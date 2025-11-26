Brüsszel továbbra is akadályozza a békefolyamatot, Budapest készen áll a békecsúcsra

A magyar miniszterelnök szerint már béke lenne, ha Brüsszel nem akadályozná a folyamatot. Orbán Viktor szerint Magyarország készen áll. „Ha Brüsszel nem akadályozná, Ukrajnában már régen béke lenne. Most is akadályozni próbálják, háborús terveket készítenek” – hívta fel a figyelmet a kormányfő. A Trump-adminisztráció 28 pontos béketervének európai fogadtatása ismét felszínre hozta azt a jelenséget, hogy az uniós vezetők nyilvánosan támogatásukat hangoztatják a béketörekvések mellett, miközben a háttérben azok gyengítésén dolgoznak. Egy amerikai külpolitikai lap szerint Brüsszel célja, hogy annyira kilúgozza az amerikai béketervet, hogy az ne legyen elfogadható Moszkvának, ezáltal folytatódjon a háború. Azonban egyre többen látnak át a szitán: már a német sajtó is gyenge európai vezetőkről és arról ír, hogy a béke elérésére racionális esélye csak Donald Trump amerikai elnöknek van.

Orbán Viktor szerint Brüsszel továbbra is akadályozni próbálja az orosz–ukrán háború lezárására tett erőfeszítéseket (Fotó: MTI/Illyés Tibor)