Zelenszkij retteghet, folytatják a nyomozást a korrupciós ügyben

A NABU vezetője parlamenti ülésen igyekezett tisztázni a hivatal álláspontját: szerinte a Mindics-ügy vizsgálatának lassulása nem a geopolitikai környezet miatt történt. „Nem a geopolitika áll a háttérben, egyszerűen még nem tesszük nyilvánossá az anyagokat, mert további részletes vizsgálatra van szükség” – fogalmazott Krivonosz, hangsúlyozva, hogy a hivatal független marad, és nincs rajtuk nyomás, nem hátráltatja őket külső akadály. Az igazgató szerint tehát a dokumentumok elhallgatása a hivatal tudatos döntése volt, és nem a korrupciós nyomozás lezárását jelenti, hanem a körülmények részletes feltárását szolgálja. A kijelentés azonban nem mindenkit győzött meg, hiszen sokakban továbbra is felmerülhet a kérdés: vajon tényleg csak „további vizsgálatról” van szó, vagy a háttérben politikai és diplomáciai megfontolások is szerepet játszanak a nyomozás lassításában – erről írt az Ukrajinszka Pravda beszámolója alapján az Origo.

Folytatódik a hajtóvadászat a korrupciós ügyben Fotó: AFP

Folytatódik a hajtóvadászat a korrupciós ügyben

A NABU vezetője elismerte: az utóbbi időben nyilvánosságra került adatok a nyomozókról „bizonyos értelemben akadályozásnak” tekinthetők, ám szerinte a hivatal megfelelően kezeli az ilyen nyomásgyakorlási kísérleteket, és nem engedik, hogy ezek befolyásolják a korrupcióellenes munkát. Krivonosz külön kitért a Telegramon terjedő álhírekre és a hivatal elleni rágalmakra is.