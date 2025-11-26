korrupciós ügyRusztem Umerovukrajnai korrupcióZelenszkij

Zelenszkij retteghet, folytatják a nyomozást a korrupciós ügyben

Szemen Krivonosz, az ukrán korrupcióellenes hivatal első embere igyekezett eloszlatni minden kételyt, amikor arról beszélt: a Mindics-ügy körüli megtorpanás nem külső – főként nem geopolitikai – nyomás következménye. A parlament korrupcióellenes bizottságának ülésén úgy igyekezett magyarázni a helyzetet, hogy a nyomozás valójában nem állt le, csupán „mélyebb elemzés” miatt nem adnak közre újabb adatokat. Szavai azonban aligha vetnek véget azoknak a találgatásoknak, amelyek szerint a háttérben zajló amerikai–ukrán diplomáciai egyeztetések, illetve a nyugati partnerek érzékenysége jelentősebben alakíthatta az eseményeket, mint amennyit az ukrán vezetés kommunikál.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 10:14
Zelenszkij retteghet, folytatják a nyomozást a korrupciós ügyben
Zelenszkij retteghet, folytatják a nyomozást a korrupciós ügyben Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A NABU vezetője parlamenti ülésen igyekezett tisztázni a hivatal álláspontját: szerinte a Mindics-ügy vizsgálatának lassulása nem a geopolitikai környezet miatt történt. „Nem a geopolitika áll a háttérben, egyszerűen még nem tesszük nyilvánossá az anyagokat, mert további részletes vizsgálatra van szükség” – fogalmazott Krivonosz, hangsúlyozva, hogy a hivatal független marad, és nincs rajtuk nyomás, nem hátráltatja őket külső akadály. Az igazgató szerint tehát a dokumentumok elhallgatása a hivatal tudatos döntése volt, és nem a korrupciós nyomozás lezárását jelenti, hanem a körülmények részletes feltárását szolgálja. A kijelentés azonban nem mindenkit győzött meg, hiszen sokakban továbbra is felmerülhet a kérdés: vajon tényleg csak „további vizsgálatról” van szó, vagy a háttérben politikai és diplomáciai megfontolások is szerepet játszanak a nyomozás lassításában – erről írt az Ukrajinszka Pravda beszámolója alapján az Origo.

Folytatódik a hajtóvadászat a korrupciós ügyben
Folytatódik a hajtóvadászat a korrupciós ügyben Fotó: AFP

Folytatódik a hajtóvadászat a korrupciós ügyben

A NABU vezetője elismerte: az utóbbi időben nyilvánosságra került adatok a nyomozókról „bizonyos értelemben akadályozásnak” tekinthetők, ám szerinte a hivatal megfelelően kezeli az ilyen nyomásgyakorlási kísérleteket, és nem engedik, hogy ezek befolyásolják a korrupcióellenes munkát. Krivonosz külön kitért a Telegramon terjedő álhírekre és a hivatal elleni rágalmakra is. 

Közölte, hogy bár a csatornák mögött álló szervezőket azonosították, az ügy vizsgálata már az ukrán biztonsági szolgálat hatáskörébe tartozik.

A Mindics-ügy azonban nemcsak Kijev belső ügye: az amerikai–ukrán tárgyalásokon is felmerült a téma. 

A Daniel Driscoll amerikai hadseregért felelős államtitkár, Volodimir Zelenszkij elnök, Andrij Jermak elnöki kabinetfőnök és Rusztem Umerov, a nemzetbiztonsági és védelmi tanács titkára közötti megbeszélésen szóba került a NABU és a korrupcióellenes ügyészség tevékenysége is.

Az ukrán elnök a beszámolók szerint egyértelművé tette: komoly problémát jelentene számára, ha a közeljövőben a korrupcióellenes szervek vádemelést kezdeményeznének a legközelebbi munkatársai ellen. Zelenszkij álláspontja szerint egy ilyen lépés veszélyeztetné az Egyesült Államokkal és az európai partnerekkel folytatott tárgyalásokat, és rontaná Kijev nemzetközi megítélését.

Krivonosz mindazonáltal továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a hivatal függetlenül járjon el minden ügyben, és hangsúlyozta: a Mindics-ügyben újabb anyagok közzététele várható, amint a vizsgálati szakaszok lezárulnak. A történet tehát korántsem ért véget, és a következő hetekben várhatóan ismét a figyelem középpontjába kerül Kijevben és Washingtonban egyaránt.

Korrupció árnyékában

A korrupcióellenes hatóságok vizsgálata szerint mintegy 100 millió dollár tűnt el gyanús körülmények között az állami Enerhoatomnál, Ukrajna legnagyobb atomenergia-vállalatánál. 

A botrány súlyát növeli, hogy a gyanúsítottak között több, Zelenszkijhez közel álló személy is található. 

Az érintettek sorában van Herman Haluscsenko igazságügyi miniszter, Olekszij Csernisov volt miniszterelnök-helyettes, valamint Timur Mindics üzletember, aki az elnök korábbi televíziós stúdiójának, a Kvartal95-nek társtulajdonosa. A botrányt egy volt kormánytisztviselő robbantotta ki, aki leleplezte, hogy Zelenszkij egykori üzlettársa arannyal bevont vécével ellátott luxuslakásban élt, ahová az elnök is gyakran betért.

Az ügy következményeként két miniszter lemondott, míg Zelenszkij egykori üzleti partnere ellen szankciókat vezettek be, ami tovább súlyosbítja az elnök korrupcióellenes hitelességével kapcsolatos kétségeket.

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) nyilvánosságra hozta: a 15 hónapig tartó vizsgálat során kiderült, hogy a kormány több tagja is érintett volt a 100 millió dolláros botrányban. Zelenszkij a válság kirobbanása után hangsúlyozta, hogy teljes mértékben együttműködik a korrupcióellenes szervekkel, bár ezt sokan kétségbe vonják.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

add-square Korrupciós botrány Ukrajnában

Rutte sokkoló nyilatkozatot tett az ukrán korrupcióról

Korrupciós botrány Ukrajnában 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekafd

Ritka pillanat

Bayer Zsolt avatarja

Egy német képviselő igazat beszél az idióták, gazemberek és aljas hazudozók többségévé lett Európai Parlamentben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu