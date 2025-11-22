Az Egyesült Királyság, Németország, Franciaország és Ukrajna vezető nemzetbiztonsági tanácsadói várhatóan találkoznak Dan Driscoll amerikai hadseregminiszterrel – nagy valószínűséggel Londonban – egy olyan egyeztetésen, amelyet több nyugati tisztviselő is „mindent eldöntő” csendes diplomáciai fordulónak nevezett, két, az ügyet ismerő forrás szerint. A cél az, hogy felmérjék, létezik-e bármilyen lehetséges út a béketárgyalások felé, mielőtt a tél még tovább súlyosbítja a válságot – számolt be az Origo.
Amerika nagy bejelentést tesz a békéről
Diplomáciai források szerint a Trump-adminisztráció vasárnap először tájékoztatja hivatalosan európai szövetségeseit az Ukrajnára vonatkozó békekeretről. Ez azt jelzi, hogy Washington új, nagy téttel bíró szakaszba lépett a háború lezárására irányuló erőfeszítéseiben.
Vance egyértelművé teszi, mit jelent Amerika számára a béke
J. D. Vance alelnök – aki Driscollal együtt vezeti a washingtoni erőfeszítéseket – péntek esti bejegyzésében foglalta össze az adminisztráció álláspontját. Hangsúlyozta, hogy a béketervnek meg kell állítania a harcokat úgy, hogy közben megőrzi Ukrajna szuverenitását, mind Kijev, mind Moszkva számára elfogadható legyen, és a lehető legkisebbre csökkentse egy újabb konfliktus esélyét – írja a Kyiv Post.
„A békekerettel kapcsolatos kritikák vagy félreértik azt a keretrendszert, amelyen az adminisztráció dolgozik, vagy félreírják a terepen tapasztalható valóságot” – írta Vance, hozzátéve, hogy a béke „okos emberek által, a való világ logikája szerint” jöhet létre.
J. D. Vance azt is közölte, hogy Trump a háború helyett azt szeretné, ha Ukrajna és Oroszország inkább kereskedne egymással, és kulturális kapcsolatokat építene. Az amerikai alelnök szerint „ez Trump alapvető világlátása”, és pontosan azt tükrözi, hogyan gondolkodik az orosz–ukrán háborúról.
Miért nem hagyjátok abba egymás öldöklését, és kezdtek inkább kereskedni egymással? Miért nem az történik, hogy az oroszok és az ukránok egymás helyett inkább kereskednek, utaznak a két ország között, és részt vesznek valamilyen kulturális csereprogramban?
– mondta J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke.
Európai szkeptikusok
Az európai tisztviselők ugyanakkor óvatos szkepszissel közelítenek a vasárnapi egyeztetéshez.
Bár a napirendet titokban tartják, több forrás szerint Washington jelezte: ez lehet az utolsó nagy kísérlete a keretrendszer kialakítására, mielőtt felülvizsgálná stratégiáját.
Nyugati tisztviselők hangsúlyozták, hogy a találkozótól nem várnak konkrét eredményeket – célja inkább az, hogy kiderüljön, egyáltalán kirajzolódhatnak-e a lehetséges tárgyalások körvonalai.
Egy magas rangú amerikai tisztviselő – névtelenséget kérve – úgy fogalmazott, hogy a közelgő egyeztetés célja „egy utolsó menekülőút megteremtése, mielőtt a stratégiai türelem elfogy”.
Borítókép: Donald Trump és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
