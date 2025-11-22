Amerika nagy bejelentést tesz a békéről

Vance egyértelművé teszi, mit jelent Amerika számára a béke

J. D. Vance alelnök – aki Driscollal együtt vezeti a washingtoni erőfeszítéseket – péntek esti bejegyzésében foglalta össze az adminisztráció álláspontját. Hangsúlyozta, hogy a béketervnek meg kell állítania a harcokat úgy, hogy közben megőrzi Ukrajna szuverenitását, mind Kijev, mind Moszkva számára elfogadható legyen, és a lehető legkisebbre csökkentse egy újabb konfliktus esélyét – írja a Kyiv Post.

„A békekerettel kapcsolatos kritikák vagy félreértik azt a keretrendszert, amelyen az adminisztráció dolgozik, vagy félreírják a terepen tapasztalható valóságot” – írta Vance, hozzátéve, hogy a béke „okos emberek által, a való világ logikája szerint” jöhet létre.

J. D. Vance azt is közölte, hogy Trump a háború helyett azt szeretné, ha Ukrajna és Oroszország inkább kereskedne egymással, és kulturális kapcsolatokat építene. Az amerikai alelnök szerint „ez Trump alapvető világlátása”, és pontosan azt tükrözi, hogyan gondolkodik az orosz–ukrán háborúról.

Miért nem hagyjátok abba egymás öldöklését, és kezdtek inkább kereskedni egymással? Miért nem az történik, hogy az oroszok és az ukránok egymás helyett inkább kereskednek, utaznak a két ország között, és részt vesznek valamilyen kulturális csereprogramban?

– mondta J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke.