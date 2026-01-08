havazásútviszonyokközlekedés

Megérkezett Lázár János legújabb jelentése, kiderült, mi okozhat ma problémát az utakon

Lázár János építési és közlekedési miniszter újabb információkat osztott meg a helyezettel kapcsolatos közlekedési viszonyokról, csütörtökön már jobb a helyzet, ugyanis az ország nagy részében elállt a hóesés, inkább a hófúvás és az extrém hideg okozza a közlekedési viszontagságokat.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 01. 08. 8:27
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A gyorsforgalmi utak szinte mindenütt sónedvesek, az M44-es autóúton hókásás szakaszokra lehet számítani Kardos térségében, míg az M4-es autópályán Berettyóújfalu környékén havas, az M3-as autópályán Nyíregyháza és Vásárosnamény között latyakos burkolatot jeleztek – tájékoztatott Facebook-oldalán Lázár János. 

Forrás: Facebook/Lázár János/Szarvas Ádám

Az építési és közlekedési tárcavezetője arról írt: 

a főutak burkolata a havazással érintett területeken, illetve elszórtan Somogy és Veszprém vármegyékben latyakosak vagy hókásásak, de Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében havas szakaszok is előfordulnak, ezen kívül többnyire sónedves az utak burkolata. 

A látási viszonyok általában jók, de a havazással érintett területeken rövidülhet a belátható útszakaszok hossza. Lázár János felsorolta: a Magyar Közútnál és a koncessziós üzemeltetési társaságoknál összesen 84 006 tonna só, 1 990 137 liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre, és jelenleg 252 munkagép látja el a feladatokat. Hétfőn nulla órától a Magyar Közút 35 577 tonna sót és 1 506 991 liter oldatot, míg a koncessziós társaságok körülbelül 9338 tonna sót és 1 010 350 liter oldatot használtak fel síkosságmentesítésre.

A miniszter aláhúzta: a vasút tartja magát. A váltók tisztítása folyamatos, de hófúvások, és a hó mennyisége miatt a takarítás lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések vidéken rendben üzemelnek. A vonatok döntő része már menetrend szerint közlekedik. Pálya és felsővezetéki hiba nincs. 

Az autóbuszos közlekedésben fennakadás nem tapasztalható, de néhány település továbbra sem közelíthető meg autóbusszal. Ilyen települések: Környe, Tagyospuszta, Galvács-Abod, Nyésta, Varbóc, Liget, Bodolyabér, Mucsi, Bárdudvarnok, Kaposdada, Ecseny.

A HÉV-forgalom valamennyi vonalon menetrend szerint zajlik.

Borítókép: Síkosságmentesítés (Forrás: Facebook/Lázár János)

add-square A tél legkeményebb időszaka jön

Szob és Cegléd felől nehezebb bejutni Budapestre, váltóhiba és felsővezeték-szakadás nehezíti a vasúti közlekedést

A tél legkeményebb időszaka jön 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektóth krisztina

Ég a ház Magyar Péternél, a balosok bevetették a magyargyűlölő csodafegyvert

Csépányi Balázs avatarja

Ismert művész szállt be a kampányba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu