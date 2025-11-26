A magyar miniszterelnök szerint már béke lenne, ha Brüsszel nem akadályozná a folyamatot. Orbán Viktor szerint Magyarország készen áll. „Ha Brüsszel nem akadályozná, Ukrajnában már régen béke lenne. Most is akadályozni próbálják, háborús terveket készítenek” – hívta fel a figyelmet a kormányfő. A Trump-adminisztráció 28 pontos béketervének európai fogadtatása ismét felszínre hozta azt a jelenséget, hogy az uniós vezetők nyilvánosan támogatásukat hangoztatják a béketörekvések mellett, miközben a háttérben azok gyengítésén dolgoznak. Egy amerikai külpolitikai lap szerint Brüsszel célja, hogy annyira kilúgozza az amerikai béketervet, hogy az ne legyen elfogadható Moszkvának, ezáltal folytatódjon a háború. Azonban egyre többen látnak át a szitán: már a német sajtó is gyenge európai vezetőkről és arról ír, hogy a béke elérésére racionális esélye csak Donald Trump amerikai elnöknek van.
Brüsszel továbbra is akadályozza a békefolyamatot, Budapest készen áll a békecsúcsra
Csehországban a miniszterelnöki kinevezés körül folyik a kötélhúzás, Ukrajnában Volodimir Zelenszkij államfő a korrupción próbál úrrá lenni, de lépéseit sokan látszatintézkedéseknek tartják. Orbán Viktor szerint Brüsszel továbbra is akadályozni próbálja az orosz–ukrán háború lezárására tett erőfeszítéseket, a háborúban álló országot eurómilliárdokkal támogatná Ursula von der Leyen – napi összefoglaló.
Dan Driscoll hadügyekért felelős amerikai államtitkár kedden Abu-Dzabiban egyeztetett orosz tisztviselőkkel az orosz–ukrán háború lezárását célzó béketervről. A megbeszélés ritka alkalmat jelent a két ország legmagasabb rangú katonai vezetőinek találkozására, ugyanakkor Marco Rubio külügyminiszter és más amerikai tárgyalók nem voltak jelen. Orosz részről nem kommentálták a megbeszélést. Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára szerint Ukrajna arra törekszik, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök amerikai látogatása, amelynek célja a washingtoni béketerv megvitatása, a lehető legközelebbi novemberi időpontban megtörténjen. Egyúttal hálájáról biztosította az amerikai elnököt az orosz–ukrán háború lezárásáért tett erőfeszítéseiért.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke annak ellenére kér újabb eurómilliárdokat az EU tagállamaitól, hogy az eddigi óriási összegű támogatások sorsát sem követte nyomon Brüsszel. Ezeknek az összegeknek a sorsa mindenféle ellenőrzés nélkül, az ukrán háborús Kijev legbelső köreiben dől el, a háborús maffia tagjai pedig aranyvécéket építtetnek belőle a luxusingatlanjaikban. A magyar kormány szerint elfogadhatatlan, hogy Brüsszel kontroll nélkül szórja a pénzt. Bár Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a napokban jelentős átalakításokat jelentett be az ukrán korrupciós botrány középpontjában álló Enerhoatomnál, ezt sokan inkább PR-akciónak tartják. A háborúpárti európai politikusok ugyanakkor a botrány ellenére sorra biztosítják támogatásukról. Most éppen Mark Rutte NATO-főtitkár jelentette ki, hogy bár Ukrajna energetikai ágazatát nemrégiben súlyos korrupciós botrány rázta meg, a NATO továbbra is kitart a szövetséges mellett.
Érik az alkotmányos válság Csehországban. Petr Pavel cseh elnök továbbra sem nevezte ki miniszterelnökké az októberi választásokon győztes ANO jelöltjét, Andrej Babist. Akad, aki szerint az államfő szándékosan húzza az időt, az egyik koalíciós párt már tüntetéssel riogat.
