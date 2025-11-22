Orbán BalázsJ D Vancebéketervorosz-ukrán háború

Orbán Balázs: Ez a józan békepolitika

Orbán Balázs közösségi oldalán hívta fel a figyelmet J. D. Vance amerikai alelnök békepolitikai iránymutatására. Vance három feltételben foglalta össze, milyen elvek mentén lehet valódi megállapodást kötni Ukrajna és Oroszország között.

Magyar Nemzet
2025. 11. 22. 13:17
Orbán Balázs (Fotó: MTI)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Balázs Facebook-bejegyzésében írta: „Az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance pontosan megfogalmazta, mit jelent a józan békepolitika, amelyet az Egyesült Államok képvisel.”

Budapest, 2025. október 21. Orbán Balázs, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója köszöntőt mond az MCC Vezetőképző Akadémiájának Sailing in Storm (Viharban vitorlázni) címmel megrendezett konferenciáján a budapesti MCC Központban 2025. október 21-én. MTI/Kocsis Zoltán
Orbán Balázs (Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)

Orbán Balázs idézte J. D. Vance amerikai alelnök gondolatait, miszerint az Ukrajna és Oroszország közötti béketervnek a következő feltételeknek kell megfelelnie:

  • Meg kell állítania a vérontást, miközben Ukrajna megőrzi a szuverenitását.
  • Mind Oroszország, mind Ukrajna számára elfogadhatónak kell lennie.
  • Maximalizálnia kell annak az esélyét, hogy a háború ne kezdődhessen újra.

Minden kritika, amelyet az amerikai adminisztráció által kidolgozott békekerettel szemben fogalmaznak meg, vagy félreértésen alapul, vagy szándékosan tévesen mutat be valamilyen alapvető tényt. Létezik egy fantázia, miszerint ha több pénzt, több fegyvert adunk, vagy több szankciót vezetünk be, akkor elérhető a győzelem. A békét azonban nem a bukott diplomaták vagy fantáziavilágban élő politikusok fogják megteremteni. Egyedül a valóság talaján álló, okos embereknek van erre esélyük.

– zárta idézetét Orbán Balázs.

Borítókép: Orbán Balázs (Fotó: MTI)

add-square Trump béketerve

Rendkívüli EU-csúcson vitatják meg az amerikai béketervet

Trump béketerve 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekUkrajna

Repülő dollárok

Kondor Katalin avatarja

Abban is biztosak lehetünk, hogy a von der Leyen által újabban megigért, Ukrajnának szánt pénz, a 135 milliárd euró meg fog érkezni a háborúba ájult országba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu