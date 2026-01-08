Megérkezett Lázár János legújabb jelentése, kiderült, mi okozhat ma problémát az utakon

– A gyorsforgalmi utak szinte mindenütt sónedvesek, az M44-es autóúton hókásás szakaszokra lehet számítani Kardos térségében, míg az M4-es autópályán Berettyóújfalu környékén havas, az M3-as autópályán Nyíregyháza és Vásárosnamény között latyakos burkolatot jeleztek – tájékoztatott Facebook-oldalán Lázár János.

Forrás: Facebook/Lázár János/Szarvas Ádám

Az építési és közlekedési tárcavezetője arról írt:

a főutak burkolata a havazással érintett területeken, illetve elszórtan Somogy és Veszprém vármegyékben latyakosak vagy hókásásak, de Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében havas szakaszok is előfordulnak, ezen kívül többnyire sónedves az utak burkolata.

A látási viszonyok általában jók, de a havazással érintett területeken rövidülhet a belátható útszakaszok hossza. Lázár János felsorolta: a Magyar Közútnál és a koncessziós üzemeltetési társaságoknál összesen 84 006 tonna só, 1 990 137 liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre, és jelenleg 252 munkagép látja el a feladatokat. Hétfőn nulla órától a Magyar Közút 35 577 tonna sót és 1 506 991 liter oldatot, míg a koncessziós társaságok körülbelül 9338 tonna sót és 1 010 350 liter oldatot használtak fel síkosságmentesítésre.

A miniszter aláhúzta: a vasút tartja magát. A váltók tisztítása folyamatos, de hófúvások, és a hó mennyisége miatt a takarítás lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések vidéken rendben üzemelnek. A vonatok döntő része már menetrend szerint közlekedik. Pálya és felsővezetéki hiba nincs.

Az autóbuszos közlekedésben fennakadás nem tapasztalható, de néhány település továbbra sem közelíthető meg autóbusszal. Ilyen települések: Környe, Tagyospuszta, Galvács-Abod, Nyésta, Varbóc, Liget, Bodolyabér, Mucsi, Bárdudvarnok, Kaposdada, Ecseny.

A HÉV-forgalom valamennyi vonalon menetrend szerint zajlik.