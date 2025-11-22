Orbán Balázs: Ez a józan békepolitika

Minden kritika, amelyet az amerikai adminisztráció által kidolgozott békekerettel szemben fogalmaznak meg, vagy félreértésen alapul, vagy szándékosan tévesen mutat be valamilyen alapvető tényt. Létezik egy fantázia, miszerint ha több pénzt, több fegyvert adunk, vagy több szankciót vezetünk be, akkor elérhető a győzelem. A békét azonban nem a bukott diplomaták vagy fantáziavilágban élő politikusok fogják megteremteni. Egyedül a valóság talaján álló, okos embereknek van erre esélyük.