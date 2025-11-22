Az alelnök az X-en részletezte, milyen feltételeknek kell megfelelnie egy Ukrajna–Oroszország béketervnek – számolt be az Origo.
J. D. Vance közölte, mi kell egy ukrán–orosz békéhez
Az amerikai alelnök, J. D. Vance az X-en írta le, milyen feltételek mellett tart megvalósíthatónak egy Ukrajna és Oroszország közötti béketervet. Úgy véli, téves elképzelés, hogy a győzelem pusztán több pénzzel, fegyverrel vagy szankcióval elérhető lenne.
J. D. Vance így fogalmazott:
- Meg kell állítania a vérontást, miközben garantálja Ukrajna szuverenitását.
- Olyan megoldásnak kell lennie, amelyet Ukrajna és Oroszország egyaránt elfogad.
- A lehető legnagyobb eséllyel kell megelőznie, hogy a háború újra kitörjön.
„A békefolyamatról szóló kritikák többsége vagy félreérti azt a keretrendszert, amelyen az adminisztráció dolgozik, vagy félreírja a terepen tapasztalható valós helyzetet” – mutatott rá bejegyzésében.
További Külföld híreink
Sokan még mindig abban hisznek, hogy ha több pénzt, több fegyvert vagy több szankciót vetünk be, akkor a győzelem karnyújtásnyira van. Ám a békét nem kudarcot vallott diplomaták vagy a valóságtól elszakadt politikusok fogják megteremteni — hanem olyan emberek, akik józanul, a valódi világ logikája szerint gondolkodnak.
– emelte ki.
Zelenszkij szembemegy Washingtonnal
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Donald Trump egy új, 28 pontos béketervet mutatott be, amely alapjaiban alakítaná át a Nyugat Ukrajnával kapcsolatos stratégiáját. A terv szerint a befagyasztott európai orosz vagyon nagy részét amerikai vezetésű újjáépítési programokra fordítanák, a keletkező haszon fele pedig az Egyesült Államokhoz kerülne.
További Külföld híreink
Ez a megoldás gyakorlatilag megkerülné az EU hónapok óta húzódó, eddig sikertelen erőfeszítéseit, amelyek a Belgiumban zárolt mintegy 140 milliárd eurónyi orosz állami vagyon Ukrajna finanszírozására való felhasználásáról szólnak.
Volodimir Zelenszkij azonban határozottan elutasította Trump javaslatát. Úgy fogalmazott, a terv Ukrajna történelmének egyik legnehezebb választása elé kényszerítené az országot, ahol „a méltóság elvesztése” és „egy kulcsfontosságú partner elvesztése” között kellene dönteni.
Zelenszkij inkább az EU megoldását támogatja, amely a befagyasztott vagyonból Ukrajnának nyújtott hitelt hozna létre – a visszafizetés pedig csak akkor válna esedékessé, ha Oroszország a békekötést követően vállalná a jóvátételt. Zelenszkij és Brüsszel folytatnák a háborút.
Borítókép: A Fehér Ház Ovális Irodájában a Trump-adminisztráció (Fotó: AFP)
