béketervJD Vanceorosz-ukrán háború

J. D. Vance közölte, mi kell egy ukrán–orosz békéhez

Az amerikai alelnök, J. D. Vance az X-en írta le, milyen feltételek mellett tart megvalósíthatónak egy Ukrajna és Oroszország közötti béketervet. Úgy véli, téves elképzelés, hogy a győzelem pusztán több pénzzel, fegyverrel vagy szankcióval elérhető lenne.

Magyar Nemzet
2025. 11. 22. 9:21
A Fehér Ház Ovális Irodájában a Trump-adminisztráció Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az alelnök az X-en részletezte, milyen feltételeknek kell megfelelnie egy Ukrajna–Oroszország béketervnek – számolt be az Origo.

Az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, J.D. Vance (Fotó: TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)
Az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance (Fotó: TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

J. D. Vance így fogalmazott:

  • Meg kell állítania a vérontást, miközben garantálja Ukrajna szuverenitását.
  • Olyan megoldásnak kell lennie, amelyet Ukrajna és Oroszország egyaránt elfogad.
  • A lehető legnagyobb eséllyel kell megelőznie, hogy a háború újra kitörjön.

„A békefolyamatról szóló kritikák többsége vagy félreérti azt a keretrendszert, amelyen az adminisztráció dolgozik, vagy félreírja a terepen tapasztalható valós helyzetet” – mutatott rá bejegyzésében.

Sokan még mindig abban hisznek, hogy ha több pénzt, több fegyvert vagy több szankciót vetünk be, akkor a győzelem karnyújtásnyira van. Ám a békét nem kudarcot vallott diplomaták vagy a valóságtól elszakadt politikusok fogják megteremteni — hanem olyan emberek, akik józanul, a valódi világ logikája szerint gondolkodnak.

– emelte ki.

Zelenszkij szembemegy Washingtonnal 

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Donald Trump egy új, 28 pontos béketervet mutatott be, amely alapjaiban alakítaná át a Nyugat Ukrajnával kapcsolatos stratégiáját. A terv szerint a befagyasztott európai orosz vagyon nagy részét amerikai vezetésű újjáépítési programokra fordítanák, a keletkező haszon fele pedig az Egyesült Államokhoz kerülne. 

Ez a megoldás gyakorlatilag megkerülné az EU hónapok óta húzódó, eddig sikertelen erőfeszítéseit, amelyek a Belgiumban zárolt mintegy 140 milliárd eurónyi orosz állami vagyon Ukrajna finanszírozására való felhasználásáról szólnak.

Volodimir Zelenszkij azonban határozottan elutasította Trump javaslatát. Úgy fogalmazott, a terv Ukrajna történelmének egyik legnehezebb választása elé kényszerítené az országot, ahol „a méltóság elvesztése” és „egy kulcsfontosságú partner elvesztése” között kellene dönteni. 

Zelenszkij inkább az EU megoldását támogatja, amely a befagyasztott vagyonból Ukrajnának nyújtott hitelt hozna létre – a visszafizetés pedig csak akkor válna esedékessé, ha Oroszország a békekötést követően vállalná a jóvátételt. Zelenszkij és Brüsszel folytatnák a háborút.

Borítókép: A Fehér Ház Ovális Irodájában a Trump-adminisztráció (Fotó: AFP)

add-square Trump béketerve

Lengyel elnök: A béke ára nem lehet Oroszország győzelme az ukrajnai háborúban

Trump béketerve 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekFidesz

Kegyes segítség Kárpátaljának

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ezen a szomorú vasárnapon a focit játszó csapat kikapott a focit ugató csapattól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu