden kritika, amelyet az amerikai adminisztráció által kidolgozott békekerettel szemben fogalmaznak meg, vagy félreértésen alapul, vagy szándékosan tévesen mutat be valamilyen alapvető tényt. Létezik egy fantázia, miszerint ha több pénzt, több fegyvert adunk, vagy több szankciót vezetünk be, akkor elérhető a győzelem. A békét azonban nem a bukott diplomaták vagy fantáziavilágban élő politikusok fogják megteremteni. Egyedül a valóság talaján álló, okos embereknek van erre esélyük.
– zárta idézetét Orbán Balázs.
További Külföld híreink
Borítókép: Orbán Balázs (Fotó: MTI)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Kemény üzenetet küldött Trump Zelenszkijnek + videó
Az amerikai elnök azt is felidézte: az Ovális Irodában közölte az ukrán elnökkel, hogy „nincsenek lapjai”.
A halálos erőszak egyik gócpontjává változott Svédország
Riasztó adatok láttak napviágot.
Újabb kegyetlen éjszaka az orosz-ukrán háborúban + videó
Áldozatok is vannak.
A lábánál fogva rángattak be egy férfit az autóba az ukrán toborzók + videó
A TCK munkatársai ütötték-verték az illetőt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Kemény üzenetet küldött Trump Zelenszkijnek + videó
Az amerikai elnök azt is felidézte: az Ovális Irodában közölte az ukrán elnökkel, hogy „nincsenek lapjai”.
A halálos erőszak egyik gócpontjává változott Svédország
Riasztó adatok láttak napviágot.
Újabb kegyetlen éjszaka az orosz-ukrán háborúban + videó
Áldozatok is vannak.
A lábánál fogva rángattak be egy férfit az autóba az ukrán toborzók + videó
A TCK munkatársai ütötték-verték az illetőt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!