J. D. Vance közölte, mi kell egy ukrán–orosz békéhez

Ez a megoldás gyakorlatilag megkerülné az EU hónapok óta húzódó, eddig sikertelen erőfeszítéseit, amelyek a Belgiumban zárolt mintegy 140 milliárd eurónyi orosz állami vagyon Ukrajna finanszírozására való felhasználásáról szólnak.

Volodimir Zelenszkij azonban határozottan elutasította Trump javaslatát. Úgy fogalmazott, a terv Ukrajna történelmének egyik legnehezebb választása elé kényszerítené az országot, ahol „a méltóság elvesztése” és „egy kulcsfontosságú partner elvesztése” között kellene dönteni.

Zelenszkij inkább az EU megoldását támogatja, amely a befagyasztott vagyonból Ukrajnának nyújtott hitelt hozna létre – a visszafizetés pedig csak akkor válna esedékessé, ha Oroszország a békekötést követően vállalná a jóvátételt. Zelenszkij és Brüsszel folytatnák a háborút.

Borítókép: A Fehér Ház Ovális Irodájában a Trump-adminisztráció (Fotó: AFP)